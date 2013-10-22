Bahçeli: Andımız'ı geri getireceğiz



Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazaları ve can kayıplarına değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Trafik terörü bayramı gölgelemiştir. İnsanlarımızın can güvenliği çok önemlidir. Başbakan trafikteki keşmekeşe kafa yormalıdır'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''Ne yaptıysan çekeceksin, ne ektiysen biçeceksin'' diye seslenen Bahçeli, ''İktidarımızın ilk anlarında Andımız geri getirilecek. Milli bayramların hakkına uygun kutlanması sağlanacak'' ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

''Bayramı geride bıraktık. Kurbanlarımızı kestik, Allah’a daha yakın olmaya çalıştık. Bayramlarda dostluk, kardeşlik bapları pekişirken. Küslükler gerilemektedir. Ne yazık ki bayram süresince Ortadoğu’da olaylar durmamıştır. Vahşi saldırıları kınıyorum.

'Başbakan trafikteki keşmekeşe kafa yormalı'

Bizleri üzen trafik kazaları hepimizi kedere boğmuştur. Trafik terörü bayramı gölgelemiştir. İnsanlarımızın can güvenliği çok önemlidir. Başbakan trafikteki keşmekeşe kafa yormalıdır. Uzun yolları bitirecek, yolları düzeltecek her adımı onaylıyoruz, bunu da buradan belirtmek isterim. Trafik terörünün belini kıracak vizyonlar kazaların önüne geçecektir. Başbakan, aldatmayı kendine rehber seçmiştir. AKP, kaşıkla verdiğini kepçeyle geri almıştır.

'Herkes yorgun ve dertli'

Ekonominin tüm ayarları kaçmıştır. Herkes yorgun ve dertlidir. İşçimiz hak kaybına uğramıştır. AKP hükümeti esnaf ve sanatkarlarımızı ihmal etmiştir. Hükümetin banka kredilerinde komik indirimlere gitmesi pervasızlığın örneğidir.

2008’de hazırladığımız 2011’de yenilediğimiz AVM teklifimizin dikkate alınmaması neyin peşinde olunduğunun göstergesidir. Başbakan yardımcısı yıllardır ne yapmış, neyle oyalanmış. Esnaf açıktayken, AVM açmak ile meşgul olan hükümet kimi kandırmaktadır?

'AKP eyyamcı olduğu kadar AVM'dir'

AKP eyyamcı olduğu kadar AVM'cidir, esnafla bağlantısını koparmıştır. Esnaf kardeşlerimizi canından bezdiren AVM açma çılgınlığı bitirilmelidir.

'Başbakan'a çağrıda bulunuyorum'

Başbakan’a ve hükümete açık çağrıda bulunuyorum: Partimizin hazırladığı AVM ile ilgili kanun teklifi dikkate alınmalı ve yasalaşmalıdır. Esnafın arkasındayız. AKP’nin sakat, çarpık politikası tehditlere maruz bırakmaktadır. Hükümetin bölgesel meselelere tavrı başımızı ağrıtmaktadır. Kör dövüşlerinin içinde yer almaktayız.

Bu haliyle hükümet ülkemizi sonu meçhul bir şekle sokmaktadır. Karmaşa ve kamplaşmaya doğrudan doğruya varlığımıza kast etmeye başlamıştır. Türkiye güvenilmez bir ülke görünümüne bürünmüştür.

'Pilotlara hoş geldiniz diyorum'

19 Ekim günü pilotlarımızın özgürlüğe kavuşması hepimizi rahatlatmıştır. Pilotlarımız ve aileleri hiç kuşkusuz iki bayramı birden yaşamışlardır. Buradan pilotlara geçmiş olsun ve hoş geldiniz diyorum. Ancak pilotlarımızın neden kaçırıldığı da enine boyuna değerlendirilmelidir. Hiçkimse bizden konuyu deşmenin manası yok dememizi beklememeli.

'Haksızlık ve ahlaksızlık'

Pilotlarımızın rehin alınması haksızlık ve ahlaksızlıktır. Türkiye Ortadoğu'daki yangına çekilmek isteniyor. Pilotlarımızın dik duruşları takdire şayandır.

'AKP izlemiş, Katar yönetmiştir'

Hükümetin acizliği sorgulanmalı. AKP izlemiş, kurtarma operasyonunu Katar yönetmiştir.''

'Güneysu’yun adını Mezopotamya olarak değiştirecek mi?'

Cadde sokak isimlerini değiştirme hazırlığında olan Başbakan kendi isimlerini de değiştirecek midir? 7 yaşında Kürtçe öğrendiğini her konuşmasında söyleyen akordu bozuk sözcüsü ismini değiştirmek için neyi beklemektedir. Bu zat mesela hazo, kato ismini almayı düşünmekte midir? Başbakan Erdoğan’ın gündeminde kendi memleketi Güneysu’yun adını Mezopotamya olarak değiştirme var mıdır? Herkes safını belirlemelidir. Madem ki demokratikleşme adım adım yürümektedir o halde Başbakan’ın kimliklerde etnik kimlik düzenlemesini tanımlaması imkansız olmayacaktır.

Türk halkı kimin neyin peşinde olduğunu görecektir. Eğer olacaksa bizim nüfus cüzdanımızda ne yazacağı bellidir ve bilinmektedir. Namertler, ahmaklar siz kendinizi ne olarak sunacaksınız. Erdoğan kendini kimliğine ne diye kaydettirecek. İhanet dün kazanamadı bugün de kazanamayacak.

'Andımız'ı geri getirceğiz'

Başbakan ve hükümeti anında yüce divanı boylayacaktır. Erdoğan ne yaptıysan çekeceksin. Eğer halkımız izin verirse. İktidarımızın ilk aylarında andımız geri getirilecektir. Milli hak ve kazanımlar geri gelecektir. MHP’nin yemini ve sözüdür.

Başbakan’ın “yedirmem” dediği MİT müsteşarı son günlerde gündeme oturmuştur. Türkiye’nin izlediği Ortadoğu stratejisinin çeliştiği, 3 yıl önce alınan istihbarat bilgisinin bu şahıs tarafından sızdırıldığı bildirilmiştir.

'Ismarlama kalemlere itibar etmeyin'

TC.’nin herhangi bir milli kuruluşunu dış haberlere ihtimal verip yargılayamayız. Ismarlama kalemlere itibar etmeyiz. ABD öyle diyor diyen köşe yazarlarına da aldırış etmemiz mümkün değildir. MİT müsteşarı hükümet üzerinde bir güçlüdür ki böyle lanse edilmektedir. AKP’li bakanların arka arkaya demeç vermesi de panik belirtisidir.

3 bakan hala aynı konuda konuşuyorlar. Biz Oslo’da PKK’lılarla Başbakan’ın özel temsilcisi olarak kimin pazarlık yaptığını biliyoruz. İmralı canisiyle kimin konuştuğunu biliyoruz. Biz MHP’yi böceklerle saran ve Başbakan’a nutuk verenleri tanıyoruz. Bizim muhatabımız Başbakan ve hükümetidir. Diğerlerini ensesinde yakalarız. Türkiye’yi istihbarat devleti gibi göstermeye kimsenin hakkı yoktur.