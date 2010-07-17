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Politika

BAHÇELİ: BAŞBAKAN MHP'Yİ HEDEF ALMIŞTIR İNEBOLU (A.A)

17 Temmuz 2010 20:29

-BAHÇELİ: BAŞBAKAN MHP'Yİ HEDEF ALMIŞTIR İNEBOLU (A.A) - 17.07.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aydın İl Binasına asılan pankartın indirilmesine ilişkin, ''Bugün bir kez daha anlaşılmıştır ki; AKP, özellikle de 60. hükümet ve sayın Başbakan, bölücü terör yerine MHP'yi hedef almıştır'' dedi.   Kastamonu'daki programı çerçevesinde Küre'den sonra İnebolu'ya geçen Bahçeli, ilçe yakınlarındaki Beldeğirmeni Mevkisi'ndeki tarihi çınar altında yemek yedi. Bahçeli, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Partisinin Aydın teşkilat binasına asılan pankartın indirilmesinin hatırlatıldığı Bahçeli, şunları kaydetti:  ''Bu hedef alma süreci, 12 Eylül referandum gününe kadar da devam edecek gibi görünmektedir. Bir demokratik hakkı kullanmak adına parti binasına asılan bir pankartı valilik ve emniyet aracılığıyla indirme gayretleri, hukuken birçok ikaza rağmen ısrarcı davranışları bu anlamı taşımaktadır. Ama MHP, bu tuzağa düşmeyecektir. Arkadaşlarımız pankartları talimat üzerine indirmişlerdir. Emniyet güçleriyle herhangi bir çatışma ortamına sürüklenme oyununa arkadaşlarımız düşmeyeceklerdir. Ama Başbakan, tarihle yüzleştiğinde bunların hepsinin hesabını verecek.'' Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in bugün yaptığı ''hiçbir zaman Türk düşmanı olmadığı, ancak her zaman her çeşit bölücülük, ayrımcılık ve ırkçılığa düşman olduğu'' yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, ''Hüseyin Çelik bey Türk düşmanıdır. Özel harekatın bu ülkede sunmuş olduğu hizmetler karşısında nankörlük yapmaktadır. Özel harekat üzerinden de MHP'ye iftirada bulunmaktadır. Vicdanımızda onun affı yoktur'' ifadelerini kullandı. 

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