Bahçeli: Başbakan sıfırı tüketti, meselenin 3-5 ağacın kesilmesi olmadığını anlamadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gezi Parkı direnişinde polisin eylemcilere TOMA'larla müdahale etmesini utanç verici olarak değerlendirdi. Bahçeli, "Yaşına ve cinsiyetine bakılmadan herkesin tartaklanması milletimizi derinden üzmüştür. Toplumsal barış ciddi bir yara almıştır. Sağduyuyla çözülecek bir meseleler kördüğüm halini almıştır. Düne kadar şikayet ettikleri askeri bile devreye sokacaklarını söyleyen yetkililer şuurlarını yitirmişlerdir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Lideri Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ı ve hükümeti Gezi Parkı olayları üzerinden eleştirdi, "Siyasetin amacı bölmek değil, birleştirmektir" dedi.

Başbakan'ın demokratik refleksleri bastırmaya çalıştığını söyleyen MHP Lideri, "Konu 3-5 ağacın kesilmesinden ötedir. Sağduyuyla çözülecek bir mesele kördüğüm halini almıştır" ifadesini kullandı.

AKP'nin "Milli İradeye Saygı'' mitinglerine de değinen Bahçeli, "Mitingler tesadüf değildir. AKP'lilerin Kazlıçeşme mitinglerini abartmaları çaresizliğin göstergesidir" diye konuştu.

Bahçeli, AKP'nin Ankara'da yaptığı mitingde üç hilal ve bozkurt temalı bayrakların açılmasına da yine sert tepki gösterdi.

MHP Lideri'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Örnek alınan bir ülke haline geldiğimiz söylemlerinin palavradan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır. AKP'nin iktidar yıllarında itibarı sarsılan siyaset bariz olarak belirmiştir. Türkiye art niyetleri kadroların nursuz yüzlerin elindedir. Siyasetin amacı ufalamak, bölmek değil, birleştirmektir. Siyasetin gayesi hizmettir, geliştirmektir.



'Gaflet hatta hıyanet'



Siyasetin doğasında yer alan rekabet ideal olanı bulma ve ulaşma üzerine şekillenmiş bir yönetim sürecinin parçalarıdır. Siyasetin ve siyasetçinin sorumluluk bilincinden ayrılmaması zorunluluktur. Bugünü kurtarayım derken yarınları kundaklamak büyük bir gaflet hatta hıyanet olacaktır. Başbakan ve hükümet Gezi Parkı buhranını kışkırtmak için elinden geleni yapmıştır.



'Toplumsal barış yara aldı'



Başbakan Erdoğan'a göre sokaktaki kalabalık çapulcudur. Başbakan'a göre AKP'yi kıskananlar devreye girmiştir. Yıllardır ezilen, özel hayatı tarumar edilen kim varsa Başbakan'a göre provokatördür. Tepkileri anlamak istemeyen Başbakan Türkiye'yi bundan sonra nasıl yönetecek? Gezi Parkı olayları zaten hasarlı olan demokrasimiz için yeni bir kırılmadır. Başbakan acımasızca demokratik refleksleri bastırmaya çalışmaktadır. Konu 3-5 ağacın kesilmesinden çok ötedir. İstanbul'un ufku kararmış, toplumsal barış ve ahenk yara almıştır.



'Bir bölüm vah ederken, bir bölüm sevinç çığlıkları atıyor'



Sağduyu ile çözülecek mesele kördüğüm halini almıştır. Ne yazık ki, Türkiye'nin bir bölümü ah vah ederken diğer bölümü sevinç çığlıkları atmıştır. Başbakan'ın sanatçılarla görüşme trafiği oyalama taktiğidir. Herkes önceden yazılmış rolü kapsamında hareket etmektedir. İç ve dış politikada hükümet başarısız olmuştur. 'Milli İradeye Saygı' mitingleri tesadüf değildir. Birbirine yabancılaşmış bir Türkiye tablosunun çıkarılması en büyük kötülüktür.

Demokratik taleplerini söyleyenlerin azarlanıp AKP'lilerin yüceltilmesi patlamaya neden olur. AKP'lilerin Kazlıçeşme mitingini abartmaları çaresizliğin göstergesidir. Türkiye'nin AKP ile yollarını ayırma vakti gelmiş ve geçmektedir. Türkiye daha fazla dara düşerse mutlaka demokratik mekanizmalar harekete geçirilmeli bu iktidara son vuruş sandıkta yapılmalı.



MHP bayrağı tartışması



Geçtiğimiz hafta sonunda AKP Ankara ve İstanbul'da mitingler yapmıştır. En dikkat çekeni üç hilal ve bozkurt amblemleri açılmıştır. MHP bayrağının AKP mitinginde kullanılması siyasi bir entrikadır. Başbakan teşekkür etmiştir. Başbakan'ın teşekkürünü kabul edecek hiçbir dava arkadaşım yoktur. Üç hilalin ve bozkurt simgesinin AKP mitinginde kullanılması tarafımızdan hoşgörülmemiştir.



'Hesabını soracağız'



Başbakan bu tezgahın içindeyse hemen özür dilemelidir. Bugün biz, konuyla ilgili gerekli hukuki müracaatı da yaparak, partimize dönük terbiyesizliğin hesabını yargı nezdinde ucu nereye dayanırsa dayansın soracağız. Başbakan'ın bu tezgahtan haberi yoksa durum ciddi demektir. Üç hilal ancak hak edenin elinde sallanacaktır.



'Türk milleti senin aklını başından almasını iyi bilecektir'



Başbakan Erdoğan eğer PKK’ya ve İmralı canisine sözde Kuzey Kürdistan konusunda açık çek vermişse, eğer Türk milletini meşgul ederek PKK’ya ve siyasi bölücülere alan açmışsa, eğer Türkiye’nin ve Türk milletinin mahvına neden olacak vaatleri peş peşe sunmuşsa, değil bu dünyada, mahşerde bile olsa yakasından tutmazsam namerdim.

Sayın Başbakan, Milliyetçi Hareket henüz son sözünü söylemedi derken şaka yapmadık. Henüz her şey bitmedi derken de laf olsun diye konuşmadık. Akıllı ol, yoksa Türk milleti ve Türk milliyetçileri senin aklını başından almasını çok iyi bilecektir."