Bahçeli, Ahmet Türk'e yapılan saldırıyı kınadı

T24-



Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Van'da Baykal'a yapılan yumurtalı saldırı ile Samsun'da Türk'e yapılan yumruklu saldırıları değerlendirdi. ''Geçtiğimiz günlerde Van'da ve dün de Samsun'da meydana gelen endişe ve üzüntü verici saldırıları kınıyorum'' diyen Bahçeli, ''siyaset adamlarına yönelen tacizlerin son aylarda arttığına'' dikkati çekti.



Bahçeli, ''bu tür olayların giderek artış eğilimi göstermesinin, özellikle hükümet tarafından kışkırtılan gerilim ortamında bir tesadüf olarak görülmemesi gerektiğini'' söyledi.



Yaklaşık 26 yıldır süren bölücü terörün en büyük amacının, toplumu etnik kimliklere göre parçalayarak, millet içinde kutuplaşma yaratmak ve çatışma için zemin hazırlamak olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:



''Ne var ki bin yılın kaynaştırdığı aziz milletimiz, önüne konan tuzaklara düşmemiş, en ağır tahrikler karşısında bile sükunetini korumasını bilerek çatışmadan uzak durmuştur. En zor ve en tahammül edilemez anlarda, aziz şehitlerimizin omuzlarda taşındığı günlerde dahi metanetini korumasını bilmiştir. Ancak, son zamanlardaki taşkınlıklar, PKK'nın yıllarca yapamadığını AKP'nin 'açılım' denen yıkım sürecinin yapmaya bağlayacağının işaretlerini vermektedir.



Çok eski değil, 26 Kasım 2009'da Çanakkale'nin Bayramiç, 15 Aralık 2009'da Muş'un Bulanık ilçelerinde, 3 Ocak 2010'da Edirne TEM Otoyolu girişinde, 5 Ocak 2010'de Mersin Akdeniz ilçesinde ve 6 Ocak 2010'da Manisa Selendi ilçesinde yaşanan talihsiz olaylar, Başbakan Erdoğan ve kadrolarının ağır tahrikleri ile ortaya çıkmıştır.



Van'da ve Samsun'da yaşanan olaylar da aynı zihniyetin yıllardır cepheleştirme, kutuplaştırma ve çatışma siyasetinin bir ürünüdür. Bu kapsamda herkesi sağduyuya davet ediyor ve aklı selimle hareket edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Hükümeti, vakit çok geç olmadan, toplum daha fazla ayrışmadan, biriken gerilim çatışmaya dönmeden, girdiği yıkım yolundan ve milletimize saçtığı nifaktan bir an önce dönmeye çağırıyorum.'' (aa)