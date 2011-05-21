Bahçeli: Başbakan'a yeter artık Abbas yolcu demelisiniz

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nevşehir’de yaptığı konuşmada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı ’miyop’ olarak nitelendirerek, "Başbakan'a yeter artık Abbas yolcu demelisiniz. Bugünkü siyasi iktidardan kurtulma zamanı gelmiştir demelisiniz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'de düzenlenen parti mitinginde konuştu.

Ankara’dan karayoluyla Nevşehir’e gelen MHP lideri Devlet Bahçeli Telekom meydanında yaklaşık 15 bin kişiye hitap etti. Bahçeli, alana gelişinde ’Devletin başına Devlet gelecek’ sloganıyla karşılandı. Platformdan yapılan uyarılar üzerine alandaki tüm pankartlar, Bahçeli katılanları görebilsin diye indirildi. 12 Haziran seçimlerinin Türkiye’ye ve partilere hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Bahçeli, "12 Haziran seçimleri ülkemizi 9 yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi siyasi iktidarını korumak için her türlü gaflete ve hatta hıyanete varan şekilde gitmektedir. Bu seçimler milletimiz için yeni bir yol kavşağıdır. Milletimizin kaderini belirleyecek önemli bir dönüm noktası olacaktır. O nedenle seçimleri önemsemeli ve yüksek bir katılımla yapmalıyız" dedi.

Bu sırada alandan ’Bozkurtlar burada, Tayyip nerede’ sloganı atıldı ve AKP’ye ’yuh’ çekildi. MHP lideri Devlet Bahçeli daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

"Yakın siyasi tarihimizde özellikle koalisyonlarla yönetilen ülkemizde tek parti özlemi, milletimizin aniden kurulan bir partiye yönelmesi ile sonlanmış, bugünkü siyasi iktidar tek başına iktidar olmuştur. AKP’nin seçim beyannamesinde ve sabahtan akşama kadar olan televizyonlardaki icratın içinden programlarında, yapamayacağı bir şey yoktur. Ama geçen 9 yıllık süre içinde bu imkan ve bu fırsat millet lehine değerlendirilmemiştir. O nedenle 12 Haziran’da bu muhasebeyi siz yapacaksınız. Sayın başbakanın durmak yok yola devam düsüncesini paylaşarak onu 3’üncü dönem iktidara getirebilirsiniz. Bu tercihe 2002-2007 yılında olduğu gibi karar vermişseniz, kimsenin diyeceği bir şey yoktur.

Yani 2002 yılında namerde muhtaç olmayanlar 2011 yılına gelirken gittikçe yoksullaşmışlarsa, evlatlarından en az birine iş bulamıyorsa, geçim darlığı içindeyse, gelir dağılımındaki adaletsizlik ile kendisine düşen payın azaldığını görülürse, Başbakana yeter artık Abbas yolcu demelisiniz. Bu günki siyasi iktidardan kurtulma zamanı gelmiştir demelisiniz. Başbakan yardaş veya yandaş hale getirildiği televizyonlarda sürekli konuşuyor. Yandaş gazetecilerle söyleşi yapıyorlar. Sayın başbakanın da aradığı budur. Başbakan öyle bir tablo çiziyor ki televizyonlarda 9 yılda, 87 yıldan bu yana ülkeyi yönetenlerden AKP iktidar oluncaya dek hiç bir şey yapılmamış, Başbakanın sihirli eli değip gerçekleşmiş gibi milleti kandıran aldatan söylemlerle Türkiye’yi toz pembe göstermektedir. Basına baskı yapılıyor, otoriter rejim oluşturulmaya çalışılıyor. O nedenle sesinizi 12 Haziran’da duyacaksınız. Recep Tayyip Erdoğan’a artık bir dur demelisiniz. Ülkenin sorunundan en önemlisi yoksuzluk ve yolsuzluktur."



Başbakan miyop

Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın miyop olduğunu ileri sürerek "Başbakan miyop. Bakınca hanedanı görüyor yalakaları görüyor,yandaşları görüyor. Onların iktadardan sebeplenip semirdiklerini görünce herkesi öyle sanıyor. Zayıfları göremiyor. Anadolu’nun kavruk insanlarını göremiyor. Servetine servet katanlar, rant ekonomisiyle büyüyen büyüyor. Esnaf siftah yapamıyor.Çiftçi yoksullaşıyor" diye konuştu. Devlet Bahçeli, dağıtılan paketlerle Başbakanın bir pakete 4 oy alırım diye düşündüğünü, MHP’nin yolsuzluklardan hesap sorarak,iktidara geleceğini söyledi. MHP lideri, ”Yaşa ve yaşat ” felsefesi ile sosyal devlet anlayışı ile devlet ve milleti kaynaştıracağız”diye sözlerini tamamlayıp, Kayseri’ye hareket etti



Bahçeli: Devlet yok

MHP'de yaşanan istifa depremine Bahçeli açıklaması öncesinde yaptığı ilk değerlendirmede, "Anlaşılıyor ki devlet yok iyi ki millet var ona gidiyorum. Bu insanların şahsiyetiyle uğraşmak doğru değil. Bunlar toplumda çevreleri olan insanlar. Partiyi rahatlatmak için istifa ettiler" demişti.



