Bahçeli: Af konusunda geri adımımız düşünülemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'kader kurbanları'na af çıkarılması gerektiğini, bunun sosyal ve toplumsal bir ihtiyaç olduğunu belirterek, geri adım atmalarının düşünülemez olduğunu ifade etti.

Bahçeli, tartışmalara neden olan 'af' önerisini tekrardan gündeme getirdi. Başbakan Binali Yıldırım'la konuya ilişkin görüştüklerini aktaran Bahçeli, aftan vazgeçme konusunda hiçbir imada bulunmadıklarını söyledi. Bah.eli, "Af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Duruşumuzdan geri adım atmamız düşünülemez.Başbakan ile görüşmemizde aftan vazgeçtiğimize dair ima olmadı. Af konusu sosyal ve toplumsal ihtiyaç, af çıkarılmalıdır" diye konuştu.

Bahçeli'nin af çağrısına hükümetten 'Gündemimizde yok' yanıtı gelmişti.