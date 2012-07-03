MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adalet Bakanı, İmralı'ya gidip fotoğraf çektirsin" dedi.

'Öcalan İmralı'da mı?' sorusunu ilk kez dillendiren MHP lideri Devlet Bahçeli, gerek Başbakan'ın gerek Bakan'ın bu soruya kaçamak yanıtlar verdiğini, bunun da tartışmayı derinleştirdiğini öne sürdü

'Acaba Öcalan İmralı'da mı?' sorusuyla gündemi değiştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydınlık Gazetesi'nin 'Öcalan'ın MİT'e ait bir helikopterle sık sık Bursa'daki MİT misafirhanesine götürüldüğü' ve 'İmralı'dan bir yatla alınarak ABD'liler ile görüştüğü' yönünde haberlerini değerlendirdi. İlk defa kendisinin dile getirdiği bu sorunun ardından Başbakan ve Adalet Bakanı'nın kaçamak yanıtlar verdiğini savunan Bahçeli, 'Gerçeği halka anlatmak mecburiyetindeler. Adalet Bakanı İmralı'ya gidip fotoğraf çektirsin' dedi.

Balkan gezisini tamamlayarak Kapıkule'den yurda giriş yapan Bahçeli, dönüş yolunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, şunları kaydetti:



'Şüphenin nedeni'



Sözde Kürt sorununun çözümüyle alakalı iktidar ve ana muhalefet partisinin bir araya geliş sürecinde sessiz kalan tek kişi İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan olmuştur. Geçmişte avukatları aracılığıyla her konuda konuşan, Kandil'den tutun, Ankara'ya kadar bütün elemanlarına görüşler, talimatlar bildiren, özetle örgütü yöneten bir kişinin tartışmaların yoğunlaştığı bir ortamda sessiz kalmış olması, 'Acaba İmralı'da mı?' sorusunu akla getirmiştir ve ben bunu vurgulamıştım.



'Kaçamak yanıtlar'



Geçen süre içerisinde İmralı'da olup olmadığı noktasında hem Başbakan'ın hem Adalet Bakanı'nın biraz kaçamak yanıtlar vermesi konuyu, tartışmayı derinleştirmiştir. Amerikalılarla görüşme konusu da ilginçtir. İktidar gerçeği halka anlatmak mecburiyetindeler. Niçin görüşüyorlar? Neden 'Hayır böyle bir görüşme olmadı' diyemiyorlar? Kimsenin İmralı'ya gitmeyi düşünmediği bir ortamda, 'Merak eden varsa İmralı'ya gitsin' demek yerine, Adalet Bakanı'nın İmralı'ya gidip bir fotoğraf çektirmesi daha doğru olur.



'Yeni bir şey yok'



Leyla Zana ile Başbakan arasında görüşme gerçekleşti, ertesi gün Leyla Zana görüşmenin özetini veren bir açıklamada bulundu. Bu açıklamada yeni bir şey gözükmüyor; çünkü çok eskiden bu yana PKK'nın bazı örgütsel yapılanma içerisinde nerede bir toplantı yapılmışsa bu talepler vurgulanmıştır. Ancak Leyla Zana Hanımefendi'nin bu görüşmeden sonra açıklamadığı hususlar varsa kamuoyu bunu merak eder.



'Zana'nın katkısı ne olacak?'



Sözde Kürt sorununun çözümü noktasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını kabul ederek bu süreci başlatmış olan Başbakan, siyasi nezaket içerisinde, Leyla Zana Hanımefendi'yle yaptığı görüşme hakkında Kılıçdaroğlu'nu da bilgilendirmesi lazım. Bu bilgilendirme ışığında sözde Kürt sorununa Leyla Zana'nın katkısı ne olacak? Bu da kamuoyunun merak ettiği konular arasında.