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Politika

Bahçeli: Anıtkabir’e gitmeyip, beklemeliler

Bahçeli, “Balyoz” davasında tutuklanan askerlerin ailelerinin Anıtkabir’e gitmesini tasvip etmediğini söyledi.

20 Şubat 2011 02:00

T24 - MHP lideri Devlet Bahçeli, “Balyoz” davasında tutuklanan askerlerin ailelerinin Anıtkabir’e gitmesini tasvip etmediğini söyledi. Bu tür eylemlerin hükümete yarayacağını belirten Bahçeli, “Sabırla beklemeliler” dedi.
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği Mersin'in Bozyazı ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Ballı'yı makamında ziyaret etti

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, Hasdal'daki muvazzaf subayların Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşener tarafından ziyaret edilmesinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

''Buna saygı duymak lazım. Herhangi bir arkadaşınız başına böyle bir şey gelse, siz ziyaretten kaçınır mısınız? Genelkurmay Başkanı ve komutanlar, arkadaşlarını ziyaret ediyor, geçmiş olsun diliyor. Bundan da anlam çıkardığınız takdirde, Türkiye çok daha karmaşık bir hale bürünebilir. Olayları saygı ile karşılamak lazım. Bunlar da Genelkurmayın bir dayanışması ve birlikte mücadele azmi olarak değerlendirmek gerekir.''

Devlet Bahçeli, bazı komutan eşlerinin Anıtkabir'i ziyaret etmesine ilişkin soruya da şöyle yanıtladı:

''Bu suçlamayı iktidarın dışındakilerin yapması gerekir. Çünkü, iktidar yargıyı ele geçirme, AKP'leştirme, yargıya müdahale yoluyla sonuç almaya çalışan bir iktidardır. Bunların şikayet hakkı yoktur. Ancak, demokrasinin daha işler hale gelmesi için darbe zihniyetinin toplumdan uzaklaştırılması gerekir. Bununla ilgili bir iddia varsa ki var, bununla ilgili yargı başlamıştır. Her gün, dava üzerine bilen bilmeyen basın mensupları veya siyasi kişilerin konu üzerinde yorum yapması doğru değil.

Silahlı Kuvvetler mensuplarından tutuklananlar olmuştur ancak bunların ailelerinin eylemvari bir davranışını tasvip etmiyorum. Herkes gibi onların da sabırla beklemesi gerekir. Yanlış eylemlerle yanlış propagandalara alet edilerek, bugünkü siyasi iktidarı yine halkın gözünde masum gösterme durumuna tekrar düşmemek lazım."

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