Bahçeli: Başbakan bari Öcalan'ı Meclis'e getirsin kürsüde konuştursun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın, ses ve görüntüyle barış çağrısı yapacağı yönündeki haberlere ilişkin, “Sayın Başbakan, bu fırsatları bu caniye tanıyorsa Meclis'e getirsin, kürsüde de konuştursun” dedi.

PKK ve BDP heyetleri arasında yapılan toplantının fotoğraflarına tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, ''BDP'li vekillerin PKK'lılarla poz vermesi meydan okumadır. Bu parlamento yol geçen hanı değil, hizmet etmek isteyenlerin yeridir. Ya Kandil’e gideceksin, ya parlamentoda olacaksın'' diye konuştu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:



Teröre çözüm arayışları



"İmralı canisinden kanlı mürekkeple yazılan mektupları alarak Kandil yolunu tutan BDP milletvekillerinin içine düştükleri her anlamıyla utanç vesikasıdır. BDP'li vekillerin PKK'lılarla birlikte poz vermesi meydan okumadır. Kandil'deki terör elebaşısı Karayılan kurulan bir masanın baş köşesine tünemiş ve TBMM üyesi olan sözde milletvekilleri de süklüm büklüm oturmuş. BDP'liler Hakkari'deki kucaklaşmayı daha ileriye taşıyıp özlemlerini gidermiştir."



'Ya Kandil'e gideceksin, ya parlamentoda olacaksın'



"Teröristle kucaklaşanlar siyasetçi olmaktan çıkmıştır. Teröristlerle kucaklaşacaksın sonra 'merhaba' dedik diyeceksin. Gidip teröristlerle kucaklaşacaksın, poz vereceksin. Bu parlamento yol geçen hanı değil, hizmet etmek isteyenlerin yeridir. Ya Kandil’e gideceksin ya parlamentoda olacaksın. İsimlerinin aksine BDP'liler barışı isteyen değil barışı engelleyen parti oldu. Gidip terörist efendileriyle kucaklaştılar. Meclis'e geldiğinde, BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde oy kullanacağız. Gerisi yargıya kalmış. 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' diyenler susuyorlar. PKK ile görüşmek dün kötüydü, bugün mü iyi oldu? TBMM'de görev alan bir grup milletvekilinin PKK terör örgütü ile ne ad altından olursa olsun, Türk milletine ve Türk devletine işlenmiş en büyük suçlardan birisidir. İmralı'dan Kandil'e kadar ihanet kuşağının kara yüzlüleri, bugünlerin hesabını faiziyle verecekler. Bu süreç bize göre çözülüştür. AKP bu gidişle ateşkese razı olacak ve PKK terör örgütü iktidarı tümüyle ele alacaktır.

Başbakan Erdoğan katıldığı her programda, yaptığı her konuşmada İmralı canisinin beyanatlarını kastederek asılsız haberlere itibar edilmemesini istemektedir. Kendisine güven duyulmasını beklemektedir. Nesine güven duyulmasını istemektedir? Başbakan işine geldiğinde BDP ve PKK'ya atıp tutmakta işine gelmeyince üç maymunu oynamaktadır. MHP her şeyi izlemekte, gerekli tüm notların almakta, yanlışların ve hainliklerin fatularını muhataplarının önüne koymak için sabırsızlanmaktadır. Hem ülke içinde hem de ülke dışında alarm zilleri çalmaktadır. AKP zihniyeti Esad rejimiyle mücadele etmek uğruna PKK ve PYD terör örgütüne kucak aşmıştır."



Kaçırılan görevliler



"Türkiye Cumhuriyeti öyle bir devlettir ki PKK'nın elinde tuttuğu vatan evlatları her neredeyse aranır bulunur ve hainlerin de ciğeri sökülür. Önemli olan bu siyasi kararlılığa sahip olmaktır. Türk milleti AKP'nin bölücü iradelerine bırakılmayacaktır.''

Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Bazı internet sitelerinde, “Öcalan'ın 21 Mart'ta, Nevruz'da Diyarbakır'da ses ve görüntüyle barış çağrısı yapacağı” yönünde haberlerin hatırlatılması üzerine Bahçeli, “Bunu düşünmek bile büyük bir hatadır. O zaman İmralı'da kalmasının bir anlamı kalmamıştır. Sayın Başbakan bu fırsatları bu caniye tanıyorsa Meclis'e getirsin kürsüde de bir konuştursun. Obama gibi o da konuşsun” yanıtını verdi.

Başbakan'ın rahatsızlığı nedeniyle AKP grup toplantısının iptal edildiğinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, “Büyük geçmiş olsun” dedi.