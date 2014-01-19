Bahçeli: AKP'yi Haliç'te 40 defa yıkayacağım



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapılan seçim anketlerini eleştirerek, "Bir avuç kamuoyu araştırmacısı çıkmış, terazinin bir kefesine AKP'yi koymuş, diğer kefesine CHP'yi koymuş. 'Varsa da yoksa da bu iki parti var' diyorlar" dedi. Temiz bir Türkiye isteğini dile getiren Bahçeli, "Esnaflar da duysun ne kadar Omo varsa Tursil varsa ne kadar Persil varsa alayını alacağım. Haliç'e dökeceğim Ak Parti'yi 40 defa yıkayacağım" ifadesini kullandı.

Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ni ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim süreci ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirme yaptı. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

30 Mart 2014 Pazar günü yerel seçimler yapılacaktır. Bu seçimlere YSK’ya göre 25 siyasi parti katılacaktır. Partilere seçimlerde MHP olarak başarılar diliyorum. Siyasi partilerimiz demokrasimizin vazgeçilmezidir. Aziz milletimizin her ferdinin dünya görüşü siyasi anlayışıyla 25 partinin arasında 45. Yılını 9 Şubat günü idrak edeceğimiz MHP de katılacaktır. MHP bu seçimlerde Bazı köşe yazarları, kamu yönlendirmesi yapan araştırmacı kuruluşlara göre sanki İstanbul'da 25 siyasi parti yok. İstanbul tahteravalli gibi ya CHP’nin olur ya AKP’nin olur gibi. Bu seçimler AKP-CHP arasında geçecektir. AKP galiptir diyerek ille de AKP derler. Şu seçim ne CHP ne AKP, MHP’dir.

İlle de MHP diyorsak işte o Muharrem Yıldız'dır. Büyükşehir Rasim Acar’dır. Çalışmalara fedakarlıklarla başlamış olan her konuda olduğu gibi ben varım diyen bu iki değerli kardeşimi, bağrınıza basıyor musunuz...

Bugünkü iktidar Türkiye’nin belli bir bölümünü tamamen demokratik çözüm zırvasıyla etnik bir unsura veriyor. Bugünkü iktidardan kurtulmak, 1000 yıllık kardeşlik için elzemdir. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy veren insanlarımız demokratik hakkınızı kullandınız. AKP’nin çoğunluğunu sağladınız ve 11 yıldan bu yana ülkeyi yönettirdiniz.

Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için ön hazırlıklar başlar. Bunlar çok yönlüdür. Gün gelmiş 17 Aralık 2013 günü emniyet güçleri harekete geçmek suretiyle imar, özelleştirme, kara para aklama, altın kaçakçılığı ve kamu ihalelerine fesat karıştırmak için hesap başlatmıştır. Türkiye 17 Aralık'tan bu yana operasyonu konuşuyor.

Yapılmış olan sorgulama sonrasında suç anlayışları içinde, bakanların katıldığı bürokratların katıldığı iş adamlarını alet edildiği bir tablo ortaya çıkmıştır. 11 yıl iktidarda olan bir siyasi parti, ben yaptım diye konuşan bir lider, 2002 yılı öncesini reddeden bir lider, milleti yandaş medyayla aldatan bir anlayış... Kime dayanıyorsun?

Başbakan yolsuzluğun üstünü örtüyor

Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele edeceği yerde üstünü örtüyor. Başbakan saldırgan oldu. 2010 yılında bir anayasa değişikliği yapıldı mı? 28 madde miydi? Önceden fark etmiş midir bunu MHP? AYM’nin yapısının değiştirilmesi midir bu? AYM’nin bu şekle getirilmesinin altında yatan korku tekrar partinin kapatılma endişesi midir?

Bu iktidar döneminde hangi sosyal kuruma saldırı varsa kendilerine yapılacak bir darbe bahanesiyle HSYK’yı kullandılar. Başarılı hakim ve savcıları olarak başbakan tarafından takdir edilmişken, yolsuzluk ve rüşvet Kısıklı'ya doğru giderken genel kurula bir HSYK değişikliği tasarısı getiriyor. Milletin dikkatini meclise çekiyorlar.

Daha sonra ne yapıyor? Bir yer değiştiren bakanı getirdi. Ona talimat geldi. İki tane HSYK daire başkanını görevlendirmiştir. Savcılar emniyet mensupları önemli bir kıyım başlamış. Madem ki yer değiştiren bir bakanla HSYK’yı istediğin gibi kullanıyorsun neden yolsuzluğun üstünü kapatmak için Türkiye’de bunun kavgasını yapıyorsun. Başkesen olmuşsun sen. Ali kıran başkesen olmuşsun. Sayın başbakan yolun yol değil. Bu milleti aldatma. İktidar gücünü şahsına kullanma. Bunların hepsi kayıtlara düşmüşse bir yürekli insan gelir seni yüce divana postalar.

'Haliç'te 40 defa yıkıyacağım'

İşte o gün yaklaşıyor. Bir başkası yüzde 51 olduğunda haydi abbas yolcu diyeceksin. Bu ülke AKP’den kurtulmalıdır. Yoksulluğa rüşvete dur diyecek biri gelmelidir. Kendisini yıkan iç ve dış odaklar kimlerdir. Kimdir bu paralel devlet. Kimdir seni yıkan. Cesaretin varsa bu paralel devletle de mücadele et.

Fatih’te bir levha gördük. Türkiye haritasının üzerinde yıka bunu diyor. Temiz bir Türkiye isteniyor. Esnaflar da duysun ne kadar Omo varsa Tursil varsa ne kadar persil varsa alayını alacağım. Haliç'e dökeceğim Ak Parti'yi 40 defa yıkayacağım.