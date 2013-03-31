Bahçeli: Başbakan, Öcalan'ın kölesi olmuş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da gezisinin ikinci gününe MHP'li belediye başkanlarının katılımıyla Manavgat'ta gerçekleşen 'Belediye Başkanları- 2013' toplantısının, kapanış oturumunda konuşan Devlet Bahçeli, ardından Serik Belediyesi'nce düzenlenen Cuma Pazarı ve Alışveriş Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

'Öcalan'ın himayesinde köle olmuş'

İktidarın artık PKK ile mücadele edeceği yerde müzakereye başlayan 'zavallı' bir konuma düştüğü görüşünü savunan Devlet Bahçeli, "Terörle, caniyle, kanlı ellerle müzakere edilmez, ancak ve ancak mücadele edilir. Şimdi bakıyorsunuz Oslo'dan başlayan, Habur'la devam eden süreç gele gele İmralı'da 11.2 metrekarelik odada müebbet hapis cezasını çeken, artık milletin unuttuğu, PKK terörünün vazgeçtiği bir caniyi, 40 bin kişinin katilini siyasete getirerek meşrulaştırmak ve ona tekrar bir önemli sorumluluk vermek gibi tarihi hatayı başlattılar. 2009'da açılım denen zırvayla başlattılar. Açılım bir yıkım projesidir. Şimdi ise İmralı'ya gidiş geliş serbest hale geldi. Canı kim isterse gidiyor. Ama gitmek için sayın Başbakan'dan, ve Adalet Bakanı'ndan izin alacak. O da diyor ki, devleti elinde bulundurduğu için, kendini başbakan zannettiği için hattı zatında Öcalan'ın himayesine girmiş, onun kölesi olmuş, şimdi de ağalık satıyor. Sen, sen, sen gidebilirsin diyor."

'İşler hımbıl gidiyor'

Tören alanına partililerin 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganları eşliğinde giren Devlet Bahçeli, törende yaklaşık 4 bin kişiye yaptığı konuşmada, Ak Parti'nin 10 yıllık iktidarı sonucunda esnafın, işçinin, köylünün, 2002 yılı öncesini arar hale geldiğini söyledi. Buna karşın halkın, Başbakan Erdoğan'ın televizyonlarda 'ağzından bal akan' konuşmalarını sabahtan akşama kadar takip ettiğini belirten Bahçeli, "İşler hımbıl gidiyor, Başbakan'ın ağzından bal akıyor" dedi.

Devlet Bahçeli, AKP'den kurtulma zamanının geldiğini, bu kurtuluşu öncelikle bu partiye her yönüyle destek veren AKP seçmeninin beklediğini belirterek, "AKP'ye destek veren, hala da oyunu eksiltmeyen insanlarımız son günlerdeki Türkiye manzarasını iyi görmelidir. Bu vebalin altına ellerini koymamalılar" diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal birçok sorunu olduğunu, bunlar zaman içinde çözülebilecekken bugün ortaya milletin ve devletin bekası sorunu çıktığını savunan Bahçeli, bu sorunun 'ateşle imtihan' olduğunu söyledi. Bahçeli, "AKP'nin sayın Başbakanı, 10 yıllık iktidarı döneminde 'usta oldum' diye kasıla kasıla geziyor ama çıraklık dönemini aratır halde. Hiç olmazsa çıraklıkta acemiydi, aceleciydi, yanlışı cürmü kadar yakıyordu ama şimdi Türkiye'yi yakıyor" dedi.

'Analar taşla kovalar'

İmralı'yla gerçekleştirilen görüşmeler sonunda Öcalan'ın yol haritasının masada olduğunu, ne istiyorsa onun yerine getirildiğini savunan Bahçeli, "Bütün bunların adı 'analar ağlamasın' oluyor, barış süreci oluyor. Analar inim inim, içten içe ağlıyor hala Başbakan barış süreci altında 'analar ağlamasın' diye konuşuyor" dedi.

Çözüm ve barış sürecine yanlış sorularla halktan destek varmış gibi gösterildiğini savunan Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Soruyu 'Analar ağlasın mı?' diyeceğin yerde 'Anam bacım, terörle mücadelede başarılı olamadım. Müzakere istiyorlar. Müzakerede de önüme anadilde savunma, anadilde eğitim, köylerin adını değiştir, federal devlet kur, sonra bağımsız Kürdistan olacak diye sıralıyorlar. Böyle bir durum karşısında acizim, beceriksizim ve bunların dediğini yapmaya mecburum. Amerika da bunu istiyor. Öyleyse Türkiye'yi böleceğim' dediğin zaman, analar bacılar taşla sopayla kovalar bunları. Ülkenin bölünmesine rıza gösterir misin anam, bacım, gelin hanım sana sesleniyorum. Öyleyse bu analar ağlamasın yutturmacasına aldırmayalım. Bunların niyetini bilelim. Türkiye'yi bölmeye götürüyorlar. Yakalarını birilerine kaptırmışlar kurtulamıyorlar."