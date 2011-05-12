-BAHÇELİ: ''AKP YORULDU TÜKENDİ'' EDİRNE (A.A) - 12.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ''AKP yorulmuştur, tükenmiştir. İktidar olmasının anlamı yoktur, olamayacaktır da'' dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trakya'daki seçim gezisine Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde devam etti. Belde girişinde çiçekle karşılanan Bahçeli, kendisini karşılayan kalabalığın elini sıktı. Gruptan bazıları Bahçeli'nin elini öptü. Yenikarpuzlu Belediyesi binasının balkonundan partililere hitap eden Bahçeli, Yenikarpuzlu halkının ilgisine teşekkür etti. 12 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''12 Haziran seçimleri, ülkemiz için çok önemlidir. Türkiye'yi 9 yıla yakın Adalet ve Kalkınma Partisi yönetmektedir. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi, bu 9 yılı Türkiye'nin kayıp yılı olarak tarihe geçirmiştir. Türkiye'nin en büyük sorunu işsizliğe ve yoksulluğa çözüm bulamamıştır. Bugün her evde askere gitmiş gelmiş, okumuş kız erkek çok sayıda evlat işsizdir. Dün namerde muhtaç olmadan geçimini sağlayan insanlar yoksullaşmıştır. İşsizlik ve yoksulluğun yanı sıra tarım, hayvancılık kötüye gitmektedir. Emekli, işçi, memur gittikçe yoksullaşmaktadır. Türkiye'nin gerçekleri budur. Recep Tayyip Erdoğan, televizyonlarda ne kadar ballandıra ballandıra hayallerini anlatsa da onun hayalleri ile Türkiye gerçekleri arasında fark vardır.'' -12 HAZİRAN KADER GÜNÜ AK Parti'nin yeniden iktidara gelemeyeceğini savunan Bahçeli, şöyle devam etti: ''AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana durumlarınızda bir iyileşme varsa, iş, aş bulmuşlarsa, tarımda gelirler artmışsa o zaman söyleyeceğimiz söz yok. Başbakan (Durmak yok yola devam) diyor ya, o zaman durmayıp yola devam edersiniz. Ama durum bunun tersiyse, namerde muhtaç olunmuşsa, işsiz, yoksul çoğalmışsa, karar günü gelmiş demektir. Yeter artık deyip AKP'yi tepetaklak etmelisiniz. AKP yorulmuştur, tükenmiştir. İktidar olmasının anlamı yoktur, olamayacaktır da. Yeniden iktidar olmak için ısrarları var, çünkü Recep Tayyip Erdoğan yüce divana gitmekten korkuyor, ama MHP iktidarında Recep Tayyip Erdoğan yüce divana gönderilecek ve yolsuzlukların hesabını verecektir.'' -BELEDİYE ZİYARETİ Bahçeli, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Tevfik Şahinbaş'ı da makamında ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bir gazetecinin terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen polis memurlarından birinin Edirneli olmasını hatırlatması üzerine Bahçeli, ''Üzgünüz. Son dönemlerde emniyet güçlerine yönelik saldırılar arttı. Şehit düşen polis kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, milletimize başsağlığı diliyoruz. Sabırlı olmak lazım. Bir gün bu terör belasının kökü kazınacaktır'' dedi. Belediye başkanı Şahinbaş, Bahçeli'ye beldede yetişen 10 kilogram baldo ve Osmancık cinsi pirinç hediye etti. Keşan ilçesine hareketi sırasında kendisine tezahüratta bulunan kadınları ''Eli öpülesi anneler'' diye seslenerek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.