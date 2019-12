-BAHÇELİ: AKP BİRAZ DİNLENMELİ NAZİLLİ (A.A) - 26.02.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''AKP'nin biraz dinlenmesi, nadasa çekilmesi, iktidardan uzaklaşması, 8 yılın muhasebesini yapmasına fırsat verilmesi lazım. Bunu da başta AKP'ye oy vermiş kardeşlerim yapmalı'' dedi. Aydın'da Nazilli Belediyesinin toplu açılış törenine katılan Bahçeli, konuşmasında, 12 Haziranda gerçekleştirilecek genel seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu. Cumhuriyet döneminde kurulan tüm partiler ile hükümetlerin, Türkiye'nin kalkınmış ülke olması için çalıştığını belirten Bahçeli, şöyle konuştu: ''Şimdi bakıyorsunuz, bir alacakaranlıkta kurulmuş olan, partinin genel başkanı olmasına rağmen milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadığı için 116 gün meclis dışında kalan, 116 günlük karanlık dönemi bir türlü açıklayamayan Recep Tayyip Erdoğan Bey, ne başlamışsa 59. hükümet döneminde başladığını söyleyerek, var olan tüm hükümetleri inkar ediyor, 'Her şey Recep Tayyip Erdoğan ile başladı' iddiasında bulunuyor. Bu, siyasi edeple bağdaşmaz. Bunu siyasetimizin geleneği haline getirirsek, yarın bir edepsiz çıkar, Recep Tayyip Erdoğan dönemini de inkar edebilir.'' Bahçeli, halkın, koalisyon hükümetleri döneminde sorunların çözülemediğini gördüğü için AK Parti'yi tek başına iktidara taşıdığını anlatarak, buna rağmen AK Parti'nin Türkiye'nin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmede başarılı olamadığını ileri sürdü. AK Parti iktidarının, ülkeyi kötü yönettiğini öne süren Bahçeli, şöyle devam etti: ''Başbakan, önüne geleni karalıyor, gerilim stratejisi takip ediyor. Gerilim stratejisini yapabilmesi için çatışma ortamına ihtiyaç var. Çatışma ortamının oluşması için de toplumun kamplaşması, cepheleşmesi gerekir. Bugün Başbakan'ın yaptığı da budur. Bunun için bu iktidarın ülkeyi 3. dönem yönetme hakkı yoktur. Bu iktidara göre işsizlik ve yolsuzluk meselesi yok. Ne kadar yoksul ve işsiz varsa kendisinden evvel oluşmuş, kendisi sütten çıkmış ak kaşık, hiçbir günahı yok. Fakat bir günahının olduğunu seziyorum, Allah nasip ederse de onun hesabını sormak, bana nasip olacak.'' Bahçeli, her türlü problemin altında yolsuzluğun yattığını iddia ederek, ''Yiyenlerle yemeyenlerin kavgası, bir sosyal problem olarak da karşımıza çıkabilir'' dedi. İktidarın ülkeyi kötü yönettiğini, bunun üzerini örtebilmek için başta MHP olmak üzere herkese saldırdığını savunan Bahçeli, ''MHP'den, kendisinden hesap soracağı için korkuyor. MHP gelirse dünyada kaçacak yer arıyor. Kendisi korku imparatorluğuyla toplumu eziyor ama MHP'den korkuyor. Sayın Başbakan, nerede olursan ol, Bozkurt'un nefesi ensende dolaşıyor. Mutlaka bunun hesabını er geç vereceksin'' diye konuştu. Bahçeli, ''iktidarın, değişik uygulamalarla Türkiye'yi iç ve dış tehdidin altına aldığını'' vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Bunlardan biri, 1 Ağustos 2009'dur. Bu tarih, büyük Türk milletinin yüz karasıdır, dirlik ve birliğin parçalanmasına yönelik yanlıştır. Bunun sorumlusu, İçişleri Bakanı ve onunla beraber televizyonlarda etnik bölücülüğü savunup, terörü siyasallaştırma gayreti içindeki bir avuç aydındır. 1 Ağustos, PKK'nın siyasallaşması, iki dilli toplum hayatı, demokratik özerklik ve 4 parçalı konfederasyon rüyasının, devlet politikası haline dönüştürüldüğü bir kara gündür.'' Başbakan'ın, ''sözleşmeli basın mensupları ve yandaşları''yla ''Her şey güllük gülistanlık'' diye ''Hacivat Karagöz oynadığını'' savunan Bahçeli, ''Onun için bu parti Adalet ve Kalkınma Partisi olmaktan çıkmış, Aldatma ve Kandırma Partisi haline gelmiş'' görüşünü dile getirdi.