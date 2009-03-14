Bahçeli: Al paketi, vur tokadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, halkın seçim yardımlarını kabul etmesini isteyerek, “Al paketi, vur tokadı” dedi. Başbakan'ın devlet imkanlarıyla miting yaptığını savını tekrarladı.





Bahçeli, partisince Kırşehir'de Ankara Caddesi'nde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 29 Martta yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu, iktidarın bu seçimlerde iyi sonuç almak için devletin tüm imkanlarını kullandığını savundu.



İktidarın devletin imkanlarıyla yoksullara, gıda, giyecek, ısınma malzemeleri dağıttığını ve yoksulları istismar ettiğini belirten Bahçeli, “Yapılan yardımlar senin, benim vergimle toplanıyor. Bu yardımlar senin en doğal hakkın, utanmadan sıkılmadın al. Al paketi, vur tokadı. Başbakan (Kriz teğet geçti) diyor. Kriz, yoksulun fakirin yüreğini deldi geçti. Krizin teğet geçtiği yer, yandaşların, hanedanların bulunduğu yerdir” diye konuştu.



Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim gezilerinde devletin tüm imkanlarını kullandığını ileri sürerek, “Başbakan (Ana) uçağı boş ise onunla, yoksa (Ata) uçağı ile gezilerini sürdürüyor. Başbakanlığın otobüsüyle seçim mitinglerine gidiyor. TOKİ'nin tüm imkanlarını kullanıyor. Kırmızı halıda yürüyor, sağ tarafa giderken MHP'yi, sol tarafa giderken CHP'yi eleştiriyor. Hiçbir iktidar, bu döneme kadar devletin imkanlarını bu kadar fazla kullanmamıştır” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye hizmet edenleri karaladığını, eleştirdiğini iddia eden Bahçeli, şöyle devam etti:



“Başbakan son günlerde Nasrettin Hoca fıkraları anlatıyor. Başbakan aklınca bizimle dalga geçiyor. Nasrettin Hoca eşekten düşmüş, görenlere (Ben zaten inecektim) demiş. Bizim oyumuz 2002 seçimlerinde düştü. Başbakan bunu eşekten düşmüş olarak gösteriyor. Affedersin eşek olarak sen ne anlıyorsun. Evet biz yüzde 18'den yüzde 8'e düştük. Bu millet kırıldı, oylarımızı düşürdü.”



"36'ya bölerek neyin peşindesin?"



MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın ülkenin 36 etnik kökenden meydana geldiğini sık sık tekrarladığını da belirterek, şunları anlattı:



“Bu konuşmayla neyi amaçlıyor? Bize ilkokulda öğrettiler. Toplama ile çarpma çoğaltır, çıkartma ile bölme azaltır. Başbakan sen 36'ya bölerek neyin peşindesin. 70 milyonu niye 36'ya bölüyorsun. Bölmekle neyi amaçlıyorsun? İnsanları niye ayırıyorsun, kime hizmet ediyorsun. Bu milleti bölmek bay bölen olmanın ifadesi midir? Osmanlı, 34 millet bir arada yaşıyordu. Esnafı, işçiyi, öğrenciyi 36'ya bölünce ne olacak. Bu millet 85 yıldır birlikte yaşamayı öğrenmiş. Birleşmiş, kaynaşmış.”



Devlet Bahçeli, konuşmasında ülkenin en büyük sorununu işsizlik ve yoksulluk olduğunu dile getirerek, “Dört kişilik bir ailenin aylık açlık sınırı 740 TL, yoksulluk sınırı ise 2 bin 241 TL. Asgari ücret alan bile açlık sınırının altında yaşıyor. Türkiye'de işsizlik ve yoksulluk giderek artarken, bir de krizle çıkmaza giren halkımız ne yapacağını şaşırmış durumdayken Başbakan hiçbir şey üretmiyor. Madem ülkede kriz yok, niye ekonomik tedbirleri şimdi açıklıyorsunuz” diye konuştu.



Bahçeli, MHP Kırşehir belediye Başkan Adayı Arif Kılıç'a destek verilmesini, partililerin sandıklardaki görevlerinde titiz olmalarını ve sonuçları iyi takip etmelerini istedi.



