Bahçeli: AYM, hak ihlali maskesi altında HDP’yi kapatmaktan kaçınırsa, bunun hesabını millete veremez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin olarak, "HDP’nin kapatılması meselesi artık hukukun konusudur. Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı sabırla bekleyeceğiz. Sınır ötesinde, sınır içinde, dağda taşta elde edilen başarıları bir kalemde silip atamayız. Dağda teslim olmadığımız bölücü teröre, Mecliste boyun eğemeyiz. HDP kapatılmalıdır, kapatılması adaletin gereğidir. Anayasa Mahkemesi hak ihlali maskesi altında HDP’yi kapatmaktan kaçınırsa, bunun hesabını millete veremez" görüşünü savundu.

"Anayasa Mahkemesi'nin mevcut yapısı gözden geçirilmeli"

Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nin mevcut yapısı gözden geçirilmeli, bu mahkemenin yeniden yapılandırılması, yeni baştan kurulması mutlak surette gündeme alınmalıdır. Anayasa Mahkemesinin, Anayasa’yı çiğnemeye, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü zedelemeye hakkı kesinlikle yoktur. Bizim hazırladığımız 100 maddelik anayasa teklifinde, Anayasa Mahkemesiyle ilgili gerekli çalışma da yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Türkgün gazetesinden Kadir Yıldız'a konuşan Bahçeli, "HDP’nin kapatılmasına çok temas ettiniz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı ikinci iddianame de Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sizce HDP kapatılır mı?" sorusuna, "HDP’nin kapatılma meselesi artık hukukun konusudur. Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı sabırla bekleyeceğiz. Fakat, HDP’nin kapatılması bir demokrasi ve hukuk onurudur. Sınır ötesinde, sınır içinde, dağda taşta elde edilen başarıları bir kalemde silip atamayız. Dağda teslim olmadığımız bölücü teröre, Mecliste boyun eğemeyiz. HDP kapatılmalıdır, kapatılması adaletin gereğidir. Anayasa Mahkemesi hak ihlali maskesi altında HDP’yi kapatmaktan kaçınırsa, bunun hesabını millete veremez. Ortaya çıkacak milli ve manevi faturanın üstesinden gelemez, bunu hiç kimseye anlatamaz." yanıtını verdi.

"HDP, zehirdir, CHP’nin, İP’in ve diğerlerinin yoldaşıdır"

Bahçeli şunları kaydetti:

Batı’da terör örgütlerini kınamayan partilerin bile kapatılması söz konusudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları bellidir. İspanya’daki Batasuna örneği henüz çok yenidir. HDP, PKK’nın diğer yüzüdür. Bölücüdür, vatan ve millet hasmıdır. HDP’li bir heyet haziran ayı sonunda ABD’ye gitmişti. Burada meğer HDP’nin kapatılmasına karşı Kongreden destek istemişler, bazı Kongre üyelerinden Biden’dan inisiyatif üstlenmesi için çağrıda bulunmasını talep etmişler. HDP’nin kökü bu topraklarla, bu toprakların üzerinde yaşayan insanlarla hiçbir ilgisi yoktur. CHP, nasıl ki yabancıların denetim ve gözetimindeyse, HDP de Türkiye düşmanlarının piyonudur. Eşkıyanın fermanını şehitlerin kanıyla, gazilerin mücadelesiyle yırtıp atan kahraman güvenlik güçlerimizin verdikleri emekleri Ankara’da heba edemeyiz, ettiremeyiz. HDP, zehirdir, CHP’nin, İP’in ve diğerlerinin yoldaşıdır. Kim HDP’ye destek veriyorsa, milletin bedduası üzerinedir. Etnik temelli bölücü bir partinin kurulması da hukuken imkânsızlaştırılmalıdır.

"Anayasa Mahkemesi bölücülüğü ve terörü aklamak için yarış hâlinde"

-Anayasa Mahkemesi, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun hak ihlaline uğradığına hükmetti, tekrar milletvekili olmasının yolunu açtı. Siz de eleştirdiniz.

Bu eleştiri sıradan bir eleştiri değildir. Gergerlioğlu, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bir bölücüdür. Terör propagandasından suçlanmıştır. Bu yüzden cezaevine girmiş, milletvekilliği düşürülmüştür. Sonra, Anayasa Mahkemesi devreye girerek bu bölücüyü mükâfatlandırmıştır. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Hak ihlali diyerek devasa bir haksızlığa ortak olmuştur.

Gergerlioğlu, sanki üstlendiği yıkım görevini başarıyla yerine getirmiş bir militan edasıyla geldiği Genel Kurulda alkışlarla, zılgıtlarla karşılanmıştır. Bu rezalettir, Gazi Meclisin mehabetine, tarihi varlığına bölücü bir darbedir. İhanetin taltifi, milli iradenin inkarıdır. Bu tablonun sorumlusu da Anayasa Mahkemesidir. Hainin hak ihlali kararıyla korumaya alındığı bir ortamda hukuk çuvala girmiş demektir. Neyin hakkından bahsediyorlar? Hangi hakkın savunmasını yapıyorlar? Terör örgütüne destek vermenin neresi haktır? O zaman kahraman Mehmetçikler, kahraman polisler ve güvenlik korucuları haksız mıdır? Şehitlerimiz haksız mıdır? Anayasa Mahkemesi bölücülüğü ve terörü aklamak için yarış hâlindedir.

Bu durum utanç verici bir zillettir. Anayasa Mahkemesinin mevcut yapısı gözden geçirilmeli, bu mahkemenin yeniden yapılandırılması, yeni baştan kurulması mutlak surette gündeme alınmalıdır. Anayasa Mahkemesinin, Anayasa’yı çiğnemeye, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü zedelemeye hakkı kesinlikle yoktur. Bizim hazırladığımız 100 maddelik anayasa teklifinde, Anayasa Mahkemesiyle ilgili gerekli çalışma da yapılmıştır.

-Hazırladığınız anayasayı biraz açar mısınız? Ayrıntılarını kamuoyuyla ne zaman paylaşacaksınız?

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle 100 maddelik anayasa teklifimiz hazırdır. 2023’ü yeni bir anayasayla karşılamak, artık geniş ve katılımı yüksek bir uzlaşmayla bu bahsin kapatılması görüşündeyiz. Cumhur İttifakı’nın ortak bir anayasa hazırlığı olacaktır. Biz teklifimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderdik. Onların da çalışmalarını bitirmesini bekliyoruz. Arkasından iki parti hazırladıkları anayasa çalışmalarını tek bir metinde toplayarak milletin huzuruna çıkacaktır.

Düşüncemiz, ümidimiz budur. 100 maddelik anayasa teklifimizde, Anayasa Mahkemesinin yüksek mahkeme statüsünden çıkarılması, yüce divan işlevinin bu mahkemeden alınması, özel statülü bir hâle dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Anayasa teklifimizin ana hatlarını 4 Mayıs 2021 tarihli basın toplantısında kamuoyuyla paylaşmıştım. Daha fazla ayrıntıya girmem doğru olmaz. Zamanı gelince Cumhur İttifakı’nın anayasa taslağını inanıyorum ki herkes, muhatap her kesim görecek ve öğrenecektir.