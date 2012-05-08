Bahçeli: Başkanlık sistemine karşıyız

Başkanlık sistemine CHP’nin ardından MHP de karşı çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli, “Başkanlık sistemini uygun bulmuyoruz” dedi.

Tiyatroların özelleştirilmesiyle ilgili tartışmalara değinen Bahçeli, tepki gösteren tiyatro sanatçılarının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hışmına uğradığını söyledi.

Bahçeli, "Tiyatroya ve tiyatroculara yönelik 'despot', 'kibirli', 'tepeden bakanlar', 'yarım porsiyon aydınlar', 'ellerinde viski olanlar' ifadeleri Başbakanın ağzından kurşun gibi çıkmıştır" dedi.

'Komedyen olarak parlak bir gelecek bekliyor'

Bahçeli, "Merak etmekteyiz ki tiyatrocular halkın parasıyla halkı nasıl aşağılamışlardır? Asıl takla attırmak, 'gözünüzü toprak doyursun' demek vahşi bir aşağılama değil midir? Kendisini köşebaşı ve sokak tiyatroları sahnelerinde komedyen olarak parlak bir gelecek beklemektedir" diye konuştu.

'Anayasa için masadan kalmayacağız'

Konuşmasında yeni anayasa çalışmalarına ilişkin yorumlarda da bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

"Değişik siyasi partiler, üniversiteler, dernek ve vakıflar ile temasa geçilmiş bunların görüşleri alınmıştır. Biz elimizi taşın altına koyma hazırız ve bunda da son derece kararlıyız. Herkes bilmelidir ki, MHP sonuna kadar masada oturacak üzerine düşen ne varsa yerine getirecektir. Yeni anayasanın en kısa zamanda tamamlanması en büyük dileğimizdir. Hepsinden de önemlisi yeni anayasa Cumhuriyetin ruhuna zarar vermeyecek bir güvence sunmalıdır."

'Başkanlık sistemine karşıyız'

Devlet Bahçeli, Grup Toplantısı'nın ardından başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, ''MHP olarak geçmiş dönemde Türkiye'nin gündemine sunulmuş olan başkanlık sistemi üzerinde görüşlerimizi çok net olarak ifade etmiştik. Türkiye'nin bugünkü siyasi, sosyal ortamı içerisinde başkanlık sistemini uygun bulmuyoruz. 'Parlamenter sistemle Türkiye hedefe doğru yürümelidir' düşüncesini hala paylaşıyoruz'' diye konuştu.

Bahçeli, ''Zamanlamayı manidar buluyor musunuz?'' sorusunu şöyle yanıtladı:

''Artık Sayın Başbakan ve yol arkadaşlarının bu usulü, alışkanlık haline dönüşmüştür. Mutlaka, yurtdışına çıkarken kendisini unutturmayacak bir konuyu ülkenin gündemine vermektedir. Partisinin üst yöneticileri ile yandaş medyalar aracılığıyla dönünceye kadar bu da tartışılmaktadır. Her gidişinde bunu yapıyor. Bunları normal karşılamak lazım. Medya da bu kadar aşırı bir şekilde olağanüstü bir anlam yüklememelidir. Dershanelerin kapatılması konusu böyledir, tiyatro konusu böyledir, başkanlık sistemi böyledir ama bozuk sütü bir türlü ağzına almıyor. Bunlar üzerinde dursa daha gerçekçi politika üzerinde faaliyetini sürdürmüş olur.''

CHP de başkanlık sistemine karşı

CHP, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın ortaya attığı "başkanlık sistemi"ne karşı çıkmıştı.

Açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi "Türkiye'nin tartışması gereken başkanlık sistemi değildir. Türkiye parlamenter sistemden vazgeçmemelidir'' dedi.