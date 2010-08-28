-BAHÇELİ: BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK DEĞİŞİKLİKTEN YANAYIZ SİVAS (A.A) - 28.08.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Milliyetçi Hareket Partisi anayasa değişikliğinin ötesinde 21. yüzyılı daha anlamlı kılabilmek, 21. yüzyıla daha fazla bir misyon ve vizyon yükleyebilmek, toplumumuzun beklentilerine, toplum dinamiklerine cevap verebilecek bir anayasa değişikliğinden her zaman yana olmuştur'' dedi. Sivas'ta buluşmalarının temel sebebinin 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak referandumla ilgili olduğunu ifade eden Bahçeli, 12 Eylül'de herkesin sandığa giderek oy kullanmasının ülke için hayırlı olacağını söyledi. Bahçeli, 12 Eylül'de neden referandum yapılacağı, buna sebep olan olayların neler olduğunu hep beraber düşünmeleri, sabır ve soğukkanlılıkla değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti. 1982 anayasasında 12 Eylül'de referandumda yapılacak değişiklik dışında 16 defa değişiklik yapıldığını, bunlardan birisi hariç 15'inin başarıldığını anlatan Bahçeli, 15 değişiklik teklifinin yapıldığı süre içerisinde 1982 Anayasasının 85 maddesinin değişikliğe uğradığını belirterek, ''Ve bugün de AKP yönetiminin bir alacakaranlıkta TBMM'ye hazırlanarak göndermiş olan 29 maddelik 17. anayasa değişikliği üzerinde ülkemiz tartışmaktadır'' dedi. Bu anayasanın zaten 85 maddesinin değiştiğini ifade eden Bahçeli, ''Yani ne zaman değişmiştir, 82'den bu yana değişmiştir. Hangi dönemlerde değişmiştir, değişik siyasi partilerin iktidar olduğu dönemlerde veya koalisyon şartlarında değişmiştir'' ifadesini kullandı. Partilerinin koalisyon şartlarında iktidar olduğu dönemde, Demokratik Sol Parti ve Anavatan Partisi ile birlikte anayasa değişikliği yaptığını ifade eden Bahçeli, bu dönemde 34 madde değişikliği yapıldığını belirterek, şöyle devam etti: ''Şimdi bu gerçekler ortada mı? Evet. Peki Sayın Başbakan meydanlarda ne diyor? '12 Eylül ile hesaplaşmak için bu anayasa değişikliğini yapıyoruz' diyor. Hangi maddeyle, 29 tane maddeyle. Peki değişen 85 madde hangi anayasasının maddesiydi. Muz Cumhuriyetinin anayasasının 85 maddesi mi değiştirildi bu ülkede? 12 Eylül anayasasının değişikliği yapılmıştır ve 85 madde olmuştur. Şimdi böyle bir durum karşısında hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin anayasa değişikliğinden yana olmadığını söyleyebilir mi? Milliyetçi Hareket Partisi anayasa değişikliğinin ötesinde 21. yüzyılı daha anlamlı kılabilmek, 21 yüzyıla daha fazla bir misyon ve vizyon yükleyebilmek, toplumumuzun beklentilerine, toplum dinamiklerine cevap verebilecek bir anayasa değişikliğinden her zaman yana olmuştur. Ve 18 Nisan 1999 seçimleri sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 129 milletvekili arkadaşıyla geldiğinde bu düşüncelerini anlatmıştır. Ve siyasi partilerle, kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı hissetmiştir.'' -''BİR UZLAŞMA METNİ DEĞİLDİR''- Bu anayasanın neyin anayasa değişikliği olduğunu iyi düşünmek gerektiğini söyleyen Bahçeli, ''Bir defa bu milletin anayasası olmadığı açık. İkinci defa siyasi partilerle uzlaşma yolu aranmamıştır. Dolayısıyla bir uzlaşma metni değildir. Peki öyleyse nedir? AKP'nin dayatması, Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasasıdır, bu anayasa'' diye konuştu. Bahçeli, partilerinin anayasa maddeleri üzerinde tek tek durarak, meclisin denetim hakkını en iyi şekilde kullanarak, muhalefet görevini en iyi şekilde yerine getirme düşüncesiyle gece gündüz 69 milletvekiliyle mecliste bulunduğunu, bu 29 maddeyi didik didik tartıştığını ve öneriler sunduğunu söyledi. Bahçeli, şunları söyledi: ''Peki dışarıda uzlaşmayı düşünmedin, meclisteki tartışmalarda milliyetçi hareketin bir önerisini daha kabul etmedin. Özellikle ülkücüleri istismar ettiğin 12 Eylül Anayasasının 15. maddesindeki MHP önergesini niye reddettin? Çünkü bir aldatma var, bir kandırma var, ülkücülüğü sömürme var, ülkücülüğün şu potansiyelini kendisinin emelleri doğrultusunda kullanabileceği aptallığı var. Bu sebepten dolayı ülkücüler çok daha dikkatli hareket ediyor. Hem bugünü hem yarını düşünüyor. Hem önce ülkem ve milletim sonra partim diyor. Dolayısıyla bu 29 anayasa maddesinin altına, üstüne, içine bakıyoruz. Burada mutlaka bu kadar ısrar varsa, meclisten alelacele çıkartılmak istiyorsa Anadolu'nun tabiriyle mutlaka burada bir bit yeniği vardır diyoruz. O zaman bu bit yeniği nedir diye bakıyoruz.''