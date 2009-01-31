Bahçeli: Başbakan haklı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Davos’ta Başbakan Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Peres’e olan tepkisini, “Haklı, meşru ve yerinde” sözleri ile yorumladı.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında “Gazze: Ortadoğu’da Barış İçin Yeni Model” konulu panelde yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Bahçeli, “Tartışma esnasında taşıdığı sorumluluk ve makama yönelik olarak aşağılayıcı ve nezaketsiz tavırlara maruz kalan Başbakan Erdoğan’ın aziz milletimiz adına gösterdiğini düşündüğümüz tepkileri, yöntemleri tartışılsa bile haklı, meşru ve yerindedir” dedi.



'Kafaları karıştırdı'



Bunun yanında Erdoğan’ın, paneli terk ettikten sonraki basın toplantısında, "Tepkisinin panel yöneticisine yönelik olduğunu, kimsenin hedef saptırmaması gerektiğini, İsrail Cumhurbaşkanı’na, İsrail halkına ve Musevilere karşı bir tepki ve tavır olmadığını” açıklama telaşına düştüğünü savunan Bahçeli, bunun, “Gösterilen tepkileri zayıflattığını ve kafaları karıştırdığını” kaydetti.



Bahçeli, “Başbakan Erdoğan’ın Türkiye’nin onurunu korumak için gösterdiğini belirttiği tavır ve tepkinin, toplantıyı terk etmekle sınırlı, anlık ve geçici bir hareket olarak kalması düşünülmemelidir. Teslimiyetçi siyasi geçmişinde rastlanmayan bir hassasiyetle mazlum Filistinliler’in haklarının savunulmasında gösterdiği tutumun, dik durmaya devam edeceğine dair sözlerinin ve akabinde Atatürk’ün mücadelesine atıfta bulunmasının, Başbakan’ın şahsında olumlu bir değişim ve dönüşüm sürecini yaşadığına dair iyimser bir işaret olması temennimizdir” diye konuştu.



Dik durma meselesi



“Ben kabile reisi değilim. T.C Başbakanıyım. Ülkemin saygınlığını ve onurunu korumam için ne gerektiyse onu yaptım” diyen Başbakan Erdoğan’dan duruşunu devam ettirmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, şunları kaydetti: “Dik durma ve onurlu tavır gösterme sırası, artık Ortadoğu’dan ülkemizin gerçeklerine bir an önce gelmeli, yıllardır hükümet tarafından tek taraflı tavizler verilerek onurumuzun zedelendiği milli meselelerimiz sürüklendiği darboğazdan acilen çıkartılmalıdır.”



'Başbakan'ın samimiyeti sorgulanmalı'



Bahçeli, “Başbakan ve hükümeti bu aşamada ya Türkiye’nin milli tezlerini baskı, dayatma, taviz ve hakaretlere maruz bırakmadan ısrarla savunarak yeni bir sayfa açacaktır ya da Davos’ta gösterilen duruş, şuurlu bir tepkinin ve samimi bir sorumluluğun eseri olmaktan çıkacak, anlık bir öfkenin gelip geçici esintisi olarak teslimiyet devam edecektir. Bundan sonraki gelişmeler bu gerçekler ışığında takip edilmeli ve Başbakan’ın samimiyeti sorgulanmalıdır” dedi.



