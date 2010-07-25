-BAHÇELİ: AKP'Yİ UYARMAK LAZIM İZNİK (A.A) - 25.07.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''PKK'ya 'dur' denecek, terörün kökü kazınacak, yolsuzluklardan hesap sorulacaksa bugünkü AKP'yi uyarmak lazım. Uyarmanın işaretiyse 12 Eylülde 'hayır, hayır hayır'' demektir'' dedi. Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Uluslararası İznik Festivali'ne katılan Bahçeli, festival alanında vatandaşlara hitap etti. Ara rejimler döneminde yapılmış anayasalardan kimsenin memnun kalmadığını belirten Bahçeli, Türkiye'de anayasa değişikliğine karşı olan hiçbir siyasi parti veya sivil toplum kuruluşu bulunmadığına dikkati çekti. Bahçeli, tartışmalara son verecek bir anayasa değişikliğinin yapılması ve milletin diğer gündemlerine geçilmesi zamanının geldiğini vurgulayarak, ''MHP olarak her zaman anayasa değişikliklerinin yanındayız. Ancak bir şartla bu yanında olmayı tercih etmektedir. Anayasa, bir partinin anayasası olmamalı, bir kişinin amacına öncelik düzenlenmemeli, onun çıkarları uğruna kurban edilmemelidir'' görüşünü dile getirdi. Anayasanın uzlaşma zemininde oluşturulması gerektiğini savunduklarını hatırlatan Bahçeli, ''Ancak bugünkü siyasi iktidar, Meclis'teki çoğunluğuna dayanarak Türkiye'yi bir kaosa, bir krize, yeni bir çatışmaya doğru sürüklüyor'' dedi. Bahçeli, iktidar partisinin, temel sorunları çözmek yerine ''yoldaş ve yandaşlarının çıkarı'' uğruna, kendisine ''Ben'' kendisinden olmayanlara ''Öteki'' diyerek Türkiye'yi ''Ben ve ötekiler'' ikilemine soktuğunu iddia etti. AK Parti'nin şimdi de darbeciler-demokratlar ayrımıyla Türkiye'yi ikiye bölmeye çalıştığını belirten Bahçeli, ''Ne demek darbeciler? Bir anayasa değişikliği üzerinde kanaatini söylemek ve bulduğu eksiklikler sebebiyle 'ben hayır diyeceğim' diyerek bir milli irade tercihini netleştirmiş olan insanları darbeci olarak suçlamak ve kendilerini de demokrat olarak takdim etmek, hiçbir anlam ifade etmez. Eğer Türkiye'de iktidarın çoğunluğunun dışındaki görüşleri, 'Bir darbe niteliği taşıyan anlayışlar' olarak kabul ederseniz, zaten siz Türkiye'de demokrasiyi geliştiremezsiniz, ancak ve ancak bölünmeyi körükleyerek demokratikleşme adına PKK'yı siyasallaştırırsınız'' dedi. ''Yandaş yoldaşlarla beraber yolsuzluk düzeninin hesabının sorulacağı gün yaklaştıkça yargı, yürütme ve yasama arasında gerilim yaratıldığını'' ileri süren Bahçeli, ''Televizyonlardaki yandaşlarınızla sabahtan akşama kadar 'evetçi' dayatmalarla ABD ve AB'den aldığınız desteklerle bu milleti kandırmaya yönelemezsiniz. Bu millet bir defa size inandı. Tekrar tekrar yanlışınıza inanması için bu milletin sağduyusunu kaybetmesi lazım. Bu millet, yüksek bir sağduyuya sahiptir'' diye konuştu.