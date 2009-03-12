Bahçeli: AKP'ye ders, MHP'ye yol verin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin gerginlik stratejisi izlediğini ileri sürerek, Türkiye'nin inanç temelinde bir ayrışmaya doğru götürülmek istendiğini savundu.



Halktan AKP'ye `ders' MHP'ye `yol' vermesini isteyen Bahçeli, “AKP kendisine oy vermiş olanları dost kabul ediyor, diğer partilere oy vermiş olanları da hasım görüyor'' dedi.



THY'nin tarifeli uçağıyla Kars'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin 500 kişiye hitap etti. Bahçeli, gerilim stratejisi izleyen AKP'nin 6 yılı aşkın süre içerisinde hiç bir siyasi partiye nasip olmayan tek başına iktidar gücünü Türkiye'nin temel meselelerini çözmek yerine, başarısızlığının üstünü örmeye çalıştığını iddia etti. Bahçeli şunları söyledi:



“AKP kendisine oy vermiş olanları dost kabul ediyor, diğer partilere oy vermiş olanları da hasım görüyor. Türkiye'yi ortadan ikiye bölüyor ve iki zıt toplum ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Onun için bu gerilim stratejisi kaosa, kavgaya ve çatışmaya dayalıdır. Bu gerilim stratejisi ülkeyi cephelere, kamplaşmalara ayırıyor. Bu doğru değildir. İnananlar inanmayanlar ayırımı, laikler laik olmayanlar, ilericiler gericiler olarak ayırmak doğru değildir. Yani Türkiye'yi inanç temelinde böyle bölümlere ayırmak bu ülkenin inanç sistemini ve inananları büyük ölçüde zedeler. Sayın Başbakan meydanlara çıkıyor, durup dururken 36 etnik gruptan bahsediyor. Senin neyine gerek 36 tane etnik grup? Mezhep yönünden de dışlama yanlıştır. Bu ülkede Alevi'si de var Sünni'si de var, diğer mezheplerden olanlar da var. Hepsi bu ülkenin evlatlarıdır.''



‘Ayaklarını bağlayın’



Türkiye'nin en önemli ekonomik meselesinin işsizlik olduğunu, toplumda iş bulma ümidini kaybedenlerin de olduğunu hatırlatan Bahçeli, açlık ve yoksulluğun yaygınlaştığını söyledi. Bahçeli, ``Ama sayın Başbakan bunların hiçbirine aldırmıyor. AKP'li vatandaşlar Sayın Başbakan'ın bu üslubunu sizler de görün, fark edin, partililer olarak uyarın. Kürsülere çıkıp omzunda paltoyla bir bu tarafa volta atıyor, bir o tarafa volta atıyor. Dönüyor, çiftçiye `al ananı git' dediği gibi, şimdi de siyasi partilere iftira üstüne iftira atıyor. Durup dururken yalana dayalı, iftiraya, fitneye dayalı konuşmalarla bu gerginlik stratejisi seni kurtarmaz. Ayaklarını öyle bağlar ki, bir daha milletin huzuruna çıkacak halin kalmaz.''



Hükümet tarafından yapılacak yardımları halkın almasını isteyen Bahçeli, ancak sandıkta hür iradesini göstermesini istedi. “Al pakedi vur tokadı'' diyen Bahçeli şöyle devam etti:



“İster belediye olarak, ister iktidar olarak, ister valiler aracılığıyla, kaymakamlar aracılığıyla olsun, makarna, nohut, fasulye, bulgur ne varsa, zeytinyağı, kömür ne varsa, şimdi de moda oldu elektrik yok, su yok buzdolabı ile çamaşır makinesi modası tuttu. Onun için aziz Karslılar böyle bir paketle geldiklerinde ananızın ak sütü gibi alın, o sizin helalinizdir. Çünkü sizindir. Ye, iç, kullan. Bu senin hakkındır. Ama hür iradeni bir paketle mahkum etmeye, sizi köle haline getirmeye de 29 Mart'ta sandıkta bir cevap vermelisiniz. Onun için her yerde söylüyorum: Al paketi vur tokadı, diyorum. İşte bunlarla bu iktidar çekidüzen alacak. Bu iktidar kendisine gelecek. Ayağı yere basacak. Netice itibariyle de bu ülkenin geleceği bu seçimlerle ortaya çıkacak. Bu seçimle AKP bir ihtar alacak ve bugünkü iktidarın alternatifi kendisini gösterecek. İşte ben diyorum ki, AKP'ye ders verelim, MHP'ye yol verelim. AKP'nin tek alternatifi MHP'dir.''

