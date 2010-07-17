-BAHÇELİ: BAŞBAKAN TERÖRÜN NE OLDUĞUNU BİLMİYOR KÜRE (A.A) - 17.07.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP'yi terörden nemalanmakla suçlamasına ilişkin, ''Sayın Başbakan bu cümlesiyle terörün ne olduğunu, ne zamandan bu yana Türkiye'de yaşandığını, teröre kaynaklık eden konuların ne olduğunu bilmeyen talihsiz bir başbakan olarak Türk siyasi hayatında yerini almıştır'' dedi. Bahçeli, Kastamonu'nun ilçelerindeki bazı programlara katılmak üzere kente geldi. Şehir merkezi yakınlarındaki Kadıdağı mevkiinde MHP'li Kastamonu Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu ve partililerce karşılanan Bahçeli, daha sonra konvoyla Kastamonu programının ilk durağı Küre ilçesine geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Bir gazetecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''MHP'li yetkililerin vuvuzela ile basın toplantısı yaparak Meclis'i sulandırdığı'' yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine ''Müsaade ederseniz böyle bir polemiğin içine biz girmeyelim'' ifadesini kullandı. Bahçeli, Başbakan Erdoğan ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim barajının indirilmesi yönünde öneride bulunduğunun anımsatılması ve bu konudaki görüşünün sorulması üzerine, seçim barajının düşürülmesini AK Parti'nin uygun bulmadığını belirttiğini ifade etti. Bahçeli, şöyle devam etti: ''Dolayısıyla kendi aralarında anlaşabilecekleri bir konu. Yalnız Türkiye'de bazı konuların tek bir kalemde getirilmemesi, konuya bütün olarak yaklaşılması lazım. Siyasi hayatımızı düzenleyecek konuların bir iki maddeyle düzenlenmemesi, değişik istismarlara vesile olabilecek yanlışlıklara Türkiye'nin sürüklenmemesi lazım.''