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Politika

BAHÇELİ: AKP İKİNCİ KARARA DA SAYGI DUYMALI ANKARA (A.A)

25 Aralık 2010 16:52

-BAHÇELİ: AKP İKİNCİ KARARA DA SAYGI DUYMALI ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin (AYİM) 2 general ve 1 amiralin ''bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işlemine'' itirazlarını yerinde bulmasıyla ilgili olarak, ''İlk kararı olumlu karşılayan AKP'nin ikinci karara da saygı duyması lazım'' dedi.  Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun 3. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen sertifika töreninin ardından soruları yanıtladı. Bahçeli, bir gazetecinin, AYİM'in 3 generalin bir üst rütbeye terfisine ilişkin kararını anımsatarak, ''AK Parti'den 'karar Anayasa ihlalidir' şeklinde yorumlar yapıldı. Sizin değerlendirmeniz nedir?'' şeklindeki sorusuna, ''İlk kararı olumlu karşılayan AKP'nin ikinci karara da saygı duyması lazım. Yargı kararları üzerinde yorum yapmak doğru değil'' karşılığını verdi. Devlet Bahçeli, bir başka gazetecinin, ''Bugün bazı gazetelerde bir haber vardı, Anayasa'nın geçici 16. maddesine atıfta bulunuluyor. Referandumda oy kullanmaya gitmeyenlerin bundan sonraki ilk 5 yıl içerisinde seçimlerde ne seçmen olabilecekleri, ne de seçimlere katılabilecekleri yönünde iddialar var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine de şunları söyledi: ''Bu, demokratik bir hakkı gasp olur. Bu ülkede yaşayan insanlarımız hürdür. İstedikleri zaman sandığa gidebilirler. Gidenlere saygı gösterdiğimiz kadar gitmeyenlere de saygı göstermeliyiz. Ancak demokrasi kültürü sandığa gitmeyi birinci görev ve sorumluluk görecek şekilde anlaşılırsa herkes sandığa gider. Ayrı bir cezaya, ayrı bir zorunluluğa gerek yoktur.''

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