-Bahçeli: AKP ile BDP aynı yolun yolcusu TBMM (A.A) - 31.01.2012 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''AKP ile BDP aynı yolun iki yolcusu, aynı rotanın iki takipçisi, aynı sayfanın iki yüzüdür'' dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''bugünkü şartlarda etnik temelli bölücülüğün, iktidar partisi eliyle ve desteğiyle kendisinin bile şaşırdığı hızla mesafe aldığını'' öne sürdü. Farklılık tanımlamalarının körleşmeyi, kemikleşmeyi ve kutuplaşmayı davet edeceğini savunan Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bu düşmanca ve şeytanca içeriğe sahip olan siyaset üslubu, içinden geçtiğimiz zaman diliminde karşımızdaki en büyük tehdit olarak kendisini göstermektedir. Türk milletinin varlığından rahatsız olan tüm mihraklar bu alandan yayılan fitne ışığında toplanmışlardır. Bizi muhannete muhtaç etmek isteyen, son yurdumuzda etnik öbeklere ayrılarak birbirimize düşmemizi dileyen kim varsa bu şeytani zihnin etrafında bir araya gelmiştir. AKP ile BDP aynı yolun iki yolcusu, aynı rotanın iki takipçisi, aynı sayfanın iki yüzüdür. AKP ile BDP isim ve kelime farklılığı dışında her şeyiyle örtüşen bir sinsiliktir, karanlık emeldir ve milletimizin hayat hakkını eritmeyi hedefleyen asit siyasetinin iki failidir. AKP ile BDP, aynı yolu değişik kılıkta yürüyen, aynı amacı farklı sözlerle sahiplenen bir vücudun iki ayağıdır. Bu nedenle, Başbakan Erdoğan'ın BDP ile kavga edişi günü kurtarmaya dönük sanal bir diklenmedir. Karşılıklı söz düelloları, ithamlar, yüksek perdeden konuşmalar AKP ile BDP arasındaki siyasi ulaşımın gizli şifrelerini barındırmaktadır. AKP ile BDP içtikleri bölücülük iksirinin gereğini gönül rahatlığıyla ve büyük bir heyecan içinde yapmaktadırlar.'' Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temel tercihini artık yapması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Kimin yanında durduğunu, kiminle işbirliğini yaptığını açıklamalıdır. Ya PKK, EOAK ve ASALA zihniyetlerinin hedeflerine hizmet ederek Türk tarihinin kara bir lekesi olarak hatırlanacak ya da milletimizin hak ve varlık hukukunu savunarak gönüllerde kalıcı olacaktır. Her türlü sonucuna katlanacağı için seçim ve takdir hakkı AKP'nindir'' ifadelerini kullandı.