-BAHÇELİ: AMERİKA'YA GİDİP DİZ Mİ ÇÖKMEK LAZIM HATAY (A.A) - 11.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Başbakan gidiyor sağda solda, söyleyecek sözü kalmamış, dağarcığında bir şey yok, herkese iftira ediyor. Erzurum'a varmış, devlet adamı olabilmek için diyor, yurt dışına gitmek lazım. Sayın Bahçeli diyor, üç tane yerin dışında yurt dışına gitmedi diyor. Yani yurt dışına gitmeyince devlet adamı olamıyormuşsun, bakınız şu edepsizliğe. Devlet adamı olmak için Amerika'ya gidip diz mi çökmek lazım'' dedi. Bahçeli, partisince Hatay'da düzenlenen mitingdeki konuşmasında, Türkiye'nin çok önemli sorunlarının bulunduğunu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın anlattığı Türkiye ile bu ülkede yaşayan insanların yaşadıkları gerçekler arasında çok büyük uçurumlar olduğunu söyledi. Bahçeli, ''Bugün ülke, her yönüyle ikiye ayrılmak durumunda bırakılmış. Bir tarafta rant ekonomisi ile beslenen, dokuz yılda AKP'nin zenginleri olarak türemiş servet sahipleri olmuş AKP yöneticileri, öbür tarafta yoksulluk içinde kıvranan ve sadaka ekonomisi ile geçinmeye mecbur bırakılmış insanlar. AKP'ye oy veren vatandaşlar dahil olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümü de yoksulluk içinde bırakılmıştır. Şimdi böyle bir dönemde 'dur' demek lazım aziz vatandaşlarım'' diye konuştu. Ülkede yaklaşık 6 milyon işsiz bulunduğunu, bu işsizlerin de özellikle genç işsizler olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti: ''Liseden ayrılmak zorunda kalmış ya da üniversiteyi bitirmiş ama iş bulamamış vatan evlatları vardır. Bunlar çalışma arzusu taşıyorlar, asgari ücreti kabulleniyorlar, yeter ki 'elim ekmek tutsun' diyorlar ve geleceklerini güvence altına almaya gayret gösteriyorlar ama aradan aylar geçiyor, yıllar geçiyor bu aziz milletin evlatları işsizlik karşısında karamsarlığa düşüyor, aile huzuru kaçıyor, kara kara düşünmek durumunda kalıyor. Anne ve babalar da büyük üzüntü içine giriyor.'' Bahçeli, nüfusun yaklaşık yüzde 18'inin, yani 13 milyon kişinin yoksulluk içinde olduğunu öne sürerek, ''Açlık sınırının altında olanlar da vardır, yoksulluk sınırının altında olanlar da vardır. Özellikle açlık sınırının altında kalan insanlarımız gittikçe artmaktadır. Bugün asgari ücretle çalışan, net 630 lira eline geçen, 4 kişi düşündüğümüzde sağlıklı beslenmek için mutfak masraflarını karşılayamamaktadır. Dolayısıyla gittikçe açlık artıyor ve öyle aileler vardır ki, çocuklarını sabaha kadar aç olarak uyutmak zorunda kalıyor. Türkiye'nin manzaraları bunlar, sayın Başbakan bunlardan hiç haberi yokmuş gibi her gün bir yerde piknik alanları, bir yerde hayvanat bahçeleri kurmaya çalışıyor, uçak yapacağını söylüyor, otomobil yapacağını söylüyor da nasıl yapacağını, kaç kişiye iş bulacağını söyleyemiyor'' dedi. Bahçeli, işsizliğin göçü, göçün ise asayişsizliği getirdiğini, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep veya Bursa gibi büyük şehirlerin, yüksek oranda göç aldıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Bazıları var geçim bulamadığı için suça eğiliyor ve yağma, hırsızlık, gasp gibi olaylara karışıyor. Bir bakıyorsunuz sesi cezaevinden geliyor veya bazıları İstanbul'un arka sokaklarındaki o kötü alışkanlıklar içinde bulunanların arasına düşerse gençliği elden gidiyor, geleceği kararıyor.'' Başbakan Erdoğan'a seslenerek, ''parti genel başkanı olmadan Amerikalarda dolaştın'' diyen Bahçeli, şöyle dedi: ''Seçim oldu milletvekili olmadın yine Amerika'ya gittin. Sonra 116 günde ne olduysa Siirt'ten milletvekili oldun, geldin başbakan oldun, yine Amerika'ya gittin. Amerika'ya gidişin 17 defa olmuş. Daha ne kadar gideceksin o da belli değil ama ben milletimin iradesini aldıktan sonra yurt dışına gitmek gerekiyorsa giderim ama gitmek gerekmiyorsa milletimle beraber buralarda yaşamak isterim. Bunlar ölçüyü kaçırmış, bunlar hangi çukura düştüğünü unutmuş vaziyette. Eğer Amerika'ya gitmek devlet adamlığının bir ölçüsüyse olmaz olsun öyle devlet adamlığı.'' Bahçeli, bugünkü asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını, bu yüzden asgari ücreti 825 liraya çıkarmayı ve bunu da enflasyonla ilişkilendirerek artırmaya söz verdiklerini, bunun yanı sıra köylü, çiftçi, emekli, özürlü ve tüm dar gelirliler için projelerinin hazır olduğunu, Türkiye'nin 100 sorununu tespit ettiklerini ve çözüm önerilerini sunduklarını anlattı. Verecekleri Hilal Kart'ın bir tüketici kredi kartı olmayacağını belirten Bahçeli, ''Hilal Kart'ın ana kart ve faiz ödemesi yoktur. Ödenmediği zaman icracı yakanıza yapışmayacak. Hilal Kart, millet-devlet kaynaşmasına, yoksulluğumuza, insanca yaşayabilecek bir gelirle desteklenen harcama kartıdır ve helal karttır. Kaynağı millettir ve devlettir'' diye konuştu.