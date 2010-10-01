Bahçeli: Ahlaki değil

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Hiç kimsenin MHP'nin anayasa değişikliğine karşı olduğunu ifade etmesi mümkün değildir ahlaki de değildir'' dedi. Bahçeli, Kars Spor Salonu'nda partililere hitap etti.



Partisinin 20 ve 25 Eylül günlerinde yapılan Başkanlık Divanı ve İl Başkanları Toplantılarında seçim startını 1 Ekimde verme kararı aldıklarını anımsatan Bahçeli, ilk çalışmayı Kars'ta başlattıklarını bildirdi.



Konuşmasında anayasa değişikliğine geniş yer veren Bahçeli, yeni bir anayasaya ihtiyaç bulunduğu her ortamda söylediklerini ancak bu konuda toplumsal uzlaşmanın şart olduğunu vurguladı. Bahçeli, ''Hiç kimsenin MHP'nin anayasa değişikliğine karşı olduğunu ifade etmesi mümkün değildir, ahlaki de değildir'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Eylül İstanbul mitinginde Türk halkına, ''Bu bir güven oylaması değil referandumda evet deyin' diye yalvardığını'' ileri süren Bahçeli, referandum sonrasında ise partisine yönelik ''oy kaybına uğradığı'' iddiaları ile saldırılar başladığını söyledi. Bahçeli, MHP'nin oy kaybına uğradığını iddia edenlerin ''hayır'' oyları içerisinde ''MHP'nin kaç oyu olduğunu nasıl tespit ettiklerini'' soran Bahçeli, ''MHP'nin yüzde 7 oy alarak başarısız olduğu, CHP'nin ise başarılı olduğu propagandasının yapılmaya çalışıldığını'' ifade etti. Bahçeli, ''Bu ne kepazeliktir, bu ne aymazlıktır'' dedi.



Bahçeli, partisinin oy oranının tespiti için erken seçim çağrısını yineledi. Konuşmasında başörtüsü konusuna da değinen Bahçeli, ''İspanya'da kuru sıkı attığı zaman, 'Dön Ankara'ya bunu çözelim' dediğimizde, Ankara'ya gelinceye kadar 'Ben ne yaptım diye' ayakları, dizleri titreyerek geldi, kaçamadı ve 411 oy ile MHP'nin oyu ile başörtüsü meselesi TBMM'ye sunuldu'' dedi. Bahçeli, bu sorunun çözümüyle ilgili olarak anayasa değişikliğine gerek kalmadan YÖK Kanunu'ndaki 17. maddeyi değiştirmekten kaçınanların, şimdi de ''(başörtüsü sorununu beraber çözeceğiz) diyen CHP ile anlaşarak konuyu tekrar gündeme getirmeye çalıştıklarını'' söyledi. Yeni anayasa değişikliği çalışmaları ile ilgili olarak ''Bu anayasa değişikliği İmralı'dan esen bir rüzgar mı, Kandil'den gelen bir kurşun tehdidi mi, yoksa okyanus ötesinden bir nasihat mı, yoksa AB'den bir dayatma mı'' diyen Bahçeli, yaz tatili dolayısıyla bir çok kişi oy kullanamayacağı için erken seçimin 29 Mayısta yapılmasını istedi.





