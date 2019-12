-BAHÇELİ, ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI ANKARA (A.A) - 08.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütün annelerin Anneler Günü'nü canı gönülden kutladığını bildirdi. Bahçeli, ''Anneler Günü'' dolayısıyla yayımladığı mesajda, sevginin, fedakarlığın, bağlılığın eşsiz temsilcileri olan annelerin hatırladığı özel bir günün içinden geçildiğini belirtti. Çocuklarını aylarca bedenlerinde taşıyan, karşılıksız sevgileriyle büyüten, hayatın her aşamasında dua ve desteklerini esirgemeyen annelerin haklarının ödenmesinin mümkün olmadığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''Çocuklarını yetiştirirken her türlü zorluğa göğüs geren, her çilenin üstesinden gelen, her güçlüğü yenen, sabır ve metanetle yıllara meydan okuyan annelerimiz, millet olarak en büyük değerlerimizdir. Hiç karşılık beklemeden vermenin, şefkatin, bağışlamanın, hoşgörünün ve eşsiz sahiplenişin en mümtaz simaları şüphesiz annelerdir. Milletimizin gelecekte var olabilmesi, nesillerin sağlıklı, şuurlu ve milli bir zihniyetle meselelere odaklanmaları öncelikle ailelerinden alacakları eğitime ve terbiyeye bağlı olacaktır. Bu itibarla, annelerimiz geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarlarıdır. Akılla duygunun, heyecanla sağduyunun, yılgınlıkla azmin arasında yaşanacak çatışma ve ikilemler, öncelikle annelerimizin yol gösterici ve hikmet yüklü nasihatleriyle aşılacaktır. Bunun yanı sıra hem maddi, hem de manevi hayatımızda annelerimizin yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunmaktadır. Nitekim 'Cennet annelerin ayakları altındadır' kutlu seslenişi bunun en bariz kanıtıdır.'' Elleri öpülesi annelerin yılın bir gününde hatırlamanın ve anmanın asla doğru olmadığının altını çizen Bahçeli, şöyle devam etti: ''Onlara, yaşadığımız müddetçe en değerli hazinemiz olarak saygıyla ve büyük bir hürmetle yaklaşmamız en öncelikli manevi sorumluluklarımız arasında yer almalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, yemeyen yediren, giymeyen giydiren, göz nuruyla, binbir emekle bizleri büyüten annelerimizin Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Çocuklarını genç yaşta vatan topraklarına emanet eden muhterem şehit analarına da saygı ve sevgilerimi sunuyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bu vesileyle bildirmek istiyorum.''