Bahçeli'den Erdoğan'a: Biz Hint kumaşı değiliz, olmaya da niyetimiz yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı tutanakları üzerinden hükümete BDP'ye ve CHP'ye yüklendi; "AKP ile PKK'nın aynı bedende aynı can oldukları su üstüne çıkmıştır" dedi. Başbakan'ı vatan hainliği ile suçlayan Bahçeli, "Siyasi şerefini, kalitesini ve ahlakını imralı'ya gömmüştür" diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hint kumaşı' benzetmesiyle 'çözüm sürecine ilişkin randevu istedik vermedi' sözlerine yanıt veren MHP lideri Bahçeli, ''Biz Hint kumaşı değiliz, olmaya da niyetimiz yok. Terörist başıyla görüşenle bizim görüşecek bir şeyimiz yoktur. Siyasi ceset haline gelenlerden olmayacağız'' ifadesini kullandı.

Bahçeli, ''Doğrudur, biz Hint kumaşı değiliz, olmaya da niyetimiz yoktur. Başbakan tercih hakkını kullanmış ve teröristbaşıyla randevulaşarak tarafını belli etmiştir. Türkiye'yi çöküşe götürenlerle görüşecek bir şeyimiz yok'' dedi.

Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle:

Teröre çözüm arayışı

"Bizim için tutanakları kimin sızdırdığının bir önemi yok. Başbakan 'batsın bu gazetecilik' diyerek havanda su dövmeyi bırakmalı. İmralı canisi AKP'yi topaç gibi çevirmekte ve her türlü manevralarla kendisine bağlamaktadır. Başbakan Erdoğan İmralı canisiyle neyi görüşmekte, neyin pazarlığını yapmaktadır? Başbakan Erdoğan İmralı canisinin BDP'ye açıkladığı düşüncelere onay vermiş midir? İmralı canisinin BDP'lilere söyledikleri yenilir yutulur cinsten değildir. Merakımız Başbakan'ın Öcalan'ın sözlerine ne cevap vereceğidir. AKP, PKK ile anasayasa yapmak amacıyla kolları sıvamıştır. Yapılan hesaplar Başbakan Erdoğan'ın başkan olmasına kadar hız kesmeyecektir. CHP'nin ne söylediği belli değildir. CHP Genel Başkanı 'neden ben yokum, kredi verdim' sözleri ile rol kapma derdine düşmüştür. Hakkari'nin kaderinin İstanbul'dan ayrı tutulmayacağı iyi bilinmelidir. Analarımızın gözyaşını döken Başbakan'ın bizzat kendisi ve canlandırdığı terör örgütüdür. Cinayet örgütünden insaniyet adımı beklenmemeli

'Hint kumaşı değiliz'

Doğrudur, biz Hint kumaşı değiliz, olmaya da niyetimiz yoktur. Başbakan tercih hakkını kullanmış ve teröristbaşıyla randevulaşarak tarafını belli etmiştir. Türkiye'yi çöküşe götürenlerle görüşecek bir şeyimiz yok.

'Siyasi ceset olmayacağız'

Zikzak çizenlerden, patinaj yapanlardan, siyasi ceset haline gelenlerden olmadık, asla da olmayacağız. Mardin'de milliyetçiliğe laf edip, Balıkesir'de tek millet diyenler bizimle bir şey paylaşamaz. Çözüm, milletin parçalanmasıysa biz o çözümü ayaklarımızın altına alır lime lime ederiz. Başbakan konuşmalı, susmamalı iddialara cevap vermelidir.

İmralı canisinin ayağına pranga vurduğu hükümet, Türkiye'yi nasıl yönetecektir? Kandil'e giden bölücüler PKK'nın kaçırdığı kardeşlerimiz üzerinden istismar kampanyası yürütmektedir. Onlarla insanlık dışıdır. AKP hükümeti aklını başına almalı. AKP'nin yönetimindeki bölücülük korosu bize 'sizin çözümünüz nedir? diye sürekli saldırmaktadır. Bizim çözüm anlayışımızda bölücülüğü diriltmek yoktur, olmayacaktır. Çözüm diyerek bölünmeye ortak olacağımız sanılıyorsa bunu dünya gözüyle kimse göremeyecektir. Sözde barış ve çözüm süreci derhal kesilmelidir. Dış politika uygulamalar gözden geçirilmeli. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda yeni bir dış politika uygulanmalıdır. Başta Mahmur olmak üzrere bölücü bütün kamplar dağıtılmalıdır.''