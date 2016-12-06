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BBC Türkçe

Bahçeli: Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili pürüz yok

Başbakan Binali Yıldırım'la görüşen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili görüşmelerde 'pürüz olmadığını' açıkladı.

06 Aralık 2016 04:19

Başbakan Binali Yıldırım'la görüşen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili görüşmelerde 'pürüz olmadığını' açıkladı.

Yıldırım ve Bahçeli Pazartesi gün içinde TBMM'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Bahçeli, görüşmenin detaylarını soran meclisteski gazetecilere, Yıldırım'ı ziyarete geldiğini ve beraber birer çay içtiklerini söyledi.

Başbakan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde, Anayasa değişikliği teklifi konusunda bazıo pürüzlerin olduğunu ve bunların giderileceğini söylemişti.

"Pürüzler giderildi mi" sorusuna "Pürüz yok zaten" karşılığını veren Bahçeli, "Anayasa değişiklik teklifinin bu hafta Meclise gelmesini bekleyebilir miyiz?" sorusuna da "Onlar bilir onu. Bilemiyorum onların alanı, bizim değil" dedi.

Bahçeli, bu hafta bir daha bir araya gelinip gelinmeyeceğinin sorulması ve "Başbakan Yıldırım'ın pürüzler var onlar aşılacak" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Düşünülmüyor. Anayasa metni yazılırken bir virgül ve noktanın dahi anlamı vardır. Bunlar üzerindedir herhalde" ifadesini kullandı.

Bu arada Rusya ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliği teklifini bu hafta bitmeden Meclis'e getireceklerini söyledi.

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