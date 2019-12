-BAHÇELİ: BAŞBAKANI YÜCE DİVAN KORKUSU SARMIŞ NEVŞEHİR (A.A) - 09.08.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Korku salmış sayın Başbakanı. Yüce Divan korkusu başlamış. Ama bunu önleyebilmek için de 'evet' oyuna çıkarken her türlü duygusal istismarı yapıyor'' dedi. Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ne yaparsa yapsın Yüce Divan'dan kurtulamayacağını öne sürerek, ''Tepe taklak aşağı inerken, MHP olarak Allah'ın izniyle seni bir yerde ümüğünden yakalayacağız, o yakaladığımız yer Yüce Divan olacaktır'' diye konuştu. Bahçeli, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde adının verildiği Gençlik Parkı'nın açılışında, vatandaşlardan referandumda 'hayır' oyu kullanmalarını istedi. Konuşmasında sık sık Başbakan Erdoğan'a çatan Bahçeli, MHP olarak Anayasa referandumunda 'hayır' oyu kullanılmasını tavsiye ettiklerini belirterek, şunları söyledi: ''Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü anayasa değişiklikleri kapsamında maddelere baktığımız zaman, bunun içinde Sayın Başbakan tarafından gizli bir niyet taşındığı ve bazı maddelerde bu tuzakların kurulduğu görülmektedir. Öyleyse Türkiye'yi bu tuzaklara düşürmemek için, Meclisin genelinde kabul edilmemiş bir anayasayı, AKP anayasası olarak görüp, Recep Tayyip Erdoğan anayasası gibi görüp, 'hayır' oyu verirken bu tuzakların neler olduğunu halkımıza anlatmak suretiyle halkımızın da bu konudaki tercihlerinin netleşmesi konusunda gayret göstermeye başlanmıştır.'' -TELEVİZYONLARA ELEŞTİRİ- Bazı televizyon kanallarını MHP'nin faaliyetlerini vermemekle suçlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle dedi: ''Şu an Türkiye genelinde 12 çalışma grubuyla milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, il başkanlarımızla birlikte Türkiye'de 'hayır' kampanyasını yürütmekteler. Uğramadık köy, ilçe, il bırakmayacaklardır. Yandaş veya yoldaş televizyonlar, MHP'nin bu faaliyetlerini vermemekte ne kadar ısrarlı olursa olsun, MHP'lilerin azim ve kararlılığında Türkiye'de her insanımıza ulaşılacak, 'hayır' kampanyasının gerçeği anlatılacaktır.'' Anayasa paketinde tuzakların bulunduğunu öne süren Bahçeli devam etti: "Şimdi buradaki tuzaklardan birisi nedir? Sayın Başbakan da hem televizyon konuşmalarında, hem de kampanya yürüttüğü illerdeki seçim meydanlarında bunları söylüyor. Diyor ki 'Bu anayasa açılıma hukuki bir zemin hazırlayacak'. Hangi açılım? PKK açılımı. Nedir PKK açılımı? Terörün belini kırmak dururken, PKK açılımı ile PKK'yı siyasallaştırıp, onların hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi koşturacaksın. Böyle şey olur mu? Bunu söylüyor. PKK açılımı, demokratik açılım. Bize göre yıkım açılımı. Ve şu an siz diyorsanız ki bugün anayasa değişikliği olarak, gelecekte yapacağınız anayasa değişikliklerinin bir başlangıcı olarak önem arz ediyor ve Türkiye'nin açılımının hukuki zeminini hazırlıyor diyorsanız, PKK'yı meşrulaştırıyor, siyasallaştırıyorsunuz demektir ki bu Türkiye'yi bölünmeye götüren bir sürecin hızlandırılması, bölücü terörün cesaretlendirilmesi demektir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir." Anayasa mahkemesinin yapısı üzerinde değişikliklere gidilerek, AK Partinin Yüce Divan'a gidişten kurtulmaya çalıştığını iddia eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasa mahkemesinin yapısı üzerinde değişikliklere gidiliyor, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda değişiklikler yapılması düşünülüyor ve AKP anayasayı AKP'leştirerek, kendilerinin Yüce Divan'a gidişinden kurtulmayı düşünüyor. Öbür taraftan da Türkiye'yi her yönüyle kuşatmaya heveslenen AKP, bu defa da yargıyı kuşatmaya çalışarak kendi yandaşlarından bir yargı oluşturup, bundan sonraki yolsuzluğu, rüşveti, yargı garantisi altında yapabilecek tarihi bir hataya düşüyor. O sebepten dolayı da kendisinin bu işlerden kurtulacağını zannediyor. Bunun için bu anayasa AKP anayasası, Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Bu anayasa burada bulunan vatandaşlarımızın hiç birini ilgilendirmiyor. İşsize, emekli, dul ve yetime bir şey getirmiyor. Türkiye'nin kalkınmasına bir şey getirmiyor. Ama öbür taraftan yolsuzluk, rüşvet, yandaşlık yapanlara daha kolaylıklar sağlayabilecek gizli tuzaklarla millet aldatılıyor, millet kandırılıyor. O sebepten dolayı bu anayasaya MHP olarak 'hayır' demek istiyoruz, halkımızdan da 'hayır' demesini bekliyoruz. ''Anayasaya 'hayır' demenin aynı zamanda AK Parti'ye de 'hayır' demek olacağını savunan Devlet Bahçeli, ''Çünkü burada örselenen, yıpranan, 'hayır' oyuyla itibarını ve bugüne kadar iktidar yönetimini sarsıntıya uğratan AKP, önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinde Allah'ın izniyle tepe taklak aşağı dönecektir'' diye konuştu. ''Korku salmış Sayın Başbakanı'' diyen Bahçeli, şöyle devam etti: ''Yüce Divan korkusu başlamış. Ama bunu önleyebilmek için de 'evet' oyuna çıkarken her türlü duygusal istismarı yapıyor. Ağlıyor, sızlıyor, öfkeleniyor, tehdit ediyor, vesair ediyor. Fakat ne yaparsan yap, Yüce Divan'dan kurtulamayacaksın. Tepe taklak aşağı inerken, MHP olarak Allah'ın izniyle seni bir yerde ümüğünden yakalayacağız, o yakaladığımız yer, Yüce Divan olacaktır. O sebepten dolayı AKP'ye 'hayır' demek, anayasaya 'hayır' demekle özdeştir ve 2010'da 12 Eylül'de 'hayır' oyu vermenizi istiyoruz. MHP olarak biz 'hayır' oyu verilmesini istiyoruz.'' Bahçeli, yaklaşık 25 dakika süren konuşmasını, "Kalabalılar olarak siz ne düşünüyorsunuz? Bir daha söyleyin, bir daha söyleyin, bir daha söyleyin. Allah 'hayır'lara vesile etsin" diyerek tamamladı. Bahçeli, karayolu ile Nevşehir'den ayrıldı.