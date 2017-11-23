Bahçeli: Baraj olursa geçeriz, set çekerlerse aşarız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajı tartışmalarıyla ilgili olarak, "MHP baraj korkusu olan değil, barajlara rağmen, tüm engelleri yıka yıka bugünlere ulaşmış büyük bir millet eseridir. Baraj olursa geçeriz, önümüze set çekerlerse aşarız" dedi. Bahçeli, muhtemel bir erken seçime MHP'nin olumlu bakmadığını söyledi.

Manisa’da toplu açılış töreninde konuşan Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"16 Nisan'da sizlerin oyları ile anayasal bir içerik kazanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra seçim barajı yeniden düşünülmelidir dedik bir kıyamettir kopardılar. Kötülük abideleri ile iyi niyetli görüşlerimizi çarpıtarak yansıttılar. Baraj endişesi ile telaşlandığımızı utanmada, yüzsüzce dillerine doladılar. MHP baraj korkusu olan değil, barajlara rağmen, tüm engelleri yıka yıka bugünlere ulaşmış büyük bir millet eseridir. Baraj olursa geçeriz, önümüze set çekerlerse aşarız. Yüzde 7 mi olur, 5 mi olur, 10 olarak mı kalır. Uygun adım atılması gerektiğini söyledik. Hakkımızda kamuoyu oluşturmaya çalıştılar ancak tutmadı, tutmayacak. MHP'nin baraj sorunu asla yoktur. Gerçek anlamda baraj endişesi yaşayanlar Türk düşmanlığını taşeronluğuna soyunan mihrak ve siyasi kalıntılardır.

"Tencere tava bunlarınki hep aynı hava"

MHP'nin Meclis dışında kalacağını dillendirenler her seçim sonucunda sandığa toslamışlar yine de uslanmamışlardır. Çünkü bunlarda utanma arlanma yoktur. Çünkü bunlarınki davul derisidir. Ne tuhaftır ki CHP siyasi varlığı ve geleceği ile ilgili korku mu yaşıyor sorusunu kimse sormuyor. HDP Eş Başkanını sazı ile ekranlara çıkarıp şarkı türkü söyleyenler MHP'nin baraj altı kalacağını iddia edebilecek kadar ipten kazıktan boşanmışlardır. Tencere tava bunlarınki hep aynı hava. Bize elbise dikmeye çalışanların önce yama tutmayan yırtıklarını tamir etsinler.

"MHP, AK Parti ile yan yana mücadelesini sürdürecektir"

CHP, PKK'nın siyasi uzantıları ve kıyıda köşede kalmış çürük çarık siyasi oluşumlardan medet umarak ittifak arayışlarına başlamıştır. Fare deliğe sığmamış bir de kuyruğuna kabak bağlamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerinin tek adamdan yana olanlarla, demokrasiden yana olanlar arasında geçeceğini söylemektedir. Adalet yürüyüşlerinde yollara saçtıkları işbirliğini CHP'lisi, HDP'lisi, iplisi ipsizi yeniden bir araya getirmek için zaman ve zemin aramaktadır. Önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme keskinleşirse CHP yanına HDP’yi de alıp 16 Nisan'ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse MHP buna tepkisiz kalmayacaktır. Partimiz 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan'ın gereği olarak AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'a tam manasıyla tesis etme maksadı ile birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir.

Pensilvanya'dan beslenen, Türk düşmanlarıyla yatıp kalkanlar vaziyet almışken ben diyemeyiz, benlik davası güdemeyiz. Türkiye'ye asırlık kinle savaş açanlara karşı yegane dayanağımız aziz milletimizdir. Zoraki ittifaklar, milli irade karşısında dağılacaktır. Başka yolu yoktur. Tüm çıkışlar da kapalıdır.

"Erken seçimin siyasi belirsizlik doğurma ihtimali yüksektir"

MHP muhtemel erken seçim senaryosuna olumlu bakmadığını her fırsatta dile getirmiştir. Seçilmiş hükümet görevinin başındadır. Kaygıya yer ve gerek yoktur. Erken seçimin siyasi belirsizlik doğurma ihtimali yüksektir, akıl karı olmadığı da açıktır. Türkiye terörle mücadelede yoğun çaba sarf ederken bu çabaların erken seçim gündemi ile akamete uğramasına razı olamayız."