Bahçeli: Başbakan Yüce Divan'a gönderilecek

T24 - Meclis kavgasında taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, "MHP'yi ahlaksızca suçlamaya kalkışmışlardır. Zaman bu işin ilacıdır. Sandıkta gerekli cevap verilecektir ve o Meclis'ten Sayın Başbakan Yüce Divan'a gönderilecektir" dedi.



Bahçeli Samsun'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bahçeli, "Başbakan size 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Ne diyorsunuz?" şeklindeki bir soruya, "Dava açmak Başbakan'da alışkanlık haline gelmiştir. Bu alışkanlığını devam ettiriyor. Dava açıp zaman kaybedeceği yerde meclis başkanlığına bir dilekçe vererek 'Bundan sonra Devlet Bahçeli'nin bütün maaşlarını bana vermenizi istiyorum' demesi daha ahlaki ve dürüst olur diye düşünüyorum" yanıtını verdi.



Başbakan'ın faşizm ile ilgili açıklamalarına ise Bahçeli, "Sayın Başbakan faşizmin ne olduğunu bilmez. Birisi kulağına birşey söylemiştir onu tekrar ediyor" dedi.



'Başbakan orda müdahale edebilirdi'



MHP lideri, "Basını yönetenler, basının sahipleri olanlar gelişmeleri objektif bir gözle baktığı zaman TBMM'de o gün nasıl bir gelişme olduğunu görebilir ve halkımızı yanıltmadan halkımıza saygısızlık yapmadan değerlendirmede bulunabilirler. Başbakan kürsüde bulunmaktadır. Çok öfkeli ve heyecanlıdır. MHP tarafına yönelerek çok sert ifadeler kullanmaktadır. Bu arada da önünden guruplar halinde yüzü aşkın AKP'li milletvekilleri kendi oturdukları yerden kalkarak MHP sıralarının önüne gelmektedir. Ve MHP sıralarının önünde milletvekili arkadaşlarımıza açık bir saldırıda bulunmaktadır" diye konuştu.



Bahçeli, "Şimdi bu gerçeği televizyonlarda görerek AKP'lilerin 'MHP'liler bize saldırıyor' ifadesini kullanmaları çok utanç verici bir durumdur. Milletimiz saftır, temizdir ama gördüklerinden de ders çıkartacak bir sağ duyuya sahiptir. Milletimiz saldırının nereden geldiğini bilmektedir. Ne maksatla saldırının yapıldığını bilmektedir. Onun için Sayın Başbakan orada müdahale edebilirdi. 'Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar' diyebilirdi. Demediği gibi çatışma başladıktan 3-4 dakika sonra da kendisi oradan ayrılmış ve çatışmayı serbest bırakmıştır. Bunun manası budur. Biz ise orada oturduk. Sonuna kadar da olayları yakından takip ettik. Ama sayın başbakan olayı başlatıp sonra salondan ayrılması hali 'Bundan sonrasını siz yapın, gerisini siz getirin' demektir" ifadelerini kullandı.



'Meclis'i karartmıştır'



Devlet Bahçeli ayrıca, "Böyle bir yüz karası olay millet meclisinde gerçekleşmiştir ve AKP o tarihten itibaren bir kara parti haline dönmüştür. Meclisi karartmıştır. Meclisteki görüntünün dışarıya verilmesi de engellendiği için olayları birçok yönüyle insanlarımız görme imkanı bulamamıştır. Sonra yandaş medyanın öncülüğünde bazı medyaların desteği ile kamuoyunu aldatmaya ve kamuoyunu farklı yönlere yönlendirmeye arkasından da MHP'yi ahlaksızca suçlamaya kalkışmışlardır. Zaman bu işin ilacıdır. Sandıkta gerekli cevap verilecektir. Ve o meclisten Sayın Başbakan yüce divana gönderilecektir" dedi.



Bu arada yaklaşık 200 kişinin bulunduğu karşılamada Bahçeli'nin elini öpmek için partililer uzun kuyruk oluşturdu.