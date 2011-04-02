-BAHÇELİ: AK PARTİ İTHAL TİŞÖRT GİYDİ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 02.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti hükümetini, inkarcılık ve "reddiyecilik" ile suçlayarak, "Milli görüş gömleğini çıkarıp attı, yerine, önünde Amerika Birleşik Devletleri, arkasında Avrupa Birliği yazan, Avrupa'dan ithal bir tişört giydi. Bugünkü siyasi iktidar, teslimiyetçiliğe mahkum kalmış bir iktidardır" dedi. Bahçeli, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada halka hitap eden Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 87 yıllık tarihinde yapılanları inkar ederek, inkarcı bir zihniyetle ülkeyi yönettiğini ileri sürdü. Başbakan Erdoğan'ın zaman zaman bazı değerlendirmelerde bulunduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu: "Sayın Başbakan 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidar oluşuyla Türkiye'nin 87 yılda başarmış olduğu her şeyi sıfırlıyor ve kendisinin yaptığını ortaya koyan bir siyasi üslupla inkarcı bir politika takip ediyor; ne yapılmışsa Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisiyle olmuş, ne yapılmışsa Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla olmuş, ne yapılmışsa 87 yılda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sihirli eliyle olmuş. Böyle bir şey var mıdır? Nerede Atatürk dönemi, nerede İnönü dönemi, nerede Celal Bayar dönemi, Adnan Menderes dönemi, nerede Süleyman Demirel dönemi? Nerede Ecevit dönemi, nerede Erbakan dönemi, nerede Tansu Çiller dönemi? Siz eğer bunların hepsini reddederseniz, inkar ederseniz o zaman bir yerde ruhi sıkıntı var. O da Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini beğenmişliği ve her şeyi ben yaptım gibi toptancı yaklaşımıdır. Bunu böyle kabul edebilir miyiz? Böyle bir siyasi edepsizlik, Türk siyasi hayatında yer bulabilir mi?" Bu tür yaklaşımların Türk siyasi hayatında yer bulmaması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "O zaman bunu yerleştirirseniz; varsa Recep Tayyip Erdoğan'ın bir hizmeti, birileri gelir onu da inkar eder. Bu millete hizmet eden bir gün iltifat duymayacak mı, bir gün takdir görmeyecek mi? Hakkın rahmetine kavuşanlar rahmetle anılmayacak mı" dedi. AK Parti hükümetini, inkarcılık ve "reddiyecilik" ile suçlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milli görüş gömleğini çıkarıp attı, yerine, önünde Amerika Birleşik Devletleri, arkasında Avrupa Birliği yazan, Avrupa'dan ithal bir tişört giydi. Bugünkü siyasi iktidar, teslimiyetçiliğe mahkum kalmış bir iktidardır" diye konuştu.