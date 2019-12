-BAHÇELİ: AK PARTİ'NİN FRENİNİ ÇEKİN KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 10.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''AK Parti'ye oy vermiş temiz yürekli, inanmış kardeşlerime sesleniyorum, AK Parti'nin frenini çekin ve Recep Tayyip Erdoğan'ı uyarın'' dedi. Bahçeli, partisinin Kahramanmaraş Hafız Ali Meydanı'nda düzenlediği mitingde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''durup dururken'' 36 etnik unsurdan bahseder hale geldiğini söyledi. ''Sürekli olarak bir ülkenin yöneticisi 'Türkiye, 36 etnik unsurdan olmuştur' diye tekrarlayarak Türkiye'yi nereye götürmek istiyor?'' diye soran Bahçeli, şöyle konuştu: ''Biz bir ve birlikte yaşamaya mecburuz. Önceliğimiz her şart altında kardeşliğimizdir. Çünkü koskoca bir cihan imparatorluğunun enkazı üzerine kurulmuş Türkiye Cumhuriyetinin mensuplarıyız. Alevisi ile Sünnisi ile bu ülkenin evlatları olarak yeni bir Cumhuriyeti kurmuş ve yaşatmaya karar vermiştir. İşte bugün '36 etnik grup' diye diye bu ülkenin tadı kaçtı, bu ülkenin huzuru bozuldu. Bu ülke birbirine ne gözüyle bakacağını şaşırdı. Kız alıp verirken eskiden hiç ayrım yoktu, şimdi herkes kökenini merak eder hale geldi.'' Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sayın Başbakan ileri demokrasi, özgürlük savsatası içerisinde gizli gündemini milletten saklıyor. Yandaş medya ve yandaş besleme gazeteciler ve sözde aydınlarla milleti bir başka yöne doğru sinsice sürüklemeye çalışıyor. Şimdi ne olacak? 12 Haziran'dan itibaren yeni bir iktidar olarak 330 ve yukarısında bir milletvekililiğine sahip olursa Türkiye'de yeni bir anayasa hazırlayacaklarını ve yeni Türkiye'yi ortaya koyacaklarını son günlerde sabahtan akşama kadar televizyonlarda hep beraber dinliyorsunuz. TÜSİAD'dı, TESEV'di, yeni anayasa platformuydu, öbür taraftan araştırma kuruluşlarıydı bunlar da bir anayasa taslağını şırınga ediyorlar topluma fakat nabız yokluyorlar. Hangisine ne kadar tahammül edilir, ne kadarını kabul ettirebiliriz. Ama Sayın Başbakan çılgın projeler peşinde koşarken hayallerini saymaktan utanmıyor, şimdi kalkmış anayasada ketumluk yapıyor. Anayasada sır vermiyor. Sadece ve sadece diyor ki 'ustalık dönemine ihtiyacım var. 330'dan fazla milletvekilim olacak'. Ondan sonra ne yapacaksın? Belli değil.'' -''CUMHURİYET'İN SUYU MU ÇIKTI?'' Cumhuriyet kurulduğu günden bu yana 88 yılı geçtiğini belirten Bahçeli, ''Bu Cumhuriyet'in suyu mu çıktı, 'yeni bir Cumhuriyet, yeni Türkiye' diyorsun. Acaba bu yeni bir Türkiye, bölünen bir Türkiye mi olacak? Onun için anayasa değişikliğinde neyi istiyorsan gazetelere, her gün özellikle yandaş gazetelerine ilan veriyorsun, 'şunları, şunları yaptım, şunları, şunları yapacağım' diyorsun. Fakat anayasa değişikliği ile ilgili hiçbir şey demiyorsun. Sayın Başbakan Anayasa'nın başlangıç metnini nasıl yeniden yazacaksın? Anayasa'nın ilk üç maddesini ne yapacaksın? 'Başkent Ankara' sözünü al bayrağı veya Türk milleti kimliğini ve kavramını nereye koyacaksın'' diye konuştu. Bahçeli, şöyle devam etti: ''Demokratik özerlikten, başkanlık sisteminden, eyalet sisteminden valilerin seçimine kadar ne düşünüyorsun? Bunların hepsini ortaya koy. 