-BAHÇELİ: AK PARTİ İLE CHP AYNI SAHNEDE BULUŞMUŞLAR TBMM (A.A) - 25.01.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AKP'yle CHP aynı sahnede buluşmuşlar, önde kavga ederken, arkada el ele Türkiye'nin geleceğini karartmanın meşum planlarını yapmaya başlamışlardır" dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın zayıf gördüğü, diklenmesinin kendisine bir zarar vermeyeceği ve kolaylıkla alt edebileceğini düşündüğü ya da iç politika malzemesi olarak kullanmasına izin verilen kişi ve ülkelerle sürekli gerilim halinde'' olduğunu öne sürdü. Bahçeli, ''Mesela sahte İsrail kabadayılığı bunlardan birisidir ancak ne hikmetse Türklüğe ve Türk milletine sataşanlara, hakir görenlere, iftira atanlara ve geçmişimize dil uzatanlara karşı da sessizdir, suskundur ve sinmiş bir haldedir'' diye konuştu. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Yunanistan ziyareti sırasında kamuoyuna yansıyan ve kabul edilemeyecek ''çirkin, küstah ifadeleri''nin bu duruma örnek olarak gösterilebileceğini ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bu çerçevede, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın aziz milletimizi, Ermenilerin ve Rumların katlinden sorumlu görmesi ve barbar sıfatını yakıştırması alçaklığın son versiyonu olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Geçmişin acı hatıralarının şahitliğiyle açıklıkla söyleyebiliriz ki eğer ortada bir barbar ve katil varsa o da bu kötü sözleri bize atfedenlerden başkası olmayacaktır. Polatlı'ya kadar gelerek vatanımıza göz dikenlerin, Türk'ün şerefiyle ve bağımsızlığıyla oynamaya kalkışanların, Doğu'da kanlı çetelerle sistematik kıyım yapanların masumiyet zırhına bürünmeleri döktükleri kanları asla temizleyemeyecektir. Caniliğin, kana susamışlığın, işgalciliğin, haydutluğun taraflarının Türk milletine söz söylemeye ne kirli sicilleri ne de karanlık geçmişleri asla müsaade etmeyecektir.'' -''OYNAK VE KAYNAK TARTIŞMALARI''- Türkiye'nin, son günlerde kaygı verici tartışmaların, tahripkar hadiselerin, art niyetli ve sorumsuz beyanatların gölgesi altında kaldığını ileri süren Bahçeli, ''Siyasetin ahlaki derinliği kaybolmuş, kısır bir döngünün içine hapsolmuş, incelik ve dengeden hızla uzaklaşmıştır. AKP ile CHP arasındaki 'oynak ve kaynak' tartışmaları çapsızlığın ve vizyonsuzluğun hangi seviyelere ulaştığını bariz bir şekilde ispat etmiştir. Aslında birbirini tamamlayan bu iki partinin, perde arkasında aynı amaçlara hizmet ettikleri dikkatli ve milli gözlerden kaçmayacaktır'' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, teröre kuşkulu bakışı ve milli konulardaki çekimser duruşunun, AK Parti ile aynı çizgide buluşmasını sağladığını savunan Bahçeli, şöyle konuştu: ''Ne ilginç bir tesadüftür ki iki siyasi zihniyet de neredeyse İmralı'nın dilini ve projelerini hayata geçirmek için birbiriyle yarış içine girmişlerdir. İkisinin de kafasında İmralı canisinin affedilmesi vardır. Türklük değerleri, Türk milletinin birliği ve Cumhuriyetin devamlılığı ikisinin de öncelikleri arasında yoktur. Anamuhalefet Partisi Lideri'nin çelişkili ve kılıktan kılığa giren siyasi mesajlarıyla, Başbakan Erdoğan'ın değişken ve tutarsız sözleri üst üste örtüşmektedir. Başörtüsüyle eğitimlerini sürdürmek isteyen evlatlarımızın önünde bu iki siyasi anlayış engel teşkil etmiştir. Danıştay'ın, ALES sınavına başörtüsüyle girilemeyeceğine dönük verdiği sorunlu ve tartışmalı karar, gerginlik yanlısı bu iki partinin ekmeğine yağ sürmüştür. Ayrıca aklına geleni söylemek, 'laf olsun' diye konuşmak, tehlikeli düşüncelere sahip olmak, AKP ve CHP Genel Başkanlarının ortak özellikleri arasındadır. Çözüm ve çareyi yabancı başkentlerde aramak, çok konuşup bir şey söylememek yine CHP ile AKP'nin benzeştiği alanlar olmuştur. Sonuç itibarıyla, taviz ve teslimiyeti besin kaynağı yapan AKP'nin yanına CHP'nin de düşmesi ülkemiz açısından hayırlı sonuçlar ortaya çıkarmayacaktır.'' -''TAVIRLARINDA PARALELLİK...''