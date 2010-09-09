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Politika

BAHÇELİ BAYRAM NAMAZINI GAZİ MERKEZ CAMİSİ'NDE KILDI ANKARA (A.A)

09 Eylül 2010 11:35

-BAHÇELİ BAYRAM NAMAZINI GAZİ MERKEZ CAMİSİ'NDE KILDI ANKARA (A.A) - 09.09.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazını Gazi Merkez Camisi'nde kıldı. Bahçeli'ye cami girişinde bir çocuk deri üzerine işlemeli bozkurt resmi hediye etti. Bahçeli, namazın ardından camiden ayrılırken, bazı vatandaşlarla bayramlaştı.  Devlet Bahçeli, daha sonra eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.      Türkeş'in mezarı başında partililerle dua eden Bahçeli, karanfiller koyduğu mezarı suladı.      Mezarın başında nöbet tutanların bulunduğu kulübede bir süre kalan Bahçeli, partililerle bayramlaştıktan sonra buradan ayrıldı.

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