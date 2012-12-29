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Politika

Bahçeli: Anayasa çalışmaları tıkanırsa Türkiye'ye yazık olur

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'le görüşen Devlet Bahçeli, anayasa çalışmalarının devam etmesi gerektiğini dile getirdi

29 Aralık 2012 15:15

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ''MHP olarak çalışmaların başarılı olduğunu vurguladık. Parti olarak çalışmaların sonuna kadar arkasındayız. Süreç tıkanırsa Türkiye'ye yazık olur'' dedi.
 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Başkanı ile Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in görüşmesi 40 dakika sürdü.

Anayasa çalışmalarına parti olarak sonuna kadar destek vereceklerini ifade eden MHP Lideri Bahçeli, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''MHP olarak çalışmaların başarılı olduğunu vurguladık. 40'a yakın madde üzerinde mutabakat sağlandı. Parti olarak çalışmaların sonuna kadar arkasındayız. Süreç tıkanırsa Türkiye'ye yazık olur.''

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, ilk olarak dün akşam saatlerinde AKP Genel Başkanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından NTV'ye konuşan Çiçek, 'anayasa değişikliğine dair hiçbir zaman umutsuz olmadığını' söylemiş ve "Bugüne kadarki süreç, heba edilmemeli. Ben kendi üzerime düşeni yapıyorum. Anayasa değişikliğine dair hiçbir zaman umutsuz olmadım" demişti.


Komisyon çarşamba günü toplanacak


Meclis Başkanı, liderlerle görüşmesinin ardından muhtemelen 2 Ocak Çarşamba günü komisyonu toplayabileceğini ve bu düşüncelerini toplantıda da değerlendireceklerini söyledi.

Başbakan Erdoğan da konuyu görüşme sonrası katıldığı TRT canlı yayınında değerlendirmişti. Erdoğan, Cemil Çiçek'le yaptığı görüşmeye ilişkin şu bilgiyi vermişti:

"Meclis Başkanı'na dedim ki 'bir makul süre verelim. Bitti bitti. Bitmediği takdirde Meclis gündemini bunlarla meşgul etmeyelim. Bir de bu komisyonu sulandırmayalım. Bu makul sürenin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Temenni ederim ki arkadaşlar bu işi bititirler."

Başbakan süre konusunda bilgi vermekten kaçınsa da Meclis kulislerinde bu sürenin 2 ya da 3 ay olduğu konuşuluyor.

Cemil Çiçek'in sunması beklenen bu teklif kabul edilirse 31 Aralık'ta yetkisi sona eren komisyon çalışmalara yeniden başlayacak.

Meclis Başkanı Çiçek, CHP ve BDP'den de randevu istemişti.

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