Bahçeli: ABD, yanlıştan dönmezse duruşunun tanımı 'düşmanlık' olarak anılacak

MHP\'nin, Antalya\'nın Manavgat ilçesinde il ve ilçe başkanlarının katıldığı 3 günlük kampı sona erdi. MHP Lideri Bahçeli, kampın son gününde, basına kapalı oturumun ardından düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulundu. Türkiye\'nin güney sınırları boyunca mazisi bir asrı bulan kumpasın var olduğunu belirten Bahçeli, Fırat\'ın doğusunda 700 kilometrelik alanda PKK- PYD kuşağı oluştuğunu söyledi. Afrin\'in, terör örgütünün üç kantonundan biri olduğunu kaydeden Bahçeli, Suriye\'nin kuzeyine yuvalanan hainlerin sökülüp, atılmadığı zaman vatanın tehlikede olduğunu vurguladı. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın, milli duruşun sahaya yansımış hali olduğuna dikkat çeken Bahçeli, \"Nereye kadar gidiyorsa oraya kadar sürdürülmelidir. Egemenlik haklarımızı savunuyoruz. İnsanlık düşmanı teröristlere karadan, havadan hayatı zehir ediyoruz. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 21\'inci gününde, PKK/PYD\'nin saklandığı Eşkan bölgesinde önemli hedefler imha edilmiştir. Jetlerimizin muazzam desteğiyle, kuzey-batı hattındaki Kırıkhan- Hassa- Deli Osman bölgesinin 56 kilometrelik bölümünde denetim sağlanmıştır. İlk defa derinlemesine ilerleme kaydedilmiştir\" diye konuştu.

\'TERÖRLE MÜCADELENİN BİR DOĞASI VAR\'

Afrin\'den peş peşe gelen şehit haberlerinin derin hüzne neden olduğunu belirten Bahçeli, harekat sırasında kırıma uğrayan helikopterin düştüğü anda yaşanan patlamanın akıllara pek çok ihtimali getirdiğini söyledi. Bahçeli, \"Doçka saldırısından mı, yoksa teknik bir sorundan mı düştüğü, sanıyorum kısa zaman içinde netlik kazanacaktır. Terörle mücadelenin bir doğası vardır. Vatan savunmasının arzu etmesek de acı verici sonuçları doğmaktadır; ancak her şehit, Türk vatanının manevi semalarında ebedi ve manevi muhafızdır\" dedi.

\'HAİNE KAHRAMAN DİYORLARSA ABD İLE MÜTTEFİKLİK NASIL SÜRDÜRÜLECEK?\'

MHP Lideri Bahçeli, terör örgütü DEAŞ\'a karşı kurulan ve \'eften püften\' diye nitelendirdiği koalisyonun ABD\'li komutanının, Türkiye\'nin yanlış hesabı dolayısıyla kaygılandığını açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

\"Acaba yanlış bu sömürgeciye göre nedir? Yanlış hesabın mahiyet ve muhtevası nasıl izah edilecektir? Üstelik bu çürümüş, Türkiye\'nin PKK/PYD\'yle mücadelesini tuhaf buluyormuş. Hatta daha ileri giderek, \'Rakka\'yı IŞİD\'ten alan insanlar, hangi milliyetten, hangi inançtan olurlarsa olsunlar kahramandırlar.\' Komutan Funk, asıl yanlış hesabı kendilerinin yaptığını görmemiş, görmek istememiştir. Zira insan dedikleri, insanlık düşmanı insanlığın defolarıdır. Eğer haine kahraman diyorlarsa bu ABD\'yle müttefiklik nasıl sürdürülecektir? Eğer Türkiye ile ABD arasında görüş menzili sıfıra iner, diyalog kopar, temas kesilir, eller tetiğe giderse ve de siyaset yerine silah konuşursa olacakları hesap eden, sonuçlarını düşünen var mıdır? Biz düşünüyor, hesap ediyoruz. Ve de hiç kimseden korkumuz olmadığını Bozkurt duruşuyla Antalya\'dan ilan ediyoruz. Nedir bu çektiklerimiz? ABD özel kuvvetler askerlerinin, Menbiç\'te teröristlerle birlikte nöbet tutmaları, devriye gezmeleri rezilliktir, cinayettir, hıyanettir. Vatan evlatlarını hedef alan silahların menşei bellidir. Canilerin elinde bulunan uçaksavarların, tanksavarların, roketlerin, füzelerin, doçka ve havan toplarının hangi ülke tarafından hibe edildiği belirgindir.\"

\'ABD NAMLUYA MERMİ SÜRÜYOR\'

