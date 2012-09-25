Bahçeli: Adaletin köküne dinamit koymayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Engin Alan'ı ziyaret etti. Kararın gerekçeleriyle kısa sürede açıklanması gerektiğini belirten Bahçeli, "Yargıtay konunun üzerinde acilen çalışma yaparak rahatsızlıkları giderecek bir yolu bulmalıdır. Adaletin köküne dinamit koyanlar bu tavırlarından vazgeçmeli" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balyoz davasında 18 yıl hapis cezası alan MHP İstanbul Milletvekili, emekli Korgeneral Engin Alan'ı ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne geldi.

Bahçeli, Silivri'ye gelişinde otoyol üzerinde çok sayıda partili tarafından karşılandı. Devlet Bahçeli, başkanlık divanı üyeleri ve milletvekilleriyle önce partinin Silivri ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Bahçeli ve beraberindeki heyet, daha sonra Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne geldi.

Bu arada, Devlet Bahçeli'den önce TBMM Başkanvekili Meral Akşener de Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne giriş yaptı.

'Gerekçe kısa sürede açıklanmalı'

Alan'ı ziyareti sonrası açıklama yapan Bahçeli şunları söyledi: "Mahkeme sonuçları ilan edildiği andan itibaren partimizin görüşü kamuoyuyla paylaşılmış ve sonuçların millet vicdanında genel kabul görmediği anlaşılmıştır. Karar hukuk sürecinde diğer aşamaları da beraberinde getirecek, Yargıtay'a konu intikal ettiğinde bu kararlar daha adaletli değerlendirilerek milletin vicdanen huzur bulması inşallah sağlanmış olur. Bu böyle devam ederse, kararlar bu şekilde sonuçlanırsa büyük bir bölünmenin eşiğindeki Türkiye'de yargının da kabul edilir edilmez şeklindeki bölünmeye sokacaktır.

Siyasi iktidardan isteğimiz şudur: Mahkeme süreci içerisinde bu mahkeme sürekli sorgulanmış, muhatap edilen sanıklar medya tarafından infaz edilecek tarzda bazı değerlendirmeler söz konusu olmuştur. Mahkeme sonuçları belli olduktan sonra da hukuk bilgisi ne olduğu anlaşılmaz insanlar tarafından bu mahkemenin sorgulanması, cezaların haklı gösterilecek tavırlar içinde olunması milletimizi üzmektedir, düşündürmektedir. Karar gerekçeleriyle kısa sürede açıklanmalıdır. Yargıtay konunun üzerinde acilen çalışma yaparak rahatsızlıkları giderecek bir yolu bulmalıdır. Program diye adaletin köküne dinamit koyanlar bu tavırlarından vazgeçmeli. Televizyonlar aracılığıyla bu şahsiyetleri karamsarlığa itmek isteyen yanlış zihniyete artık dur demek lazım."

'Alan, yüksek moralle bizi karşıladı'

Bahçeli, Engin Alan'ın yüksek moralle, sabırla kendilerini karşıladığını sözlerine ekledi.

MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan, Balyoz davasında "darbeye eksik teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ertaş'ın ölümü

MHP lideri Bahçeli, Neşet Ertaş 'ın ölümüyle ilgili de konuştu.Bahçeli, "Neşet Ertaş'ı dün telefonla aradım. Yoğun bakımda olduğunu söylediler. Refakatçisine geçmiş olsun dileklerimi iletttim. Bu sabah da vefat haberini aldım. Türkiye çok güzide bir sanatçısını, ozanını kaybetmiştir" dedi.