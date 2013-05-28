Bahçeli: Alkol yasasını destekliyoruz ama Başbakan'ın sözleri amacını aştı

Alkol düzenlemesine olumlu yaklaştıklarını belirten MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu konuda AKP’yi destekleyen bazı partililere, “Yıllar öncesinden 3K teorisi diye ortaya koyduğumuz görüş vardı: Kafa, kalp, kol. Bunların açılımını yapmış olsanız AKP solda sıfır kalır zaten” sözleri ile tepki gösterdi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:



Reyhanlı soruşturması



''Başbakan Erdoğan'ın hali şudur: Ses var görüntü yok. Başbakan Erdoğan Reyhanlı'yı ziyaret ederek bombalı saldırıları Esad yönetimine tekrar ihale etmiş ve ellerinde belgeler olduğunu açıklamıştır.



'Elinde ne belge varsa açıkla'



Başbakan'a sesleniyorum, elinde ne belge varsa açıkla da milletimiz tüm gerçekleri öğrensin. Başbakan bunları saklamamalı. Bu belgelere gerçekten sahipse ortaya sunmalıdır. Şeffaf ve açık olmalı, korku bulutlarını dağıtmalıdır. Yakalandığı iddia edilen şüphelilere değil, büyük resme odaklanılmalı. Reyhanlı'nın canı yanmışken koştura koştura ABD'ye giden başbakanın Reyhanlılı kardeşlerimin yüzüne utanmadan nasıl bakabildiği de merakımızı cezbeden bir konudur.



Suriye'deki iç savaş



Esad'a vaatler biçen hükümet sürekli duvara toslamış, yanılmış ve cepten yemiştir. Türkiye'nin sözü yere düşmüştür. Türk dış politikası subjektif yargılarla yönetiliyorsa vay halimize. PKK ve PYD terör örgütleri Suriye'nin kuzeyine yerleşmek için fırsat kollamaktadır. AKP, Türk milletinin baki çıkarlarını değil, küresel proje ve pazarlıkların avukatlığını yapar. Türkiye'nin bölgesel konumu daha çok uzlaştırıcı, barışçı bir politika izlemesini şart koşar. Başbakan hatalarını kabul etmezse ağır bir bilançoyla karşılaşma riskimiz yüksektir.



Gece alkol yasağı polemiği



Olumlu yaklaştık. Bizim bu tavrımız AKP'ye verilmiş bir destek değildir, gençliği korumak için partimizle uyumlu atılmış bir adımdır. Kişisel özgürlüklere saygı duymakla birlikte kötü alışkanlıklarla mücadele görevimiz.

Bizim sorumluluğumuz büyük Türk milletine ve gelecek kuşaklaradır. Kötü alışkanlıklarla mücadele ise, boynumuzun borcu. Türk gençliğinin büyük çoğunluğunun elbette kötü alışkanlıklardan uzak durduğu bizce malumdur.



'AKP'yi desteklemek gaflettir'



Yine de tedbir almak siyasetimizin hedeflerinden birisidir. MHP'nin programına, seçim bildirgelerine bağlı kalarak tutarlı bir siyaseti her şart altında yaparken birileriyle uyuşuyor diye kendi iradesini kenara atıp AKP'yi desteklemek bir gaflettir. Herkes konuşurken haddini bilecek, ne söylediğinin farkında olacak.



3K: Kafa, kalp, kol



Çok daha öncelerde bu hassasiyete ortaya koyan MHP'yi kötü alışkanlıklara destek verecek bir konuma sadece AKP'ye karşı olmakla ilişkilendiren zavallılar MHP'de yer bulamaz.



'AKP solda sıfır kalır'



Bu arkadaşlarıma sesleniyorum. Yıllar öncesinden 3K teorisi diye ortaya koyduğumuz görüş vardı: Kafa, Kalp, Kol. Bunların açılımını yapmış olsanız AKP solda sıfır kalır zaten.



'Başbakan'ın sözleri maksadını aştı'



Ancak başbakanın 'gece gündüz içen kafası kıyak bir nesil istemiyoruz' sözü ise maksadını tamamen aşmıştır.

Başbakan onu bunu bırakmalı, sokaklardaki tinercilerin, köprü altında yatan çocukların, evsiz barksız yavruların derdine düşmelidir. Kıyak kafa konusunda tecrübesi varsa kendisine saklamalı. Gençlerimizi töhmet altında bırakacak davranışlardan ve ithamlardan uzak durmalıdır.''