Bahçeli: Başkanlık sistemine karşıyız

Başkanlık sistemine CHP’nin ardından MHP de karşı çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli, “Başkanlık sistemini uygun bulmuyoruz” dedi.



Tiyatroların özelleştirilmesiyle ilgili tartışmalara değinen Bahçeli, tepki gösteren tiyatro sanatçılarının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hışmına uğradığını söyledi.

Bahçeli, "Tiyatroya ve tiyatroculara yönelik 'despot', 'kibirli', 'tepeden bakanlar', 'yarım porsiyon aydınlar', 'ellerinde viski olanlar' ifadeleri Başbakanın ağzından kurşun gibi çıkmıştır" dedi.



'Komedyen olarak parlak bir gelecek bekliyor'



Bahçeli, "Merak etmekteyiz ki tiyatrocular halkın parasıyla halkı nasıl aşağılamışlardır? Asıl takla attırmak, 'gözünüzü toprak doyursun' demek vahşi bir aşağılama değil midir? Kendisini köşebaşı ve sokak tiyatroları sahnelerinde komedyen olarak parlak bir gelecek beklemektedir" diye konuştu.



'Anayasa için masadan kalkmayacağız'



Konuşmasında yeni anayasa çalışmalarına ilişkin yorumlarda da bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

"Değişik siyasi partiler, üniversiteler, dernek ve vakıflar ile temasa geçilmiş bunların görüşleri alınmıştır. Biz elimizi taşın altına koyma hazırız ve bunda da son derece kararlıyız. Herkes bilmelidir ki, MHP sonuna kadar masada oturacak üzerine düşen ne varsa yerine getirecektir. Yeni anayasanın en kısa zamanda tamamlanması en büyük dileğimizdir. Hepsinden de önemlisi yeni anayasa Cumhuriyetin ruhuna zarar vermeyecek bir güvence sunmalıdır."



'Başkanlık sistemine karşıyız'



Başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili görüşlerini açıklayan Devlet Bahçeli, "Başkanlık sistemini uygun bulmuyoruz" dedi.



CHP de karşı



CHP, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın ortaya attığı "başkanlık sistemi"ne karşı çıkmıştı.

Açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi "Türkiye'nin tartışması gereken başkanlık sistemi değildir. Türkiye parlamenter sistemden vazgeçmemelidir'' dedi.