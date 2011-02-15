Bahçeli: Başbakan’ın yönetimi ülkeye kan kusturuyor

T24 - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, konuşmasında Başbakan Erdoğan’ı sert şekilde eleştirerek, “Başbakan’ın yönetimi ülkeye kan kusturuyor” dedi.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Başbakan ülkeye, halka kan kusturuyor. Bu kafa yapısı halkımızı zora sokmaktadır.



"Küstah davranışları vatandaşımız hak etmiyor"

İnsanlarımızı başlarına ne geleceğini bilemeden korkarak yaşamaktadır. Bu saygısız, vicdansız, küstah davranışları hiçbir vatandaşımız hak etmemektedir. AKP despotluğu sadece vatandaşlığımıza işlemektedir. Özellikle 12 eylül referandumunda oy artırmak için söylenen vaatlerin hiçbiri yapılmamıştır.

AKP ile birlikte bin yıllık kardeşliğimiz yıpratılmış, milletimiz bölünmenin eşiğine getirilmiştir. “Yasaklarla mücadele edeceğiz” sloganıyla başa gelmiş ama hiçbir şey yapmamıştır. “Tek millet” sloganını ağzında düşürmemiş ama PKK'lılarla işbirliği yapmıştır. Halkın gelecek ümidi kalmamıştır, sabır taşı çatlamıştır. İşsizliğe çare bulunmazsa Türkiye'yi karanlık günler beklemektedir. Kirlilik, yolsuzluk ve hırsızlığın önü alınamazsa felaket gelecektir.

İçinde bulunduğumuz durum ciddidir. Bu haliyle önümüzdeki seçimler daha da bir önem kazanmıştır. Siyasi iktidarın yenilenmesine ihtiyaç vardır. AKP ile daha fazla gidilmesi, ülkemizi dönüşü olmayan bir yola sürecektir. Halkımız demokrasinin mührünü AKP'nin elinden alacaktır. 1000 yıllık kudretiyle azametli yumruğunu iktidarın kafasına indirecektir. Vatandaşımız AKP hükümetini alaşağı edecektir. AKP en büyük yalanlarını ve pisliklerini kendi dönemlerinde gerçekleştirmiş Biz bu pislikleri temizleyecek ve AKP hükümetinin burunlarından bir bir getireceğiz.



“Mısır çağrılarında art niyet var"

Mübarek sonrası ortaya çıkan manzara bizim başka bir şey düşünmemize engel olmuştur. Bu zaman kadar deneyimler sürekli gerçekleri göstermiştir.

Mısır'daki yeni yönetim yapısı son derece düşündürücüdür. Şüphesiz askeri bir yönetimini başa gelmesi bizim anlayışımızla asla uyuşmamaktadır. Mısır için yapılan çağrılar bir art niyet vardır. ABD ile aynı dilde konuşan AKP hükümetinin temennilerinin ne kadar taraflı olduğu belli olmuştur.

Başbakan Erdoğan'ın "Mısır'da kaybeden statüko kazanan demokrasidir" demesi tamamen yalandır, taraflıdır. Mısır'da demokrasinin kazandığını söylemek çarpıklıktır. Hükümetin 12 Eylül'de hesaplaşma sözlerinin ne kadar ucuz bir kandırmaca olduğu netlik kazandırmıştır. AKP söz ve duruşunda art niyetlidir ve samimiyetsizdir. Ülkemizde kavganın ismi haline gelen AKP hükümetini yapacağı bir şey kalmamıştır.

Mübarek'in gitmesi hepimizin bildiği bir sondur. İnşallah Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi de gidecek ve halk AKP'yi geldiği gibi gönderecektir.



163 askerin tutuklanması tesadüf mü?

Mısır'daki gelişmelerden sonra 163 asker tutuklanması bir tesadüf müdür, düşündürücüdür. Ne ilginç bir tesadüftür ki AKP klasiği haline gelen darbe iddiaları ısıtılıp ısıtılıp sunulmaktadır. Baskı ve zor kullanarak korku uyandırmaya çalışmaya devam ediyorlar. İktidar darbe yanlısı ve karşısı olarak ikiye ayırmaya, toplum sessiz kalmaya mahkum edilmektedir.



Kimse bize ders vermeye kalkmasın

Hukuk ve demokrasinin yeri TBMM'dir. Siyasi iktidarın değişeceği tek yer sandıktır. Yakın tarihlerde darbelerin yaşandığı hepimizin malumudur. Darbelerde partimizde bunun acısını çekmiş, dava arkadaşlarımız dünya durdukça nefretle hatırlayacağımızı herkes bilmelidir.

