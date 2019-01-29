Bahçeli: ABD, “Ben Kılıçdaroğlu’nu tanıyorum” derse ne yapacağız?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanımasına “Avrupa ve AB rıza gösterir ise yarın Türkiye’de de, 'Ben sizi tanımıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul ediyorum' derse ne yapacağız” ifadeleriyle tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı hafta sonu İstanbul'da ziyaretinin ardından gazetecilerin soruların yanıtladı.

Bahçeli, Venezuela'daki gelişmelere de değinerek, ABD'nin meşru yönetimleri tanımamasının, Türkiye dahil tüm ülkeler için risk olduğunu vurguladı.

Bahçeli, "Kalkıyor, diyor ki; 'Ben, seni istemiyorum, yerine filanı tanıyorum.' ABD burada netice alırsa ne olacak? Bu yanlıştan insanlığı kurtarmak lazım. Bu risk her ülke için geçerlidir. Buna Türkiye, komşu ülkeler, Avrupa ve AB rıza gösterir ise yarın Türkiye’de de, 'Ben sizi tanımıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul ediyorum' derse ne yapacağız? Kemal Bey bu söylediklerime alınganlık göstermemeli. Millet iradesinin tercihinin yerine Trump’ın tercihini koyamazsınız" açıklamasını yaptı.