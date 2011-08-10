Bahçeli: Arap Baharı zemheridir

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı aracılığıyla dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bahçeli, Twitter hesabında şu mesajları paylaştı:



''Ülkemizin de yer aldığı geniş coğrafyada ahenk, düzen ve istikrar gittikçe bozuluyor. Kardeş kavgaları, iç çatışmalar, kışkırtılan düşmanlıklar, mezhep temelli gerilimler siyasi ve toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. En son olarak Libya ve Suriye'deki endişe verici gelişmeleri hepiniz görüyorsunuz. Arap Baharından bahsedenler aslında var olanın zemheri olduğunu ne zaman anlayacaklar? Derinleşen çatlakların ve çapı büyüyen çalkantıların tehlikeli sonuçlara gebe olduğunu düşünüyorum. Maalesef üzerinde yaşadığımız topraklarda kavga, karmaşa ve kan hiç bitmiyor. Sürekli huzursuzluk ve gerginlik hali hakim. Küresel güçlerin deney ve oyun sahası haline gelen kadim topraklar ne zaman dış müdahalelerden kurtulacaklar? Gerçek anlamda bağımsız, onurlu, refah ve demokrasi içinde yaşamaya ne zaman ulaşacaklar? Yüce dinimizin hakimiyet havzasında gelişmiş, güçlenmiş ve yüceltilmiş insanlık değerleri ve nimetleri için daha ne kadar bekleyeceğiz. Olumsuzluklara rağmen her şerde bir hayır olacağına inanmak gerekiyor. Diyelim ki şimdiki kötü ve katlanılmaz halden iyilik bir güneş gibi doğsun.''