MHP Lideri Bahçeli, ABD\'nin teröristlerle suçüstü yakalandığını savunarak, Türkiye\'ye yapılan saldırıları teşvik ve tahrik ettiğini, en azından namluya mermiyi sürdüğünü söyledi. Bahçeli, \"Bu kin, bu nefret, bu husumet çok tehlikeli bir noktaya, sıcak çatışmaya doğru gitmektedir. Açık açık söylüyorum, Türk milletinin karşısında, PKK/PYD/YPG\'nin yanında ABD yerini almıştır. Stratejik ortağımız, NATO\'da yan yana durduğumuz ülke FETÖ başaramayınca, bu defa diğer terör örgütleriyle bir olmuş, düşman kampında buluşmuştur. Düşmana merhamet acizlik ve zaaftır. Bu, insaniyet göstermek değil, insanlık özelliğinin yok oluşunu ilan etmektir. Şayet ABD yanlıştan dönmez, tahrik, taciz ve terör tahkimatına devam ederse, durumunun tarifi düşmanca, duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır\" diye konuştu.

\'ABD SÖZÜNÜ HİÇ TUTMAMIŞTIR\'

ABD\'nin \'Mondros ve Sevr prizması\'ndan Türkiye\'ye bakışını \'skandal\' olarak niteleyen Bahçeli, \"Bu ülke hiçbir sözünde durmamıştır. Hiçbir vaadini tutmamıştır. Fırat\'ın doğusunu hainlere bırakmıştır. Menbiç\'e konuşlanmış, Türkiye\'ye gözdağı vermeye kalkışmıştır. Kabullenmediğimiz her dayatmayı bir yenisi izliyor, her oldu bittinin ardından bir yenisi geliyor. Bunu reddediyoruz, bu zilleti zelillere aynen iade ediyoruz. ABD\'nin gözetiminde, Menbiç\'ten Afrin\'e terörist kaydırıldığı da medyaya yansımıştır\" dedi.

\'ALIN PKK\'YI, VURUN CHP\'YE\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştirileni de sürdüren Bahçeli, şunları söyledi:

\"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ne derse desin, nasıl kıvranırsa kıvransın, Afrin\'e mutlaka girilmeli, Afrin mutlaka teröristlerden tepeden tırnağa arındırılmalıdır. Hitamında da, Münbiç\'i insanlık mikroplarından ayıklamak boynumuzun borcudur. Unutulmasın ki, Menbiç\'te PKK/PYD durduğu müddetçe terör koridoru riski bertaraf edilmiş olmayacaktır. Afrin\'e girmeyin demek, PKK\'ya ellemeyin, PYD\'ye yanaşmayın, Türkiye\'ye saldırın demektir ve terör işbirlikçiliğidir. Peki, Afrin\'e girmeyeceksek, Zeytin Dalı Harekâtı\'nı niye başlattık? Dağda taşta terörist ararken, bunların kaçıp şehir merkezine sığınacağını, oradan da yeni kanlı eylemlerini planlayacağını Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Hadi bilmiyor olsun, bölgeyi tanıdığını her fırsatta ima ve ifade eden muhasebeci Kenan da mı bilmiyor? Musul\'da tekledi muhasebeci oldu, bari Afrin konusunda sıkıyorsa dik dursun da görelim. CHP Genel Başkanı\'nın ağzından PYD/YPG\'yi terör örgütü olarak duyanınız oldu mu? Amasız, fakatsız terörle mücadeleye destek verdiğini, dua ettiğini göreniniz, öğreneniz bulundu mu? ABD\'ye bir çift sözü, biraz tepkisi işitildi mi? Alın PKK\'yı, vurun CHP\'ye.\"

\'BÖN BÖN YÜZÜMÜZE BAKARLAR\'

Şemsi Tebrizi\'nin \'Otunu, suyunu bilmediğin gönüllerde koyun gütme. Yoksa kaçıracağın keçilere çobanlık yapamazsın\' sözünü hatırlatan Bahçeli, Kılıçdaroğlu\'nun halinin bu sözün özeti olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

\"PYD\'ye, YPG\'ye, YPJ\'ye sırtını yaslamak da böyle bir şeydir. Bunları söyledik diye fikir ve ülkülerimize çağ dışı diyenler doğrudur; zira ülkülerimiz çağlar açtı, çağlar kapattı, nitekim çağlar bizden çok ama çok geride kaldı. Kızılelma desek, kilosunun ne kadar olduğunu, nerede alınıp satıldığını sorarlar. İlayı Kelimetullah desek saf saf değil, bön bön yüzümüze bakarlar, birdenbire orak çekiçli günlerini hatırlayıp derin bir ah çekerler, dertli bir of derler. Bunlar ki, anca falanımıza filan olurlar, unutmayın, kafamızı çevirdiğimizde yalan olup kurumuş yaprak gibi savrulup giderler.\"

MHP\'nin Antalya kampı, Genel Başkan Devlet Bahçeli\'nin konuşmasının ardından sona erdi.



