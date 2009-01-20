Bahçeli: Başbakan’ı kendi sözcüsü yalanladı

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Yine Başbakan Erdoğan’a yüklendi…

İsrail’in Gazze saldırısı



Uluslararacı camia İsrail karşısında sessiz kalarak ikiyüzlülüklerini gösterdiler. Bu saldırılara tepki duyan milyonlarca Müslüman haklı olarak İsrail’e olan öfkelerini ortaya koymuşlardır. Partimiz Filistinli kardeşlerimizin yanındadır, ancak son zamanlarda Gazze saldırılarını protesto için yapılan gösterilerin maksadını aştığı da gerçektir. Üstlerinde tuhaf giysilerle, Filistinli liderlerin posterleriyle gösteri yapanların niyetlerini anlamak gerekir.



Türk milletine yaşanan gerçeklerin bir sorumluluk yüklediğine inanıyoruz. Ancak bunun merkezinde mutlaka Türkiye olmalı. Biz sorunlara ne Ortadoğu’dan ne Avrupa’dan ne de Amerika’dan bakamayız.





Erdoğan sözcüsünü yalanladı

AKP’nin yeni bir hezimeti ortaya çıkmıştır. Yıllardır şişirilen balonlar birer birer patlıyor. Ortadoğu’da sözü geçen ülke olduğumuz sözünün gerçek durumu ortaya çıkmıştır. İsrail’in Gazze’ye saldırısı İsrail Başbakanı’nın Erdoğan’la görüşmesinden 5 gün sonra yapılmıştır. Bu görüşmede sadece İsrail – Suriye ilişkilerinin ele alındığı söylenmiştir. Ancak Başbakanlık Sözcülüğü bunu yalanlamış ve yaptığı yazılı açıklamada Gazze konusunun görüşüldüğünü duyurmuştur. Erdoğan’ın Olmert ile Gazze sorununu görüştüğü belli olmuştur.



Hükümet son olaylar karşısında çok büyük bir diplomasi sınavı vermiş ancak Türkiye’yi karnından konuşan bir ülke durumuna düşürmüştür. Kamuoyu Türkiye’nin nasıl itibar kaybettiğini görmüştür.



Biz meseleye bekarlık ve karı boşama gibi basit bir anlayışla bakmıyoruz, ancak Mehmetçiğin başına çuval geçirildiğinde, “Nota dediğin müzik notası değil” pişkinliğinin burada da gösterilmesini istiyoruz.



Kandil bölgesine yaptığın kara harekatını 6. gününde durdurmaya çalışan ABD’nin şimdi nerede olduğunun sorgulanmasını istiyoruz.



İsrail – Filistin meselesinde Erdoğan’ın ikircil tutumunu bir Anadolu sözü çok güzel özetler: “Eline almış çekici, “hem nalına hem mıhına ya da ne nalına ne mıhına”





BOP itirafı



Erdoğan eşbaşkanı iftiharla dile getirdiği BOP’un doğmadan ölen bir proje olduğunu itiraf etmiştir. Darbe yedikçe gerçeklere dönen Başbakan, ölü doğmuş BOP’tan bahsederken bu projenin Ortadoğu’da barış, özgürlük, ekonomik kalkınmayı amaçladığını, eşbaşkanlığın bir görev olarak verildiğini söylemiştir. Yine bu konuda ortada kalmışlık duygusu kalmışlık hissi yaşayan hükümet, BOP’un çöküşünü itiraf etmiştir.



MHP olarak bu konuda söyleyeceğimiz hususlar şunlardır. Türkiye başkalarının yazdığı bölgesel senaryolarda figüran olmayacak kadar değerlidir.





Tavşana kaç, tazıya tut



Bir taraftan İsrail’e bir taraftan Hamas’a kimlerin cesaret verdiği, tavşana kaç tazıya tut diyen politikaları kimlerin yürüttüğü ortaya çıkmıştır. Hariciye geleneğini hiçe sayan memurları da bunu itiraf etmeye başlamışlardır. Bu ülkenin Başbakanı Anayasa’dan aldığı yetkileri icra eder ve Meclis’e karşı sorumludur.