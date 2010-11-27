-BAHÇELİ: ATEŞLE OYNAMANIN GEREĞİ YOK SERİK (A.A) - 27.11.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin bazı kurumlarla restleştiğini belirterek, ''Bu millet, iradesiyle sizi iktidardan alır. Ama bu millet kendi eseri olan, gözbebeği olan Mehmet'inden, Mehmetçiğinden, silahlı kuvvetlerinden vazgeçemez. Ateşle oynamanın gereği yok'' dedi. MHP Lideri Bahçeli, Antalya'nın Serik ilçesinde, MHP'li Serik Belediyesince yaptırılan Cumhuriyet Spor Parkı ve Kapalı Halk Pazarı'nın açılış törenine katıldı. Bahçeli, törende yaptığı konuşmada, Başbakan Erdoğan'ı eleştirerek, ''Siz kalkar milletimizin yüksek teveccühünü partisine değil kendisine verilmiş kabul ederek, büyük bir kibir içerisinde bulunmak suretiyle, herkesi küçük görerek, yok farz ederek demokrasinin önemli bir kurumu olan muhalefeti hiç dikkate almadan ülkeyi yönetmeye kalkarsanız, iktidarda olmanıza rağmen başarısız kalırsınız, muktedir olamazsınız, vaat ettiklerinizi yerine getiremezsiniz'' dedi. Bahçeli, ''PKK denilen lanet güruhla'' pazarlığa oturulduğunu iddia ederek, şunları söyledi: ''İmralı hangi günü verirse o güne kadar Türkiye'de ateşkes olacak, o günden sonra savaş olacak... O adam Türkiye Cumhuriyeti'nce mahkum edilmiş, İmralı'da tutulmuş bir adam. Oturduğu yerden terörü yönetiyor, oturduğu yerden savaşıyor, oturduğu yerden barış naraları atıyor. Şimdi de kalkmış ''1 Marta kadar gün verdim' diyor. Ne olacak 1 Marta kadar? 'Açılım sözü verdiniz' diyor, 'PKK'nın siyasallaşma sözü verdiniz' diyor. Öyleyse AB'nin dayatması, PKK'nın talepleri ve açılımın öngördüğü unsurları ve İmralı canisinin verdiği yol haritasına uyarsan uydun, uymazsan artık 'terörü serbest bırakıyorum, artık karışmıyorum, ne olursa olsun Türkiye kan gölüne dönsün' diyor. Bugün bakıyorsunuz TV'lerde bir takım konuşmacılar çıkmış Türkiye'nin ümüğünü sıktığı birisinin 1 Marta kadar vermiş olduğu terör iznini tartışıyor, 'o güne kadar bunlar ne istiyorlarsa verelim' diye milleti iknaya çalışıyor.'' Bu ülkeden hiç kimsenin, bir taş, bir kum vermeye cesaret edemeyeceğini kaydeden Bahçeli, kimsenin Türkiye'yi etnik gruplara ayıramayacağını, Türk-Kürt kardeşliğini ortadan kaldıramayacağını ifade etti. ''Kimse terör örgütünün, İmralı canisinin aklıyla 'filan gün savaşırım, filan gün barışırım' gibi bir ikilem altında iktidar ezikliğini sürdüremez'' diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu ne rezalettir. Bir taraftan İmralı ile görüşeceksin, barış sürecini, ateşkesi silahsızlanmayı ve eylemsizlik için anlaşmaya çalışacaksın, öbür taraftan utanmadan kalkacaksın, Güneydoğu Anadolu'da mücadele veren emniyet güçleri başta olmak üzere TSK'ya ve onların komutanlarına eziyet üstüne eziyet yapmaya çalışacaksın. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Bu millet iktidara getirmişse, bu millet iradesiyle sizi iktidardan alır. Ama bu millet kendi eseri olan, gözbebeği olan Mehmet'inden, Mehmetçiğinden silahlı kuvvetlerinden vazgeçemez. Ateşle oynamanın gereği yok. Çıkmış zavallılar, AKP yandaşları televizyonlarda sabahtan akşama kadar siyasi iktidarın silahlı kuvvetlerle restleştiğinden bahsediyor. Siz kimsiniz? Kiminle restleşiyorsunuz. Silahlı Kuvvetlerle restleşmek demek, Türk milletiyle restleşmeyi kabul etmek demektir. Öyleyse restleşmenin gününü söylüyorum: 2011 yılında yapılacak milletvekili genel seçimlerinde, ister 17 Temmuz ister, 12 Haziran olsun, o gün restleşmeye millet için hazır ol. O restleşmenin öncülüğünü, önderliği Milliyetçi Hareket yapacaktır.'' Anayasa Mahkemesi'nin ''bir partinin yandaşı konumuna getirildiğini, AKP'lileştirildiğini'' ileri süren Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a Eskişehir'de yapılan sözlü ve yumurtalı saldırıya dikkati çekti. Bahçeli, ''3 gencin yumurtasıyla, şimdi moda olan füze kalkanı gibi ancak emniyet mensubu kardeşlerimizin kalkanları altında kürsüde saklanmaya çalışıyorsun. Şu memleketin haline bakın. Anayasa Mahkemesi Başkanı bu hale düşürülmemelidir. Bu önemlidir. Başındaki şahsiyet kim olursa olsun açık veya örtülü AKP'li olursa olsun, ne olursa olsun Anayasa Mahkemesinin başkanıdır. Anayasa Mahkemesini siyasallaştırırsan, AKP'lileştirmeye çalışırsan işte bakın Türkiye'de neler oluyor'' diye konuştu.