-BAHÇELİ: AİLELERİ İSTİSMAR EDİYOR İNEGÖL (A.A) - 25.07.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''12 Eylülde ülkücüler ve devrimciler, işkence görürken, idam edilirken, İstanbul'da İETT ve Erokspor'da top koşturan Tayyip Erdoğan, şimdi kalkmış idam edilenlerin ailelerini istismar ediyor'' dedi. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice ve Cerrah beldelerinde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, ''AKP'nin Yüce Divan'dan kurtulmak için başlattığı sanal gündem'' olarak nitelendirdiği referandumda, ''Hayır'' oyu kullanılması çağrısında bulundu. Başbakan Erdoğan'ın, AK Parti Grup toplantısında ''sahte'' gözyaşı döktüğünü iddia eden Bahçeli, ''12 Eylülde ülkücüler ve devrimciler işkence görürken, idam edilirken, İstanbul'da İETT ve Erokspor'da top koşturan Tayyip Erdoğan, şimdi kalkmış idam edilenlerin ailelerini istismar ediyor'' dedi. Bahçeli, ''Terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerine yüklenilmesi, en tabii ahlaksızlıktır'' görüşünü dile getirdi. Bu arada, UNESCO'nun dünya ülkeleri arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının sağlanması, ülkeler arası örf ve adetlerin karşılıklı olarak paylaşılması amacıyla yürüttüğü program çerçevesinde Cerrah beldesine gelen ABD'li bir grup öğrenci, de mitingi izledi.