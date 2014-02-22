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Politika

Bahçeli: AKP'liler beraber yürüdük şarkısını söylemesin

MHP lideri Bahçeli son günlerin tartışılan şarkısı Dombıra ile sahneye çıktı. Sakarya'da miting alanındaki kalabalığı coşturan şarkının MHP 'ye de uyarlandığı dikkat çekti

22 Şubat 2014 19:09


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  "Recep Tayip Erdoğan 68 gündür yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun üstünü örtmek için bana komplo kuruluyor diyerek milleti azarlamadan bir gün geçirmiyor. Herkese hakaret ediyor. Böyle bir davranışla bir gerçeğin üstünü örttüğünü zannediyor" dedi. AKP'lilere seslenen Bahçeli, "Erdoğan ile yürüyen arkadaşlar bu şarkıdan (Beraber Yürüdük) vazgeçin. Bunun birlikte yürüyecek hali kalmamış. Ayağı tökezlediği anda yanında kimse kalmaz" ifadesini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde seçim irtibat bürosunun açılışında halka hitap etti. Bahçeli'nin konuşamasının satır başları şöyle:

 

Her şey Recep Tayyip Erdoğan

 

Belli bir dönem sonra Milli Görüş gömleğini çıkardığını ifade etmiştir. Bu kendisinin geldiği yeri ret anlamına taşır.  Ancak bir noktaya gelinmiştir ki AKP’ye verilen her destek değil, partiye değil bir Recep Tayyip Erdoğan karizması yaratılmaya çalışılırmıştır. Her şey Recep Tayyip Erdoğan.

Medya gücünü de yanına alınca yasama, yürütme kuvvetler ayrımını iki erki bir de yanına medyaya eklediğiniz zaman güç çılgını olmamak mümkün değil.

Tek yanlı bir propaganda tek yanlı vatandaşı şartlama, tek yanlı Recep Tayyip Erdoğan’ı düşünme. Ancak gösterileni görme imkanı buluyoruz. Gösterilen pembe tablo. Biz de bunlara inanıyoruz.

O sırada bir seçim dönemi geliyor ya bunlar bir şey yapıyor sonunu görelim diyoruz oy veriyoruz. Daha da güçlü iktidar geliyor…

 

2014'de özerklik ilan etmeye niyetlendiler

 

Türkiye’yi karmakarışık bir hale getirdiler bunun adına demokrasi dediler, demokratik açılım ile Türkiye’yi bölünmenin eşiğine getirdiler. Şimdi de 2014’te özerlik ilan etmeye niyetlendiler, Diyarbakır’da açılan pankartlar bunu göstermekte.

 

Başbakan Kürdistan'dan bahsediyor

 

Dört parçalı Kürdistan’ın üçüncü ayağını kurmak için uğraşıyorlar. Sayın Başbakan yanına bir türkücüyü almış ne söylediği meçhul, yanına Barzani’yi almış Kürdistan’dan bahsediyor. Bu gidişatta hayır yok. Bu gidişat kötüdür, tehlikelidir. Bu gidişat hepimizin varlığını ortadan kaldırmaya yöneliktir.

 

68 günde kadına şiddete karşı bir cümle yok

 

Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri de asayiştir. Her gün cinnet getiren insanlarımız birbirini katlediyor. Kadına şiddet artıyor. Evlerde huzur kalmıyor. Hep yürekler acısı manzara. Bu ve buna benzer manzaralar varken 17 Aralık günü yolsuzluk ve rüşvet olayının patlamasına şahit oluyoruz. Tam 68 gün geçti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadına şiddet yönünde bir cümle sarf etkiyor. Üniversiteler susmuş…

 

Milleti azarlamadan bir gün geçirmiyor

 

Recep Tayip Erdoğan’dan ses yok. 68 gündür yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun üstünü örtmek için  bana komplo kuruluyor diyerek milleti azarlamadan bir gün geçirmiyor. Herkese hakaret ediyor. Böyle bir davranışla bir gerçeğin üstünü örttüğünü zannediyor.

 

Erdoğan'da panik başladı

 

17 Aralık’ta ne oldu. Bir savcı kolluk kuvvetleri ile bazı evlere baskın yaptı. 41 kişiyi tutukladı. Aralarında 4 bakan çocukları var, İran’dan gelmiş 29 yaşında bir uşak var. Bazı işadamları var. Peki bunlar ne kabahat işledi ki sabah evlerine girdiler. Kamu ihalelerinde. Belediyelerin imar projelerin hile var. Yolsuzluk ve rüşvet var. Altın kaçakçılığı var. Bu kamuoyuna duyurulur duyulmaz Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde panik başladı.

 

Bu şarkıdan vazgeçin

 

Recep Tayyip Erdoğan senin siyasi ömrün tükeniyor. Senin yolun ülke yönetmekten değil Yüce Divan’dan geçiyor. Recep Tayyip Erdoğan ile yürüyen arkadaşlar bu şarkıdan (Beraber Yürüdük) vazgeçin. Bunun birlikte yürüyecek hali kalmamış. Ayağı tökezlediği anda yanında kimse kalmaz.

 

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