Kimse bize demokrasi dersi vermeye kalkmamalıdır. Çarpık demokrasi anlayışı da darbe kadar tehlikelidir. Değişik siyasi görüşlere saygı gösterebilen bir anlayış, yönetim olmalıdır. Demokrasiye yönelik tehlike sadece siyaset dışından gelmemektedir.

Kutuplaşmanın olduğu yerde zaten demokrasi içten içe çürümektedir, en büyük tehlike de budur. Demokrasi ancak adaletsizliğin ve şiddetin olmadığı şekilde sağlanır. Balyoz iddiaları kapsamında yapılan bu gözaltıları da çerçevede değerlendirmek faydalı olacaktır.



AKP’ye ve darbecilere karşıyız

Kendisinden başkasını hakir gören siyasi anlayış demokrasiye herkesten fazla zarar verir. Son dönemlerde bazı davalarda AKP'ye rant sağlandığı izlenimi oluşmaktadır. Hangi kurum içinde kanun dışı davranışlar varsa ortaya çıkarılması gerekmektedir.

Hakim ve savcıların suç işleme imtiyazlarının olmadığı unutulmamalıdır. AKP anlayışına ve darbecilere tamamen karşıyız. TSK'nın bütünüyle darbeci gösterilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz, bunlarla mücadele etmeye kararlıyız. 163 askerin gözaltına alınması askerlerden intikam mı alınıyor düşüncesini akla getirmektedir. TSK'yı yıpratmaya çalışanlarla her şartta mücadele etmeye hazırız

Kesin hüküm verilinceye kadar herkesin masun olduğu ilkesi unutulmamalıdır. Mehmetçiği siyasete çekme çabaları sonuçsuz bırakılmalı.

Aksi halde bugün kapıları kapatarak kendince adalet oluşturmaya çalışanların kapılar bir daha açılmamak üzere kapanacaktır.



Kınrıs tartışmaları

Açılan pankart bahane edilerek kabul edilemez sözlerinin söylenmesi Başbakan'ın oyununu ortaya çıkarmıştır. Başbakan bu gelişmeden dolayı Kıbrıs halkını cezalandırmak için zaman kollamıştır. Açılan bir pankart yüzünden besleme diyerek intikamını almıştır. Göreve yeni başlamış elçimizin görevden alınarak başkasının atanması rezalete tüy dikmiştir.

Başbakan’ın mesajı açıktır. Görülmemiş bir rezalet olarak tarihe geçmiştir. Lefkoşa büyükelçimizin apar topar alınması, yerine dışarıdan başkasının atanması skandaldır. Kıbrıs'ın K'sını bilmeyen birinin Lefkoşa elçiliğine getirilmesi rezalettir.

Yavru vatanda bilinçli olarak yarattığı pankart krizinden sonra Ankara'da kimlerle görüştüğü sorulmalıdır. Kıbrıs Türkleri çaresiz ve sahipsiz değildir. Kıbrıs Rumlarına peşkeş çekmeye çalışma başarısızlıkla sonuçlanacaktır.



Torba yasa

Torba yasasında bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile değişiklik yapılan yasa TBMM'de görüşülüp kabul edilmiştir.

Yapılması gerek bir yasadır. MHP olarak bu yasaya destek verdik, üzerimize düşen görevi yaptık. Ancak hükümet bu yasayla biz başarısız olduk mesajını vermiş olmuştur.

Parti olarak çalışmaya hazırız. 8 yıllık AKP yıkıntısını temizlemeye hazırız ve milletimizden destek bekliyoruz. Dertleri bitireceğiz.

23. dönem 5. yasama yılındaki son grup toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah 24. dönem MHP'nin tek başına iktidarıyla yeni bir sayfa açılacaktır.

Türk milleti bizleri beklemektedir. Köyleriniz kasabalarımız vereceğimiz sesi beklemektedir. Asla beklemeyeceğiz, yorulmayacağız.



“Gelincikler gibi açacağız"

Milletimize koşacağız. Bağda olacağız, bağ olacağız, tarlalarda gelincikler gibi açacağız.

Vatan sevdalısı yürekler MHP'yi bekliyorlar. Yavrular, gençler, dedeler MHP'yi beklemektedir.

“Sesime kulak ver Türkiye” diyerek yollara düşeceğiz. Mutlaka iktidara ulaşacağız.