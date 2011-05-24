-BAHÇELİ: BAŞBAKAN İSTEDİĞİ GİBİ CEVAP VERİYOR DENİZLİ (A.A) - 24.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, televizyonlarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuk olduğu programlarla ilgili, ''Başbakanın istediği şekilde hazırlanan sorulara Başbakan istediği gibi cevap veriyor. Eğer birisi arada ters bir soru sormuşsa aynen çiftçi kardeşimizi azarladığı gibi, memur kardeşimizi örselediği gibi gazeteci kardeşimizi de azarlıyor'' dedi. Bahçeli, Denizli'de Özay Gönlüm Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, çok partili siyasi hayata geçilmesinden bu yana 65 yılda ülkede çok sayıda seçime gidildiğini, değişik partilerin milletten aldığı destekle ya iktidar olduğunu ya da muhalefeti temsilen TBMM'de bulunduğunu anlattı. Bahçeli, 12 Haziran'daki seçimlerin ''yol kavşağına gelmiş Türkiye'de millet iradesi olarak yeni bir tercihin belirlenmesi için de fırsat olacağını'' anlatarak, şunları söyledi: ''Aziz Denizlililer ülke sizin karar sizin. Ama bütün vatandaşlarımdan istirhamım odur ki çok özel bir mazeretiniz yok ise mutlaka sandığa gitmelisiniz. Hiçbir tesir altında kalmadan aklınızın süzgecinden, vicdanınızın sesinden gelen tercihle oylarınızı kullanmalısınız. Ve ne kadar yüksek katılımla oylar kullanılır ise seçim sonuçları üzerinde bütün tartışmalar en aza inmiş olacaktır. Ve siyasi istikrara da bu aşamada önemli bir görev düşmektedir. Seçimlerin sağlıklı, güvenli, hile katılmadan yapılmasını sağlamak olmalıdır. Bunları başardığınız takdirde 12 Haziran milletimizin yeni ufku için bir dönüm noktası, bir karar noktası olacaktır.'' -''BAŞBAKAN MİLLETİN AKLINI ÇELMEYE ÇALIŞIYOR''- Bahçeli, televizyonlarda sürekli Başbakan Erdoğan'ın faaliyetlerinin anlatıldığını ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti: ''Tam 10-15 tane ulusal televizyon aracılığıyla devam ediyor. Nereye kadar, saat 24.00'e kadar. Onun haricinde bazı sözde aydınlar bazı sözde köşe yazarlarıyla danışıklı dövüş toplantıları düzenliyor. Önceden sorular hazırlanmış. Başbakanın istediği şekilde hazırlanan sorulara Başbakan istediği gibi cevap veriyor. Eğer birisi arada ters bir soru sormuşsa aynen çiftçi kardeşimizi azarladığı gibi, memur kardeşimizi örselediği gibi gazeteci kardeşimizi de azarlıyor. Ve tek yönlü, tek bakışla bu milleti şartlandırmaya ve aklını çelmeye çalışıyor. Ve ortaya koymuş olduğu tabloya göre sayın Başbakanın gözünde bir rahatsızlık olduğu kanaatindeyim. Çünkü miyop olmuş, hanedanlarını görüyor, yandaşlarını görüyor, yakınlarını görüyor, işbirlikçilerini görüyor. 9 yıl içerisinde hepsi palazlanmış, beslenmiş ve Türkiye'nin AKP'li yeni servet sahibi haline gelmiş. Onlarla yaşıyor, onlarla görüşüyor ve zannediyor ki Türkiye'nin alayı böyle.'' Mitingin tamamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Bahçeli, ''Diyor ki kendisine rol biçmiş. 'Ben çıraklık dönemini, kalfalık dönemini tamamladım. 3. dönemim ustalık dönemi oluyor' diyor. Sayın başbakan milleti aldatmayınız. Her zaman yalan söylemeyiniz'' dedi. -''HİLAL KART, HARCAMA KARTI, HELAL KARTTIR''- Hilal Kart'ın bir kredi kartı olmadığını, faiz ödemesi, ana para ödemesinin olmadığını, helal kart olduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu: ''Harcama kartı da diyebilirsiniz. Harcama kartı, helal karttır. Namerde muhtaç olmadan, kimseye el avuç açmadan, gelen paketi sıkılarak, utanarak alma ihtiyacı duymadan kendi paketini kendisinin hazırlayabildiği, alnı açık, başı dik olarak namerde muhtaç olmadığı gibi haysiyeti, şerefiyle toplumda yaşamasına katkı sağlayan bir helal kart olacak. Cebinizde bir hilal kart olacak. Sabahleyin evden çıkacaksınız. Çocuklarınıza, 'Bir şey istiyor musunuz?' diyeceksiniz. Onlar sizden bir şeyler isteyecek. 'Merak etmeyin, akşama unutmazsam alacağım' deyip söz vereceksiniz. Sonra eşinize bakacaksınız, 'Akşama bir aş pişirecek halimiz var mı?, evde ne var ne yok, ne istiyorsun' diyecek, o da kafasındaki sofra için nohut, fasulye, şeker neyse aklından geçen, onları size sipariş olarak verecek. 'Merak etme hanım erken de alıp gönderebilirim' diyeceksin. Sonra da o yoksul garip yuvanızda birlik ve beraberlik içerisinde evin direği olan hanımefendiye soracaksınız. 'Yoksul olduğumuz dönemlerde hiç bir şey istemedin ama şimdi insanca yaşayacak bir gelirle desteklenen hilal kartım var. Senin bir özel isteğin var mı?' dediğinde, o da biraz sizi zora koymadan, mahcup bir sesle, 'Bir entarilik basma al da komşuya diktirivereyim' diyecek. Evinizden böyle bir anlayışla çıkacaksınız. Aile reisinin gururuyla, baba olarak çıkacaksınız.'' Hilal Kart'ın alışveriş merkezlerinde geçmeyeceğini, sadece esnaflarda kullanılabileceğine dikkati çeken Bahçeli, ''AVM dediğiniz yarı Hollandalı, yarı Danimarkalı, yarısı da Türkiye'nin iş adamından oluşan alışveriş merkezinde bu geçerli değildir. Geçerli olduğu yer sadece ve sadece esnaflarımız olacaktır'' dedi.