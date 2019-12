-BAHÇELİ: AYRILIKÇI EĞİLİMLERE KARŞI DURUN ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin her köşesindeki vatandaşların her konuda ve sorun karşısında birleşmelerini, bütünleşmelerini, kardeşçe yaşamalarını ve ayrılıkçı eğilimlere karşı durmaları temennisinde bulundu. Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sevgi ve hürmetin, yardımlaşma ve dayanışmanın, inanç ve ihlasın eşsiz örneklerine şahit olunan Kurban Bayramı'na ulaşmanın heyecanın milletçe yaşandığını vurguladı. Bayramla birlikte unutulmaya yüz tutmuş insani değerlerin varlığının bir kez daha ispat edileceğine işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''Ne var ki sosyal hayattaki gerilimler, endişe verici bir aşamaya gelen cinnet ve cinayet haberleri, yozlaşmanın ulaştığı korkutucu boyut, ahlaki değerlerdeki çöküntü ve insanımızın birbirinden hızla uzaklaşması hepimizin üzerinde düşünmesi gereken vahim gelişmeler olarak karşımızdadır. Bu kötü tablonun fark edilmemesi ve sürekli olarak olumsuzlukların görmezden gelinerek ve hiçbir sorun yokmuş gibi davranılması doğaldır ki hayırlı sonuçlar vermeyecektir.'' Kutlu bayram günlerinde içinde bulunulan şartların ve sorunların sağlıklı bir muhasebesinin yapılmasında çok yarar bulunduğunu belirten Bahçeli, mesajında şunları ifade etti: ''Elbette Kurban Bayramı millet olarak çok ihtiyacımız olan huzur ve esenlik ortamının bir nebze de olsa sağlanmasına destek olacaktır. Ancak dirlik ve düzenliğin kalıcı olması, güvenlik ve mutluluğun daim kılınması için her şeyin yeni baştan ele alınması gerekmektedir. Yüce Allah'a kulluk bilincinin bir gereği olarak yaptığımız kurban ibadetinin manen arınmak ve aklanmak, kırgınlıkların, küskünlüklerin ve anlamsız çekişmelerin son bulması için de iyi bir fırsat olacağı şüphesizdir. Kurban Bayramının derin hikmeti çerçevesinde vatanımızın her yöresindeki aziz vatandaşlarımızın her konuda ve sorun karşısında birleşmelerini, bütünleşmelerini, kardeşçe yaşamalarını ve toplumsal yapımızda ayrık otu gibi kök salmaya başlayan ayrılıkçı eğilimlere karşı durmalarını içtenlikle temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.''