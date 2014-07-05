Bahçeli: Başbakan kaçınılmaz sonu gördü, Köşk'e kaçmak için gözünü kararttı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) seslenerek, Başbakan Tayyip Erdoğan ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylıklarının meşru olmadığını ve gereğinin yapılmasını istedi. Bahçeli, Erdoğan için "Hem cumhurbaşkanı hem de bu göreve aday olanların tertemiz bir maziden gelmesi şarttır" derken, Demirtaş için de "HDP’den aday olan zatın PKK ile bağlantılı kişiliği bilinmektedir. YSK bunu da değerlendirmeye alacak, bu eş başkan hakkında detaylı inceleme yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli parti binasında gündemdeki konulara yönelik basın toplantısında konuştu.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Başbakan'ın umrunda değil

Bugünkü siyasi ortam içler acısıdır. Başbakan ve hükümeti suçludur. Ülkemiz içeride istikrasız bir durumdadır. Başbakan benden sonra tufan mantığıyla gitmektedir. Ateş topu her yerdedir. Başbakan’ın umurunda bile değildir. Türkiye yolsuzluklar ülkesi haline getirilmiştir. Hiçbir ölçü tanımayan rüşvetçi kadrolar, milli güvenliğini, refahını, huzurunu çok ciddi ağır tehlikelerle karşı karşıya bırakmıştır.

Kaymak tabaka yokluğu bilmiyor

Hayatlarından memnun olan kaymak tabaka yokluğu, işsizliği bilmemektedir. Şiddet dalgası korkunç boyutlara varan cinayetler umutlarımızı kırmaktadır.

Kukla anketçiler işbaşında

Cumhurbaşkanlığı seçimine çok az bir süre kala şimdiden kazanmaya odaklı kukla anketçiler işbaşındalar. Geleceklerini ve varlıklarını Başbakan Erdoğan’da gören asalakların çok çirkin kurgulanan propagandalara bel bağlamaktadırlar. Siyaseti zenginleşme fırsatı gören zihniyetin ahlaktan yoksun yöneyim anlayışı hepimizin.

Başbakan kaçınılmaz sonu gördüğüden Çankaya'ya kaçmak için gözünü kararttı

"Bu bir veda değil açılıştır'' dediği merkezinde bulunduğu gerilim propagandasında her şeyin ölçüsü ve ayarı kaçmıştır. Erdoğan’ın çürümekte olan siyasi ömrünü biraz daha uzatabilmek için her türlü oyunu oynayacağı bütün çıplaklığıyla görülmektedir. Mazlum ve mağdur rolü, sanal AKP siyaseti sona yaklaşmaktadır. Başbakan bu kaçınılmaz sonu gördüğünden Çankaya’ya kaçmak için gözünü karartmıştır. Yıllardan beri ters köşede yatan Recep Tayyip Erdoğan adaylığını açıklamıştır.

Başbakan zırhını çıkarmalı

17-25 Aralık'ın çıkmayacak lekesi duran, kalbinde kin ve nefret bulunan Erdoğan şimdi cumhura baş olmak için yola çıkmıştır

Sanal açılış ve törenlerle adaylığı yürüten Başbakan mertçe, yüreklice, adilce diğer adaylarla aynı şartlarla olmalıdır. Zırhını çıkarmalı ve görevinden istifa etmelidir. Başbakan tek adamlığa heves etmiştir. Başbakan'ın 1 Temmuz’da yaptığı konuşması her yönüyle bulanık ve tutarsızlıkla doludur.

Erdoğan'ın adaylığı henüz kesinleşmiş değil

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için süre 3 Temmuz’da dolmuştur

TBMM’ye yapılan adaylığa başvuruların son günü 4 Temmuz’du

8 Temmuz’da aday listesi Resmi Gazete'de yayınlanacaktır

11 Temmuz Cuma günü de kesin liste duyurulacaktır, süreç işlemeye başlayacaktır. Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı henüz kesinleşmiş değil. Bundan sonra tüm yetki YSK’dadır.YSK hayati bir sınav verecektir. Biz en baştan beri Erdoğan cumhurbaşkanı olamaz dedik. Milletin birliğiyle çarpışan bir şahsın sığınağı olamayacağını söyledik.

Herkes olur Erdoğan cumhurbaşkanı olmaz dedik

Milleti 36 etnik parçaya ayıran birinden cumhurbaşkanı olmaz dedik. Teröriste kucak açandan cumhurbaşkanı olmaz dedik. Rüşvetçilere göz kulak olanlardan cumhurbaşkanı olmaz dedik. TSK’ya kumpas kurandan komutan olmaz diye seslendik

Bir inkârcıdan cumhurbaşkanı olmaz dedik, olmaz dedik ve sarsılmaz duruşumuzu sergiledik. Herkes cumhurbaşkanı olabilir ne var ki Recep Tayyip Erdoğan olmaz dedik, milletin terazisi bunu çekmez uyarısında bulunduk. Hem cumhurbaşkanı hem de bu göreve aday olanların tertemiz bir maziden gelmesi şarttır.

Erdoğan'ın adaylığı bile gayri meşru

Erdoğan’ın geçmişine haram ve hezimet işlemiştir. Erdoğan’ın adaylığı bile gayrı meşru, gayri ahlakidir. Nasıl adaylar ince elenip sık dokunuyorsa Erdoğan için de işlenmelidir. Adı terörle anılmış, rüşvetle anılmış bir kişinin meşrutiyeti sorgulanacaktır

Adaylık vizesi alamayacak kadar şüpheli

Adaylık vizesi alamayacak kadar şüphelidir Erdoğan…. Şayet Türkiye bir hukuk devletiyse Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığının YSK tarafından reddedilmesi lazımdır. MHP Erdoğan’ın adaylığına itiraz etmektedir.

Fransa'da çirkin bir iddiada bulundu

Siyasi varlığını sadece kendine oy verenlerle sınırlamış ve bölücülük yapmıştır. Fransa’da çok çirkin, çok vahim bir iddiada bulunmuş ve bayrak indiren hainin arkasında MHP ve CHP var diyerek haddini aşmıştır. Bizzat kendine bağlı kaynaklar bayrağı indiren hainin PKK’lı olduğunu açıklamıştır. YSK’da görev yapanlar inanıyorum ki hukuk ne gerektiriyorsa onu yapacaklardır, vicdanlarını dinleyeceklerdir. Yapılan suçlamalar Erdoğan’ın önünde engeldir. Resmiyetle onaylansa bile milli vicdanlarda cevap bulmayacaktır. Allah’tan korkan hiçbir kimse, kitabına uydurulan hırsızlığın Çankaya’yı mesken tutmasına izin vermeyecektir.



Uzun adamın maskesi YSK'da düşürülmeli

Detone olan bu şarkı YSK’da sonlanmalı, uzun adamın maskesi YSK’da düşürülmelidir. Aksi takdirde Türkiye dünyaya rezil olacaktır.



HDP'den aday olan zat

Adaylığı sorunlu olan sadece Erdoğan değildir. HDP’den aday olan zatın PKK ile bağlantılı kişiliği bilinmektedir. YSK bunu da değerlendirmeye alacak, bu eş başkan hakkında detaylı inceleme yapacaktır.