- ''CHP'nin bölücü taleplere kapı açmasının ve arka çıkmasının da tuhaf ve sancılı bir sürecin başladığına işaret ettiğini'' öne süren Bahçeli, ''Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden CHP'nin PKK tezlerini savunan ve rezil planlarını sahiplenen bir anlayış içinde olması savrulmadır, kendisi açısından tarifi olmayan utanılacak bir durumdur. Hakikat komisyonunu kurulmasıyla ilgili CHP beyanlarını milletimiz kaygıyla karşılamıştır'' şeklinde konuştu. ''Bölücü taleplere şirinlik yapan Anamuhalefet Lideri, İmralı'daki bölücübaşının kanlı projelerine destek vererek aynı safta yer almıştır'' diye konuşan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bundan sonra CHP ne diyecektir ve ihanete prim veren bu tutumunu nasıl izah edecektir? AKP'nin izinden yürüyen Anamuhalefetin kabullerinden saptığı, milli ilkeleri bir yük gibi gördüğü ve üniter devlet yapısını fantezi olarak değerlendirdiği ortadadır. AKP'yle CHP aynı sahnede buluşmuşlar, önde kavga ederken, arkada el ele Türkiye'nin geleceğini karartmanın meşum planlarını yapmaya başlamışlardır. Artık önümüzdeki süreçte AKP, CHP ve PKK'nın tavırlarında paralellik olacağını söylememiz yanlış olmayacaktır. Türkiye'nin temellerinde oynama yaparak kaynaşma sağlanacağını düşünen bu sefil siyaset tüccarlarının milletimizden hak ettiği cevabı en iyi şekilde alacaklarını hep birlikte yaşayarak göreceğimizden kuşku duymuyorum. Ateş çemberinden geçmekte olan ülkemizin, çok ciddi bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğu tartışmasızdır. Türk milleti kimlik bölünmelerine ve dönüşü olmayan etnik kargaşaya itilmek istenmektedir. CHP de böylesi bir sürecin figüranları arasında yerini almış ve tarafını böylelikle netleştirmiştir.'' -''GÖZÜNÜ DANIŞTAY VE YARGITAY'A DİKMİŞTİR''- Türkiye'nin, geleceğini tayin edecek tarihi bir yol ayrımına hergün biraz daha yaklaşıldığına dikkati çeken Bahçeli, milli ve manevi değerlerin iktidarın yol göstericiliğinde ve müsamahakar tutumu sayesinde darbe üstüne darbe aldığını öne sürdü. Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bölücü teröristlerin törenlerle karşılanmasından yaklaşık 15 ay sonra bu defa da Hizbullah militanları halaylar eşliğinde serbest kalmış ve bunlar karşısında milletimizin yüreği burkulmuştur. Yüzlerce insanın kanına giren caniler rahata erdikten sonra sıradan suçlu muamelesi görerek mutat kontrol prosedürüyle taltif edilmişler ancak buna dahi riayet etmemişlerdir. Kendilerine sunulan AKP imkanını kullanmışlar ve adaletten kaçmışlardır. Katiller, AKP hükümetinin açtığı kapıdan göstere göstere çıkıp gitmişler ve büyük bir skandalın yaşanmasına sebep olmuşlardır. Şimdi sırada İmralı canisinin hapis cezasını evde geçirme dayatmasının ve pazarlığının ne şekilde karşılanacağı konusuna gelmiştir. AKP'nin önümüzdeki seçimlerde istediği siyasal neticeyi aldığı takdirde, bölücübaşı için gün doğacaktır ve serbest kalmasının ilk durağı olan ev hapsi hayata geçebilecektir. AKP iktidarıyla birlikte adalet duygusu körelmiş ve hukukun üstünlüğü komaya girmiştir. Anayasa Mahkemesinin ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun tanzim edilmesiyle önüne çıkabilecek pürüzleri etkisizleştirmeyi hedefleyen Başbakan, gözünü şimdi de Danıştay ve Yargıtaya dikmiştir. Hazırlanan uyum yasaları gereğince, AKP'nin etki ve tesir alanında bulunan Anayasa Mahkemesi'ne, bu iki üst yargı kurumunun üzerinde bir pozisyon verilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır.'' Hukukun kapsamlı bir reforma tabi tutulmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Bahçeli, özellikle yandaş yargı girişimlerinin yoğunlaşmasıyla birlikte verilen kararların doğruluğunun daha çok tartışmalı bir duruma geldiğini ileri sürdü. -''SESİME KULAK VER TÜRKİYE''- Türkiye'nin problemlerinin katlanılamaz bir boyuta ulaştığını ve her gün yeni bir badirenin tüm kasvetiyle ortaya çıktığını ifade eden Bahçeli, özel hayatın dokunulmazlığından dizi ve heykel tartışmalarına kadar her meselenin anında içinden çıkılmaz bir soruna dönüştüğünü söyledi. ''Başbakan Erdoğan'ın gündem saptırması ve sanal gerginlik alanları inşa etmesinin, bir bakıma çaresizliğinin ve tükenmişliğinin de delili'' olduğunu öne süren Bahçeli, ''Ülkemizin içinde kıvrandığı sorunların hiçbiri aşılamayacak değildir. Hepsinin bir makul ve kalıcı bir çözümü vardır. Milletimize, 'Karar Anı Geliyor, Ses Ver Türkiye, Sesime Kulak Ver Türkiye' sözleriyle umut olacağız. Türk milletine sesimizi duyuracağız, sesini duyacağız ve sorunlarına çare olacağız. Sözlerimizle, bakışlarımızla ve kurduğumuz gönül köprüsüyle milletimizle bütünleşeceğiz'' diye konuştu. Bahçeli, 28 Ocak Cuma günü seçim beyannamesini açıklayacaklarını da bildirdi.