'Anayasa taslağım, aziz milletim bu' de. Madde, madde gazete yoluyla ilanını yap. Altına 'Recep Tayyip Erdoğan, bu benim namus sözümdür' de, imzanı at. Bu aziz millet evlatları bunları okusun, kendi arasında tartışsın. Sandığa gitmeden önce bu anayasa birliği, dirliği mi sağlayacak, yoksa bölünmeye çanak mı tutacak onu görsün ve bir karar versin. Bu sebepten dolayı AK Parti'nin üçüncü dönemi olmamalıdır. Bu gizli gündemin işaretlerini görüyorsunuz. Kendisine bazı sorular soruyoruz, hiç oralı olmuyor karşılığında iftira ediyor olayları saptırıyor. Geliyor Kahramanmaraş'a 'seni büyükşehir yapacağım' diyor. Peki dokuz yıldan bu yana neredeydin?'' AK Parti'nin Türkiye'ye yapacağı birşey kalmadığını, ''çılgın projelerle'' milletin aldatılmaya çalışıldığını savunan Bahçeli, buna inanmamak gerektiğini söyledi. ''Dokuz yıla baktığımız vakit, çıraklığı gaflet, kalfalığı delalet, eğer 12 Haziran'da yeni Türkiye'yi bölünen Türkiye'ye götürüyorsan, bu ise ihanet olur'' diyen Bahçeli, şöyle konuştu: ''Terör azdırılmıştır, PKK'nın siyasallaştırma süreci genişletilmiştir ve PKK ile gizli anlaşmalar yapılarak 12 Haziran sonuna kadar ülke üzerinde pazarlıklarını sürdürmektedir. Bugün PKK ve uzantıları ile Sayın Başbakan arasında AK Parti arasında sürdürülen pazarlıklar sonrası bir rol paylaşımı olmuştur. Kimisi iyi adam, kimisi kötü adam rolünü paylaşmış ve Türkiye'yi aldatıyorlar, kandırıyorlar. Oynanan oyun bellidir. Biraz terör, biraz taviz tekerlemesiyle terör kazanıyor Türkiye Cumhuriyeti tavizlerle kaybediyor. Şimdi 12 Haziran'da, '15 Haziran'a kadar size süre veriyorum ne konuşmuşsanız onu yapacaksınız', diye tehdit altındalar bundan rahatsızlık duyanlar şimdi iyi ve kötü rollerini açığa çıkartıp milleti aldatmaya çalışıyorlar. Göreceksiniz hepsi 12 Haziran'dan sonra birlikte yürüyecekler. Kol kola, Türkiye'nin bölünmesine gidecekler. Ama buna engel olacak bir siyasi partidir. Bu siyasi hareket MHP'dir.'' -''AK PARTİ TASFİYE EDİLMELİ''- Bahçeli, AK Parti'nin artık tasfiye edilmesi, AK Parti'nin üçüncü dönem iktidar olmaması gerektiği savundu. Türkiye'nin büyük bir tahribat altında olduğunu, Türkiye'nin bütün kurumlarının karşılıklı husumet içerisinde birbiriyle kavga eder konuma getirildiğini öne süren Bahçeli, şunları söyledi: ''Yürütme bellidir. Yasamanın hali ortadır. Yargı AK Partilileşmiştir. Şimdi diğer müesseseler teker teker baskı altına alınmaya çalışılıyor. Bütün bunların hepsini biliyoruz. Esnafa yapılan baskıyı biliyoruz. Memur kardeşlerimize yapılan baskıyı biliyoruz'. Bu iktidar dokuz yılda ne yapmış ki şimdi besleme ve sözleşmeli televizyon konuşmacıları ile 'yüzde 40'ın üzerinde oyla üçüncü defa iktidar geliyor' diye seçime on beş gün kala nasıl ilan ederler? Bu, millet iradesini sıfırlamak ve millet gerçeğini yok saymaktır. Besleme bazı araştırma kuruluşları onların sözcülerinin televizyondaki değerlendirmesiyle iktidar belirlenecekse millete bu zulmü niye yapıyoruz, bugün bu meydanda niye toplanıyoruz. Eğer bunlar böyle olacaksa zaten iktidar belirlenmişse pazar günkü seçime ne ihtiyaç var? Onun için millet olarak karar günü gelmiştir. Sizi böyle aldatan ve kandıran sanki siyasi iktidarın sözcüsü onların besleme ve sözleşmeli aydın ve köşe yazarları ne diyorsa desin şunu söylemek durumunda olmalısınız benim adıma konuşamazsınız. Benim iradem var 'yıllardır beni millet getirdi' diyordun. Şimdi o milleti nasıl yok farz ediyorsun. Seni millet getirdi, bu millet götürmesini bilecek, diyeceksin.'' Bahçeli, AK Parti'nin barajı aşamayacak durumda olması gerektiğini savundu. ''Neden diyeceksiniz, AK Parti iki dönemde üç hükümet kurmuştur ve üç yüz otuz ve yukarısında milletvekilliği ile TBMM'de temsil edilmiştir. Türkiye'yi tek başına yöneten iktidar olmuştur. Hep beraber düşünürsek Meclisteki çoğunluğuyla bu hükümetlerin alamayacağı bir karar, çıkartmayacağı bir yasa, uygulamayacağı bir sosyal ekonomik politika olamaz'' diyen Bahçeli, bugüne kadar verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini öne sürdü.